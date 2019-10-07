Поляки и русские - обречены на войну?

Два фильма только что появились в польских кинотеатрах. Они рекламируются как "исторические суперпродукции", оба с похожими темами: "Пилсудский" и "Легионы". Созданы благодаря государственному спонсорству, призванному поддержать "историческую политику", осуществляемую правительством партии "Право и Справедливость". Конечно, прежде всего, в явно антироссийском духе. Дополнительный аромат, чтобы подчеркнуть этот обертон, придает появление в "Легионах" военного преступника, террориста Ахмеда Закаева.

Историческая ложь

Оба фильма рассказывают о событиях начала 20-го века — о борьбе за независимость части польского социалистического движения с царизмом, а затем о сотрудничестве с Германией и Австро-Венгрией во время Первой мировой войны. Поэтому участие Закаева является не только очевидной провокацией, но и должно поставить точку равенства между борьбой Польши за независимость и кавказским терроризмом. Таким образом, мы имеем дело не только с попыткой раздражить Россию, но и с оскорблением памяти польских революционеров и повстанцев, которые, несмотря на все их ошибки, не были бандитами и убийцами детей, как Закаев.

Это не единственное искажение польских фильмов. Их видение этого фрагмента истории было приторное. Он был очищен от всех исторических фактов, несовместимых с идеологическим посланием: это и шпионаж социалистов в пользу Японии во время Русско-японской войны, и их роботы для австро-венгерской разведки до начала Великой войны. Но прежде всего эти романтические истории упускают самое главное: тот факт, что польское общество в начале 20-го века решилось на историческое соглашение с Россией, чтобы связать будущее Польши с великим славянским блоком под российским руководством.

Вот почему действия социалистов встретили сопротивление со стороны Польского Национального Рабочего Союза, вот почему легионеры Пилсудского, входящие в Царство Польское, были встречены закрывающимися ставнями, вот почему величайший польский писатель, лауреат Нобелевской премии Генрик Сенкевич выкинул за дверь легионеров. Это ложь предполагаемой суперпродукции — дополнительно подчёркнутая появлением Закаева. Подавляющее большинство поляков никогда не поддерживало терроризм "Ичкерии" и потребовало, чтобы правительство в Варшаве прекратило скандальную помощь террористам.

Неудивительно, что оба фильма не были успешными в художественном или финансовом плане. Поляки, как и все восточные народы, особенно славяне, погружены в свою историю: мы хотим смотреть фильмы об этом, мы хотим гордиться этим, но мы по-прежнему признаем ложь и обман с первого взгляда. И картина, где "Польша и Россия всегда воевали друг против друга = так они обречены на вечную вражду" — это просто неправда.

Общее наследие

Помимо периодов несомненной конкуренции за польско-российское пространство — у нас также были периоды взаимовыгодного сотрудничества. Здесь, в одиннадцатом веке, именно помощь Ярослава Мудрого спасла молодое польское государство, которое рухнуло в результате языческой реакции и чешских вторжений. В течение следующих нескольких веков раздробленная Польша и Русь вступили в ряд династических отношений, была взаимозависимость, они часто появляются вместе против внешних врагов.

Создание общего Польско-литовского государства было также прежде всего включением русского этноса в польскую традицию, что сделало её чем-то принципиально отличным от Запада. Польша вмешалась в Москву в Смутное время, а Россия в Польшу во время казачьих восстаний с глубоким чувством сходства и … сообщества. Вот почему польский королевич Владислав не казался чем-то невообразимым на царском престоле (если бы он, конечно, принял православие) — и царя Алексея Романова пригласили на польский престол (чего, к сожалению, не произошло из-за папских, австрийских и французских интриг). Хотя мы воевали друг против друга — мы также знали, как бороться с шведским и турецким вторжениями бок о бок в семнадцатом и восемнадцатом веках. Именно российская интервенция помогла бороться с попытками повторения преступления Французской революции в Польше. Наконец, как будто в кульминации этой старой истории — польско-литовские уланские полки сражались на общей славянской стороне в Отечественной войне против Наполеона, проявляя храбрость среди других под Бородино.

Поляки на службе у Российской империи воевали на Кавказе (сегодня тем более возмутительно братание с бандитом Закаевом), они помогли освоить Сибирь и Среднюю Азию. Два выдающихся поляка — Ян Проспер Виткевич и генерал Бронислав Громбчевский приняли участие в Большой игре, чтобы овладеть Сердцем Земли и остановить британский империализм. Помимо неоднократного участия поляков в наращивании экономической мощи Российской империи — это все жизненные истории, доказывающие, что, несмотря на всю современную ложь, наши народы никогда не были обречены на враждебность и борьбу!

Давайте вернемся к "Легионам". Реальность полностью отличалась от показанного в фильме "общего марша на Москале". Совсем наоборот. В начале Первой мировой войны в Санкт-Петербурге находился только один член Польского коло в Государственной думе — Виктор Яронский. Хотя на этот момент он не имел контакта с политическим лидером поляков, Романом Дмовским — он точно знал, что делать. Единственную поставил в Думе декларацию, которая в полной мере отражала убеждения польского народа этого времени: "Ведь территориально разделенные мы, поляки, должны быть едины в своих чувствах и симпатиях к славянам. Нас побуждает делать это не только правильная вещь, которую поддержала Россия, но политические причины. Универсальное значение настоящего времени должно отложить в сторону все поселения между нами. Боже, пусть славяне под руководством России отразят тевтонцев, как это сделала Польша и Литва пятьсот лет назад под Грюнвальдом".

Дела следовали за словами. Поляки не слушали немецких агентов, мобилизация в польской части Российской империи прошла гладко. Польские новобранцы храбро сражались при Танненберге, и уже в ноябре 1914 года был сформирован первый польский добровольческий Пулавский легион, который сражался вместе с русской армией! Все это однако мы не узнаем из искаженной кинопродукции в современной Польше, точно так же, как последние фильмы и книги, показывающие польско-советское братство вооружений во время Второй мировой войны (закончившееся совместным штурмом Берлина), были выпущены в коммунистический период. Это не означает однако, что ложь должна быть согласована в тишине.

Точно так же, как прекрасные результаты дает работа организации "Курск" Ежи Тыца, которая защищает и восстанавливает памятники и могилы советских солдат, погибших в борьбе за освобождение польских земель — так мы должны вспомнить более 1000 лет общей истории! Нужно помнить, как воины Ярослава восстанавливали польский трон законному князю Казимиру I Восстановителю. Вы должны помнить о польских уланах, смело сражавшихся в рядах армии Кутузова. Нам нужны биографии и мемориальные доски для всех этих Громбчевских и Яронских, которые всей своей жизнью преодолели века предрассудков и недоверия.

Поляки и русские не обречены на вражду. Поляки и русские не могут быть обеспокоены ни Западом, ни любыми другими ичкерскими провокаторами. Поляки и русские — это братья.

Конрад Ренкас

Источник фото: www.lrt.lt