Струсили: почему иранская ПВО убила своих граждан в украинском "Боинге"

Иран сегодня бастует против режима аятолл не просто так, его "стражи" хотели дать достойный ответ США, а в итоге поразили украинский "Боинг" и убили более сотни своих соотечественников. Парадокс? Нет. Следствие безнаказанности.

Виноваты ли США в трагедии рейса PS752

Извинения Ирана — достойный шаг, но вынужденный, потому что Запад не преминул бы доказать его вину. Поэтому первоначальное отрицание причастности к крушению украинского "Боинга" вылилось в признание вины. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф смягчил извинения президента Хасана Рухани, предположив, что трагедия явилась результатом "американского авантюризма".

Об этом говорят политики и на Западе, например, член палаты представителей, глава подкомитета по военным кадрам Комитета Палаты представителей по вооруженным силам Джеки Шпейер заявила CNN, что смерть 176 пассажиров самолета "проистекает от смерти Сулеймани".

"Все началось с того момента, как президент Соединенных Штатов отказался от ядерной сделки, которую мы заключили с Ираном", — заметила демократ.

Генеральный директор компании Maple Leaf Foods Майкл Маккейн, у которого в самолете погибли жена и сын, написал в Twitter, что "нарцисс в Вашингтоне" дестабилизировал регион, что в конечном итоге привело к крушению самолета.

В какой-то мере это правда, США провокационно и безответственно обострили конфронтацию с Ираном до степени крайней напряженности, но иранцам надо было достойно и профессионально противостоять, если уж решились.

Ничего этого не было. Иранские силы ПВО допустили больше чем халатность, они просто испугались собственной гибели и нанесли немотивированный удар по показавшемуся им подозрительному объекту.

Принять гражданский лайнер за ракету невозможно

СNN со ссылкой на источники в американской разведке сообщила, что лайнер был сбит двумя ракетами класса "земля — воздух" SA-15 (по классификации НАТО комплекс российского производства "Тор-М1"). Как заявил "Блумберг" старший аналитик исследовательской компании Teal Group Стивен Залога, эти ракеты имеют систему самонаведения, которая самостоятельно не может отличить авиалайнер от крылатой ракеты или истребителя, но это должна обеспечивать общая система ПВО страны. В этих обстоятельствах операторы ЗРК должны дождаться разрешения вышестоящих органов, чтобы наносить удары по объектам, что в данном случае сделано не было, отметил эксперт.

В свою очередь специалист по военным технологиям в Королевском Объединенном институте оборонных исследований Джастин Бронк заявил, что даже если иранские военные не знали об этом рейсе (он был отложен на час), они должны были определить, что траектория и скорость полета "Боинга" и крылатых ракет не имеют ничего общего.

Российский инженер, разработчик РЛС Андрей Горбачевский заявил "Новой газете", что дело даже не в расписании полетов.

"Самолет взлетел с гражданского аэродрома и пошел по стандартной трассе. Пассажирский самолет не может лететь абы как, он идет по выделенному коридору. Командир экипажа ЗРК должен видеть, что цель идет в коридоре, выделенном под пассажирские самолеты. Уже это одно должно ему показать: перед ним не какой-то американский беспилотник, а гражданский лайнер".

Эксперт добавил, что на ЗРК стоит система опознавания — "запросчик" данных с транспондера. И она должна была распознать самолет как гражданский.

"Перепутать пассажирский самолет с крылатой ракетой не мог бы никто и ни при каких обстоятельствах. Разве что это была не просто "обезьяна с гранатой", а пьяная обезьяна с гранатой", — сказал Андрей Горбачевский.

Хаотичные действия Корпуса стражей исламской революции (КСИР) свидетельствуют об отсутствии у них не просто военного и технического мастерства, профессионализма, а о преступной трусости. Это в свою очередь является следствием их имиджа непогрешимости, нахождения вне зоны критики.

Конечно, это понимают простые иранцы, которые вышли на улицы с протестами против того, что их соотечественники, в том числе с двойным гражданством, сгинули ни за что. Налицо перерастание международного конфликта во внутренний, которым воспользуется Трамп, разгоняя антииранскую истерию.

Трамп воспользуется кризисом в Иране

И если он действительно справится со сменой режима в Иране, результатом, вероятно, станет еще один марионеточный режим США, продающий им дешево нефть, дестабилизированный изнутри внутренними противоречиями. Никто не может серьезно утверждать, что США продвигают демократию и права человека в своих странах-вассалах, но налицо способность США быстро убирать своих конкурентов, если они допускают ошибки. И это им, как государству, в плюс.

Как сказала "Правде.Ру" политолог, иранист, востоковед Карине Геворгян, иранский режим пока устойчив. Но то, что общество "устало от режима", это факт.

"Интересно, что в Тебризе нет выступлений. Это столица иранского Азербайджана. Но почему-то сведений о том, что там идут протестные выступления, нет. Я знаю, что сепаратисты иранского Азербайджана очень радовались и веселились в связи с убийством Сулеймани", — сказала эксперт.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", рейс PS752, был ошибочно сбит иранскими ПВО через несколько минут после взлета из аэропорта на окраине Тегерана, всего через несколько часов после того, как иранские ракеты поразили ракетным ударом американские военные базы в Ираке. Иран таким образом ответил на убийство США ударом с дрона главы КСИР генерала Касема Сулеймани.

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