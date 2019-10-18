"Струсили": Россия выходит из Комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права в военное время

Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму проект закона, который выведет Россию из состава Комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права при вооруженных конфликтах. В украинский пабликах торжествуют: "Путин струсил".

"С 1991 года Комиссия фактически не выполняет своих функций. "Российского представителя в ее составе нет. При этом Российская Федерация уплачивает в бюджет Комиссии ежегодный взнос", — говорится в документе. Признавать "компетенции Комиссии в этой ситуации нецелесообразно, кроме того, выросли риски злоупотребления полномочиями Комиссии в политических целях", полагает президент России.

Комиссия была создана в рамках четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения в военное время. Конвенция обязательна для всех государств, вовлеченных в военные конфликты. СССР в 1949 году ратифицировал дополнительное соглашение к Женевским конвенциям, которое регулирует механизмы защиты права жертв международных конфликтов. Комиссия начинает работать только с согласия конфликтующих сторон, причем ее выводы не разглашаются, если стороны не согласны с этим.

"Любая сторона в конфликте может направить в Комиссию запрос о проведении расследования. Если объектом жалобы является сторона, не признавшая ее компетенцию, Комиссия направляет ей соответствующие жалобы и предлагает согласиться на проведение расследования. Если согласие получено не будет, Комиссия не имеет права проводить расследование".

На сайте комиссии последний отчет датирован 2015 годом. Комиссия состоит из 15 человек, избираемых государствами-подписантами, они "должны обладать высокими моральными качествами и признанной беспристрастностью", говорится в уставе организации. В последнее время в отношении России говорить о беспристрастности западных "комиссий" и так далее не приходится. Плата за членство составляет 10 000 швейцарских франков в год — чуть более полумиллиона рублей.

На Украине в пабликах решение Владимира Путина комментируют, как боязнь "быть наказанным за войну в Донбассе" и "за сбитый "Боинг".

Как сказал "Правде.Ру" президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин, "Комиссия была создана для того, чтобы помочь государствам мирным способом урегулировать споры в случае вооруженных конфликтов или иных напряженных отношений, установить точные факты и передать их на рассмотрения компетентным органам: международным судам, внутренним или каким-либо другим". Комиссия, по его словам, составляется из независимых экспертов после согласования сторон, ими готовится соответствующий доклад, который также согласуется сторонами.

Эта комиссия, продолжил юрист, "крайне редко создавалась, потому что обычно ни одно государство не хочет, чтобы ему кто-то посторонний устанавливал факты, которые касаются его деятельности". По мнению Анатолия Капустина, основная причина денонсации соглашения о Комиссии в том, что это малоэффективный орган, кроме того "руководство хочет исключить политизированные оценки".

"Например, в 1990-х годах, когда у нас возникали конфликты на границе с Грузией, то от Тбилиси были претензии, что мы их бомбили. И Комиссия устанавливала, что осколки, оставшиеся от этих мин, снарядов или ракет, принадлежали вооруженным силам Российской Федерации", — сказал Анатолий Капустин.

"Однако все боеприпасы и ракеты, которые производились в Советском Союзе, были на вооружении у всех армий государств СНГ. Они могли быть и у Грузии или поступать из другого государства в Грузию. Можно было спокойно их взорвать, и сказать, что это Россия ведет войну против Грузии", — сделал вывод Анатолий Капустин.

Заметим, что Кремлю совсем не нужны попытки Киева создать подобную информационную атаку в отношении того самого якобы российского "Бука", который сбил малазийский Боинг в небе над Донбассом, но, как выясняется, был поставлен на вооружение украинской армии. О трусости же не идет речь, так как упомянутая комиссия — это "мертворожденный ребенок". К тому зачем платить на его содержание?

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