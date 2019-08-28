The Hill: Пентагон "проспал" развитие сверхзвуковых технологий в России

В своем послании к Федеральному Собранию России в 2019 году президент Владимир Путин раскритиковал США за выход из договора РСМД о сокращении ракет средней дальности от 1987 года. Путин при этом упомянул, что Россия продолжает работу над разработкой новых систем вооружений, о которых говорилось в послании 2018 года.

Россия приступила к серийному производству гиперзвуковой системы "Авангард", которая должна быть развернута уже в 2019 году. Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", которая, как утверждал Путин, "имеет беспрецедентную мощность", находится на стадии испытаний, так же как и лазерное ракетно-противовоздушное оружие "Пересвет". Сверхзвуковая баллистическая ракета "Кинжал," прошедшая эксплуатационные испытания, по словам президента, доказала свои уникальные характеристики во время испытаний. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" неограниченного радиуса действия и беспилотный подводный аппарат с ядерной установкой "Посейдон" также успешно проходят испытания.

Несмотря на утверждение Путина о том, что испытания ракеты "Буревестник" проходили успешно, эта ракета, как считают западные аналитики, послужила причиной взрыва с выбросом в воздух радиоактивных веществ на полигоне недалеко от Северодвинска.

Как пишет Дов Закхайм (Dov S. Zakheim), бывший сотрудник аппарата министерства обороны США в начале 2000-х, аварии на ранних или даже более поздних стадиях разработки систем вооружений происходят нередко. Тем не менее, полагает автор, Россия уверенно движется вперед и наверняка продолжит испытания "Буревестника".

Пентагон признает, что США отстают как от России, так и от Китая в разработке сверхзвукового оружия. Более того, США делают первые шаги в отношении разработок систем защиты от такого оружия. Это, однако, не значит, что у США нет программ по сверхзвуковому оружию. Тем не менее, отмечает автор статьи, опубликованной на страницах The Hill, для Пентагона характерна некая заторможенность, когда дело касается внедрения новых систем вооружения, если им нет альтернативы в мире. Сейчас такая альтернатива появилась.

Как полагает автор, Россия, скорее всего, введет в строй практически все свои новые сверхзвуковые системы вооружений задолго до того, как они появятся в составе ВС США. Более того, Соединенные Штаты не успеют разработать средства защиты от них. Таким образом, Россия сможет снизить эффективность противоракетной обороны США, которая не предназначена для обнаружения, а тем более, для уничтожения гиперзвукового оружия, такого как крылатая ракета "Буревестник". Пока у Вашингтона нет средств защиты от стратегических гиперзвуковых систем, США будут вынуждены прибегать к средствам взаимного гарантированного сдерживания.

Путин всегда критиковал Вашингтон за решение выйти из Договора о противоракетной обороне (ПРО) в 2002 году, хотя в то время его возмущение не было таким экспрессивным, как сегодня, пишет автор статьи. Москва всегда опасалась развертывания американской системы противоракетной обороны, потому что она дает Соединенным Штатам преимущество в устранении возможности нанесения Россией как первого, так и второго удара, сохраняя при этом способность наносить удары по российским целям.

Россия отдает предпочтение режиму контроля над вооружениями, который уравнивает ее стратегический ядерный потенциал с ядерным потенциалом США, несмотря на огромные различия между странами с точки зрения экономической мощи. Как полагает автор, Вашингтон соблюдает международные соглашения гораздо лучше, чем Россия. По мнению автора, именно Россия нарушала РДСМ на протяжении многих лет, и Соединенные Штаты просто решили посмотреть в другую сторону.

В настоящее время, пишет Дов Закхайм, Москва не желает ни обновлять, ни расширять соглашение о стратегических и наступательных вооружениях (СНВ) 2011 года, срок действия которого истекает в 2021 году, чтобы включить в него новое сверхзвуковое оружие. Пока что Россия использует свое новое оружие в качестве разменной монеты для достижения нового договора по ПРО, который мог бы ограничить использование новых систем вооружения. Дов Закхайм надеется, что Пентагон выйдет из состояния оцепенения и радикально ускорит разработку как наступательных, так и оборонительных сверхзвуковых систем вооружения. Если нет, то в таком случае Путин сможет подорвать стратегическую оборонную программу США, начало которой положил президент Рональд Рейган три десятилетия назад.

Источник фото: Wikimedia Commons

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