Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Айдын Мехтиев

Дилемма Трампа: импичмент или война с Ираном

Мир

Еще месяц назад вероятность большой "горячей" войны между США и Ираном казалась весьма эфемерной.

Однако после того, как демократы в конгрессе приступили к решающей фазе импичмента, у Дональда Трампа не оставалось иного выбора: он приказал уничтожить ракетным ударом влиятельного иранского генерала.

Это решение было настолько шокирующим, что многие потеряли дар речи.

Ни разу после свержения в 1979 году иранского шаха Вашингтон не решался так откровенно нанести точечный удар по генералу, который является частью истеблишмента Ирана и ближайшим советником нынешнего пожизненного духовного лидера страны Али Хаменеи.

Ни Картер, ни Рейган, ни Буш-старший, ни тем более осторожный Обама не могли дать такого слишком рискованного приказа с непредсказуемыми последствиями для ситуации во взрывоопасном Персидском заливе.

Оппоненты Трампа на Капитолийском холме не могли открыто критиковать ликвидацию генерала Касема Сулеймани: последний входил в список особо опасных международных террористов, утвержденный Госдепартаментом.

Отвлекающий маневр Трампа оказался эффектным: все ведущие телеканалы США дружно забыли слово "импичмент", зато имя убитого Сулеймани в новостях повторялось много раз.

Теперь все новостные выпуски в США посвящены анализу того, каким будет ответ Ирана и нужно ли ждать новой большой войны на Ближнем Востоке и в Персидском заливе.

А что же Иран? Он, испытав перед лицом всего мира такое унижение, попытался угрожать Трампу ответным военным ударом.

Однако 45-й президент США не оставил сомнений: если надо, он применит против Тегерана даже ядерное оружие. Имеются в виду крылатые ракеты с ядерными мини-зарядами. Они не повторят Хиросиму и Нагасаки, но приведут к значительным разрушениям и потерям в живой силе противника.

На Капитолийском холме заседают более дальновидные и осторожные политики, чем нынешний глава Белого дома, который воспринимается как слишком "крутой".

Вот почему конгрессмены объявили, что примут закон, запрещающий принимать против Ирана военные меры без разрешения конгресса.

Не случайно Отцы-основатели мудро предусмотрели такую ситуацию, когда президент США наделен правом в чрезвычайной ситуации единолично принимать решение о нанесении удара. Но в то же время когда речь идет о долгосрочной войне, то здесь надо заручиться поддержкой законодателей.

Но здесь кроется другая опасность: Иран, почувствовав, что конгресс "связал руки" Трампу, может почувствовать свободу действий и отомстить американским войскам, базирующимся в регионе Персидского залива.

Конечно, второго Перл-Харбора не будет, но риски потерь для американских войск и объектов в регионе имеются.

Иными словами, своим ударом по иранскому генералу Трамп выпустил "джина из бутылки" и открыл ящик Пандоры в одном из самых взрывоопасных регионов мира.

Темы сша иран импичмент дональд трамп ядерная война касем сулеймани персидский залив американские войска
Актуальная аналитика
Общество
Медики Бабаево перестанут носить пациентов на руках
Дальний Восток
Число китайцев сильно преувеличено
Мир. Новости мира
Дилемма Трампа: импичмент или война с Ираном
Новости Все >
В Сети ходят слухи, что на Украине запустили производство Lada
Харви Вайнштейн прибыл в суд перед началом разбирательства по его делу
МИД России признал нового главу Нацассамблеи Венесуэлы
Совбез ООН не будет обсуждать убийство Сулеймани
В Пуэрто-Рико произошло разрушительное землетрясение
Серийный насильник из Великобритании осужден более чем за 150 нападений
В Госдуме обсудят поведение Жириновского на Красной площади
В МВД рассказали, какие купюры наиболее часто подделывали в 2019 году
Президентом Хорватии стал её бывший премьер-министр
Трамп выразил уверенность, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия
Последние материалы
В Сети ходят слухи, что на Украине запустили производство Lada
Харви Вайнштейн прибыл в суд перед началом разбирательства по его делу
МИД России признал нового главу Нацассамблеи Венесуэлы
Медики Бабаево перестанут носить пациентов на руках
Число китайцев сильно преувеличено
Совбез ООН не будет обсуждать убийство Сулеймани
В Пуэрто-Рико произошло разрушительное землетрясение
Серийный насильник из Великобритании осужден более чем за 150 нападений
В Госдуме обсудят поведение Жириновского на Красной площади
Дилемма Трампа: импичмент или война с Ираном
Популярное
Финансы
С 1 января изменились правила расчета зарплаты

С 1 января 2020 года действуют новые правила расчета зарплаты.

С 1 января изменились правила расчета зарплаты
Жириновский рассказал, как Ирану выстоять в противостоянии с США
Ближний Восток
Жириновский рассказал, как Ирану выстоять в противостоянии с США
Экономика и бизнес
Лукашенко не пойдет на условия РФ по углублению интеграции
Общество
В Ленобласти после новогоднего застолья умер 10-месячный ребенок
Василий Амирджанов Медики Бабаево перестанут носить пациентов на руках Василий Амирджанов Айдын Мехтиев Дилемма Трампа: импичмент или война с Ираном Айдын Мехтиев Соломон Соловьев Формула успеха от Челентано - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Число китайцев сильно преувеличено
В Госдуме обсудят поведение Жириновского на Красной площади
Протестное движение-2020: стоит ли ждать сюрпризов
Протесты будут нарастать. Кто их возглавит?
Почему китайцы постоянно кричат и жестикулируют?
Великобритания не будет продлевать переходный период Brexit
Жириновский рассказал, как Ирану выстоять в противостоянии с США
Протестное движение-2020: стоит ли ждать сюрпризов
Социалисты Венесуэлы не дали оппозиции войти в парламент в ходе выборов
Великобритания не будет продлевать переходный период Brexit
Протестное движение-2020: стоит ли ждать сюрпризов
Леди Гага рассказала о пережитой череде изнасилований
Протестное движение-2020: стоит ли ждать сюрпризов
Протесты будут нарастать. Кто их возглавит?
Поклонская высказалась об идее установить памятник Бандере
Парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны
Жириновский рассказал, как Ирану выстоять в противостоянии с США
Протестное движение-2020: стоит ли ждать сюрпризов
Жириновский рассказал, как Ирану выстоять в противостоянии с США
Сергей Ильин: положение людей ухудшается умышленно
Солдаты ВСУ массово погибают от воспаления легких в Донбассе
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ