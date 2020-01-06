Дилемма Трампа: импичмент или война с Ираном

Еще месяц назад вероятность большой "горячей" войны между США и Ираном казалась весьма эфемерной.

Однако после того, как демократы в конгрессе приступили к решающей фазе импичмента, у Дональда Трампа не оставалось иного выбора: он приказал уничтожить ракетным ударом влиятельного иранского генерала.

Это решение было настолько шокирующим, что многие потеряли дар речи.

Ни разу после свержения в 1979 году иранского шаха Вашингтон не решался так откровенно нанести точечный удар по генералу, который является частью истеблишмента Ирана и ближайшим советником нынешнего пожизненного духовного лидера страны Али Хаменеи.

Ни Картер, ни Рейган, ни Буш-старший, ни тем более осторожный Обама не могли дать такого слишком рискованного приказа с непредсказуемыми последствиями для ситуации во взрывоопасном Персидском заливе.

Оппоненты Трампа на Капитолийском холме не могли открыто критиковать ликвидацию генерала Касема Сулеймани: последний входил в список особо опасных международных террористов, утвержденный Госдепартаментом.

Отвлекающий маневр Трампа оказался эффектным: все ведущие телеканалы США дружно забыли слово "импичмент", зато имя убитого Сулеймани в новостях повторялось много раз.

Теперь все новостные выпуски в США посвящены анализу того, каким будет ответ Ирана и нужно ли ждать новой большой войны на Ближнем Востоке и в Персидском заливе.

А что же Иран? Он, испытав перед лицом всего мира такое унижение, попытался угрожать Трампу ответным военным ударом.

Однако 45-й президент США не оставил сомнений: если надо, он применит против Тегерана даже ядерное оружие. Имеются в виду крылатые ракеты с ядерными мини-зарядами. Они не повторят Хиросиму и Нагасаки, но приведут к значительным разрушениям и потерям в живой силе противника.

На Капитолийском холме заседают более дальновидные и осторожные политики, чем нынешний глава Белого дома, который воспринимается как слишком "крутой".

Вот почему конгрессмены объявили, что примут закон, запрещающий принимать против Ирана военные меры без разрешения конгресса.

Не случайно Отцы-основатели мудро предусмотрели такую ситуацию, когда президент США наделен правом в чрезвычайной ситуации единолично принимать решение о нанесении удара. Но в то же время когда речь идет о долгосрочной войне, то здесь надо заручиться поддержкой законодателей.

Но здесь кроется другая опасность: Иран, почувствовав, что конгресс "связал руки" Трампу, может почувствовать свободу действий и отомстить американским войскам, базирующимся в регионе Персидского залива.

Конечно, второго Перл-Харбора не будет, но риски потерь для американских войск и объектов в регионе имеются.

Иными словами, своим ударом по иранскому генералу Трамп выпустил "джина из бутылки" и открыл ящик Пандоры в одном из самых взрывоопасных регионов мира.