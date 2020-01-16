Трамп поставил Америку в режим "ожидания" терактов

Дональда Трампа в США долго упрекали, что во внешней политике он ограничивался риторикой — пугал и не действовал.



Трамп сказал - Трамп сделал. Он разорит Америку?

И вот, наконец, американцы дождались — Трамп импульсивно отдал приказ ликвидировать генерала элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, причем на территории Ирака.

Для Америки это было неудачное действие, потому что все американцы сегодня ждут продолжения мести Ирана — терактов, может быть, не сразу, а в течение года, сказал в программе "Точка зрения" директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

Таким образом Трамп поставил США в режим "ожидания", и это не может не сказаться на выборах, если что-то произойдет, добавил эксперт. Хотя, вероятно, одной из причин, почему Трамп пошел на этот акт устрашения Ирана, было желание повысить свой предвыборный рейтинг в "небольшой победоносной войне".

По словам Валерия Гарбузова, США никогда не уйдут из Ближнего Востока, из Ирака, в том числе и противостояние США и Ирана будет вечным, пока не сменится власть там или там. Кстати, в Тегеране "молятся" на то, чтобы Трамп проиграл выборы 2020 года, и тогда, как там полагают, с демократами можно найти общий язык, отметил эксперт.

"Интерес США в регионе — это нефть и Израиль, который не сможет существовать без США, а это главный их союзник в регионе", — сказал Валерий Гарбузов.

Он продолжил, что США из всего делают шоу, в том числе из убийств своих врагов, этим они подчеркивают свое могущество, и оно на самом деле есть.

"Позиция Трампа — Иран под санкциями лучше управляем, чем Иран в свободном выборе, в том числе в выборе создания своей ядерной бомбы", — заметил эксперт.

По мнению Валерия Гарбузова, Трамп, скорее всего, выиграет предстоящие выборы, так как у него нет конкурентов, ни среди однопартийцев, ни среди демократов, но если к власти придет демократ, то политика США в регионе "станет не столь однозначной".

Американское общество не готово к консервации внешней политики в том русле, которую ведет Трамп, вопрос в другом — перевесит ли недовольство внешней политикой удовлетворение от внутренней, ведь Америка в экономике при Трампе находится на подъеме, отметил эксперт.

Валерий Гарбузов также рассказал, можно ли будет когда-нибудь наложить санкции на США и будут ли США рулить в новом глобализированном мире. Смотрите программу "Точка зрения" с Любовью Степушовой.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась в последние недели.

После акции протеста у посольства США в Ираке, вину за которую Вашингтон возложил на Тегеран, американские военные убили иранского генерала Касема Сулеймани, когда он находился в Ираке.

Иран ответил ударами по базам в Ираке, где находились американские служащие, не убив при этом ни одного американца.

На этом фоне иранские ПВО сбили украинский самолет, а парламент Ирака после убийства Сулеймани призвал вывести из страны иностранные войска.

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