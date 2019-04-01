Си Цзиньпин усиливает поддержку Мадуро

Давление США на Николаса Мадуро не оказывает нужного Дональду Трампу эффекта во многом благодаря твердой позиции Китая.

Не только слова, но и дела Китая

30 марта Си Цзиньпин направил в Каракас самолет с 65 тоннами медикаментов и медицинского оборудования. По словам вице-президента венесуэлы Тарека Эль Айссами, полученный груз — "первый из нескольких, что намечено получить из Китая". "Мы победили предполагаемую осаду, блокаду, которая была предпринята администрацией президента Трампа и его дьявольской марионеткой (Хуаном Гуайдо) здесь, в Венесуэле", — сказал Эль Айссами.

За неделю до этого Пекин отказал в визе президенту Межамериканского банка развития (МАБР) Рикардо Хаусманну. Профессор Гарварда должен был представлять Гуайдо на заседании МАБР в Чэнду. Вашингтон оказывал давление на Пекин, чтобы он принял Хаусмана, но Китай не уступил, и МАБР в итоге отменил встречу за 4 дня до начала юбилейной сессии.

В этом году организации исполняется 60 лет и 10 лет членства в ней Пекина. Город Чэнду, где должно было состояться мероприятие — столица провинции Сычуань и 4-й по величине город Китая. Он является главным центром политики Китая "Иди на запад" — нацеленной на развитие внутренних провинций страны. Более 40 мэров из городов Латинской Америки и Китая, а также известные международные эксперты планировали участие в 5-ти дневном форуме.

Отказ от мероприятия — это определенная жертва в плане трехсторонего сотрудничества с Латинской Америкой и США и сигнал в этом направлении. Какой?

Зачем Китаю свой самозванец а-ля Гуайдо?

Для Пекина очень важен прецедент признания нелегитимного правительства. Нагнетаемая Западом истерия вокруг его "лагерей перевоспитания" для уйгуров в провинции Синьцзянь, в контексте игры с Гуайдо, может закончиться выдвижением тамошнего самозванца. "Китай глубоко сожалеет о том, что МАБР решил отменить ежегодное собрание в Чэнду", — тактично аявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. "Наше сотрудничество с МАБР и огромным количеством латиноамериканских стран не будет нарушено, и мы полностью уверены, что сотрудничество между всеми сторонами будет укреплено в будущем".

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что иностранное вмешательство и санкции "будут только усугублять ситуацию" в Венесуэле. Вмешательство США приведет к распространению "закона джунглей" в южноамериканскую страну, заверил Ван И на пресс-конференции по внешней политике Китая в рамках второй сессии XIII Национального народного конгресса в Пекине.

Китай не намерен уступать США в Латинской Америке

Кроме политической причины не поддержать Гуайдо, у Пекина есть и экономические. Китай усиливает влияние в Латинской Америке и вовсе не намерен от него отказываться. В период с 2007 по 2018 год Пекин одолжил Венесуэле более 67 млрд. долларов, согласно данным Центра межамериканского диалога и Бостонского университета. По разным данным, сегодня Венесуэла должна азиатской державе почти 20 млрд. долларов.

В Венесуэле Пекин ставит не только на нефть, но и на внедрение своих технологий. В конце 2016 года Мадуро представил "Carnet de la Patria" — удостоверение личности, разработанное китайской компанией ZTE, дочерней компании Huawei. В контексте того, что Вашингтон запретил использовать технологии 5G от Huawei на своей территории и "советует" запретить их своим союзниам под угрозой экстерриториальных санкций, это способ сказать Трампу, что Пекин способен влиять на страны на "заднем дворе" США.

После провала "гуманитарной миссии" 23 февраля Гуайдо объявил, что 6 апреля начнется так называемая "операция свободы", которая положит конец тому, что он называет "узурпацией" власти." Комитеты помощи и свободы уже сформированы. Спасение Венесуэлы в наших руках! ", — написал самозванец в своем официальном аккаунте в Twitter. Однако без американской прямой военной интервенции, он вряд ли добьется успеха. Население и военные поддерживают Мадуро, а санкции только усиливают негативное отношение венесуэльцев к США по аналогии с россиянами, кубинцами и иранцами.

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