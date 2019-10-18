Генассамблея ООН устроила США обструкцию на выборах в СПЧ

Генассамблея ООН устроила США обструкцию на выборах новых членов СПЧ ООН. Венесуэла была введена в состав организации, несмотря на применение административного ресурса Вашингтоном.

Аплодисменты суверенным государствам

В четверг Венесуэла на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Женеве была избрана на одно из 14 новых мест в составе 47 членов Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) на 2020 -2022 годы.

Голосование является тайным. На два латиноамерикнаских места баллотировались Бразилия, Венесуэла и Коста-Рика. Последняя объявила о своей кандидатуре только в текущем месяце, чтобы составить Венесуэле конкуренцию. Делегаты в зале зааплодировали, когда на табло появились результаты голосования: Бразилия получила 153 голоса, Венесуэла — 105 и Коста-Рика — 96, сообщает "Би-Би-Си".

Это говорит о том, что мировое сообщество 105 голосами (из 193 — членов ООН) не поддерживает действия Вашингтона против Каракаса, в том числе по линии педалирования темы нарушений там прав человека и вытекающих из этого санкций.

Наглость выбывшего из СПЧ ООН Вашингтона

До голосования США применили административный ресурс, хотя в прошлом году вышли из состава СПЧ ООН по причине того, что "Вашингтон не нуждается в советах со стороны ООН или других международных организаций", например, в его действиях по отношению к Израилю.

Тем не менее, бывший посол США в ООН Никки Хейли накануне голосования призвала членов Генассамблеи заблокировать избрание Каракаса в СПЧ. "Венесуэла — последняя страна, которая должна заседать в совете, который должен защищать права человека", — написала Хейли в "Майами геральд" в воскресенье. Кроме того, правозащитная организация, существующая на деньги американских фондов, Human Rights Watch также призвала государства-члены голосовать против Венесуэлы.

Добавим, что до этого провалилась попытка США заблокировать выступление на Генассамблее легитимных представителей Венесуэлы, в взамен и дать трибуну своим ставленникам от самозванца Хуана Гуайдо. Известно, что единогласно поддержали Николаса Мадуро страны Африки.

Гэн Шуан поставил Помпео на место

История имела продолжение. Рассерженный неповиновением мирового сообщества, госсекретарь США Майк Помпео написал в Twitter, что "Китай и Россия проголосовали за то, чтобы принять Николаса Мадуро в СПЧ ООН. Фарс". На это в пятницу на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что "в этих замечаниях США нет никакого смысла".

"Избрание Венесуэлы в Совет ООН по правам человека стало результатом голосования Генассамблеи ООН, что отражает волеизъявление международного сообщества, это законно и правомерно, и, если кто-то подвергает сомнению эти результаты, на мой взгляд, он подвергает сомнению авторитет Генассамблеи ООН", — цитирует дипломата "РИА-Новости".

Гэн Шуан призвал американскую сторону "прекратить политизировать права человека, использовать их в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела других стран, в противном случае это еще больше подорвет имидж и авторитет США и встретит возражения со стороны международного сообщества".

Права человека в Венесуэле соблюдаются

Заметим, что критика Венесуэлы содержится в докладе представителя ООН по правам человека Мишель Бачелет, представленном в 2018 году. Президент Венесуэлы Мадуро заявил, что доклад "полон лжи, манипуляций, фальшивых данных". По мнению внука Сальвадора Альенде — Пабло сведения доклада Бачелет "сомнительны", потому что "взяты у правозащитных НПО, которые исторически были оппозиционными и не беспристрастны"."Венесуэла — одна из самых ярких демократий в Латинской Америке", отметил Пабло Альенде.

Испанский политик Иньиго Эррехон — один из лидеров испанской партии "Подемос" и кандидат на пост мэра Мадрида, в свою очередь, опроверг западную пропаганду о том, что "Венесуэла умирает от голода".

После своей победы глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, назвал решение Генассамблеи "историческим". "Это историческая победа, потому что сегодня против Венесуэлы ведется ожесточенная кампания со стороны США и их стран-сателлитов", — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала teleSUR.

Совет по правам человека — межправительственный орган системы ООН, в состав которого входят 47 государств, ответственных за поощрение и защиту всех прав человека по всему миру. В компетенцию совета входит обсуждение всех тематических вопросов и ситуаций в области прав человека, которые требуют его внимания в течение всего года. Заседания Совета ООН по правам человека проходят в Женеве.

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