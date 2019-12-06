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Автор Любовь Степушова

Филолог: переход на латиницу грозит Казахстану катаклизмами

Мир » Бывший СССР

Переход на латиницу в Казахстане отложен, если он все же будет осуществлен, то это грозит катаклизмами обществу, считает филолог Владимир Аннушкин.

Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов заявил в четверг, что Казахстан отложил перевод школьников на обучение на латинице, так как представленный вариант алфавита признан неудачным, его надо доработать. По словам министра, на этот счет есть распоряжение президента Касым-Жомарта Токаева.

"Пока говорить о том, что в 2020 году мы уже будем учиться в школах на латинице, не приходится, потому что это долгий процесс. Сначала должны утвердить, потом будут правила, после этого — "пилот", далее должны провести соответствующую подготовку, только после этого будут учебно-методические пособия", — пояснил министр в кулуарах заседания сената.

Президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал все три варианта казахского алфавита на латинской графике. Он заявил, что надо вернуться к рассмотрению латиницы, проявить научный подход, подойти к решению данной проблемы "во всеоружии к 2025 году".

Как сказал "Правде.Ру" председатель Российской риторической ассоциации, доктор филологических наук, профессор Владимир Аннушкин, в Казахстане был арабский алфавит и латинский алфавит в 20-30-е годы. Затем СССР развернул работу по созданию алфавита для языков малых народов на основе кириллицы, которая "позволила сохранить очень многие языки".

"Перейти с кириллицы на латиницу сложно и грозит очень большими культурными катаклизмами как для сознания человека, так и общества в целом. Это, по существу, перечеркивание предыдущих ценностей, которые выражают эти тексты", — отметил филолог.

Например, в Молдавии уже не читали церковнославянские тексты с XVI века, когда молдаване перешли на латиницу. Даже переход на другую орфографию, который произошел в СССР в 1917 году привел к тому, что люди переставали читать предыдущий текст, хотя они были похожи, сказал эксперт.

Владимир Аннушкин подчеркнул, что, судя по общению с наиболее интеллектуальными представителями Казахстана, он сделал вывод о том, что для современного казаха по-прежнему весьма престижно владеть русским языком и он им владеет, поэтому очень часто дома многие казахи говорят по-русски.

"Современный казах-интеллектуал — он правильно ориентированный. Не ориентированный, как некоторые наши украинские братья, на Запад. Что называется, не западник, а человек, который объективно оценивает историю своей культуры. Они понимают, что, конечно, казахи были язычниками, и письменную культуру, литературную культуру к ним принесли русские. Поэтому у них были такие замечательные писатели, как Абай, которые произнесли очень много хвалебных слов в адрес русской нации, русского языка", — отметил филолог.

Эксперт признал, что отношение к языку — это вопрос политический, но полагает, что братская страна объективно пытается оценить свою ситуацию.

"Здесь есть дипломатические проблемы, потому что, вне всякого сомнения, ориентацию на Запад от Казахстана требуют Америка и Европа, а мы, конечно, хотели бы не потерять своего идеологического и культурного влияния. Вообще, мы не хотели бы потерять дружбы ни с какой страной, тем более с Казахстаном", — сделал вывод Владимир Аннушкин.

Заметим, что в Центральной Азии на латиницу перешла сначала Туркмения — после получения независимости в 1991 году, а а затем Узбекистан — после 1996 года. Туркмения очень закрытая страна, но туркменские сайты до сих пор выходят даже не на туркменской кириллице, а на русском языке. А это означает, что новый туркменский алфавит в его латинском варианте спросом среди образованной части населения не пользуется.

В Узбекистане реформа не была завершена. На латинице стала издаваться часть официальных документов, появились рекламные вывески, но большинство текстов по-прежнему выходит на кириллице, ею пользуются как органы власти, так и образовательные учреждения. Казахстанский филолог Дастан Ельдесов утверждает, что в Узбекистане переход на латиницу оказался провальным.

"Узбеки недовольны сложностями при чтении, письме и компьютерном наборе. Значительная часть населения не сумела освоить латиницу, продолжая использовать кириллический алфавит; в последнее время увеличиваются русские классы и школы", — написал он на своей странице в Facebook.

 Узбекистан обосновывал переход к латинице тюркскими корнями и как создание "основы для единства" с Турцией. Были затрачены большие деньги на транслитерацию огромного архива литературы с кириллицы на латиницу, но она не была завершена. К тому же отношения между Узбекистаном и Турцией охладились за очень короткое время, а с Россией улучшились, Узбекистан говорит о вхождении в ЕАЭС, где русский язык просто необходим.

В результате выиграла Киргизия, которая объявила русский язык официальным, киргизы им хорошо владеют и не испытывают трудности с устройством на работу в России.

Кириллизация - это, безусловно, код к единому евразийскому пространству для обмена информацией. В Казахстане, который является его частью как член ЕАЭС, переход на латиницу будет означать выпадение из общей "матрицы" мышления, что повлечет за собой не только значительные финансовые затраты, но и усложнит взаимопонимание на всех уровнях как по вертикали - среди членов ЕАЭС, так и по горизонтали — среди поколений.

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Темы алфавит кирилица казахстан
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Филолог: переход на латиницу грозит Казахстану катаклизмами
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