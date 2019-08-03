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Автор Руслан Веснянко

Продолжится ли "декоммунизация" Украины

Мир » Бывший СССР » Украина print

Будет ли Украина продолжать "декоммунизироваться" при новой Раде. Об этом рассуждают украинские эксперты.


Наталья Витренко о переименовании улиц на Украине

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевсовета о переименовании проспектов Николая Ватутина и Московского в честь Шухевича и Бандеры, а харьковские власти вернули прежнее имя Георгия Жукова одному из городских проспектов.

На это гневно отреагировал сын советского офицера — нынешний мэр Киева Виталий Кличко. "Реванша не будет! Мы готовим апелляцию на решение админсуда", — заявили столичный градоначальник и директор Института национальной памяти Владимир Вятрович. "К сожалению, мы живем в стране, где суды принимают решения в зависимости от политической ситуации. И это решение является элементом пророссийского реванша на Украине", — добавил глава "ведомства имени Альцгеймера" (как его называют украинские остряки).

В опубликованном на сайте судебного органа сообщении говорится о том, что решение было принято по иску общественных объединений "Еврейская правозащитная группа" и "Антифашистская правозащитная лига". Судьи сослались на отсутствие обоснования того, почему киевские проспекты должны носить имена этих украинских националистов, а также на широкий общественный резонанс. Дело в том, что и Бандера, и Шухевич в годы Великой Отечественной войны сотрудничали с гитлеровцами. Что совершенно не мешает Вятровичу и его почитателям считать их национальными героями. Но весьма значительная часть граждан эту точку зрения не разделяет.

Смена наименований киевских проспектов произошла в рамках кампании декоммунизации и десоветизации, основанной на четырех законах, вступивших в силу в 2015 году. Они предусматривали борьбу с советским наследием. В результате снесли тысячи памятников, запретили компартию, советскую символику и георгиевскую ленту, массово сменили множество географических названий. Например, Днепропетровск стал Днепром, а Кировоград — Кропивницким. Под горячую руку патриотов попали даже Александр Суворов и Михаил Кутузов, которые коммунистами точно не были, да и в СССР не жили.

Одновременно с решением киевского суда 21 июня мэр Харькова Геннадий Кернес подписал решение горсовета о возвращении проспекту имени Жукова. Вскоре был восстановлен и памятник великому советскому маршалу, разрушенный активистами. Впрочем, некоторые эксперты предположили, что именно по приказу градоначальника, баллотировавшегося в парламент в составе "Оппозиционного блока" имени Ахметова и Коломойского, и был радикалами снесен бюст Жукова, чтобы он затем мог триумфально вернуть памятник на место.

Эта партия, рассчитывающая на голоса жителей условного юго-востока, находится в жесткой борьбе с главными конкурентами — партией "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука — и пока безоговорочно проигрывает. Так, за ОПЗЖ проголосовали 13,05 процента граждан, а за ОБ — всего 3,03 процента, так что подопечные олигархов в Раду не прошли. Поэтому они и вынуждены были идти на изощренные пиар-ходы. "Кернес устраивал переименования в рамках своей избирательной кампании. Чтобы собрать голоса хотя бы в мажоритарных округах, ему нужно было демонстрировать определенные шаги. Поэтому он и затеял историю с переименованием проспекта Жукова", — считает политолог Ростислав Ищенко.

Вернется ли декоммунизированная топонимика на улицы украинских городов? Конечно, вернется, уверен политик Александр Голуб. "Надо понимать, что произойдет это тогда, когда в страну возвратится здравый смысл, уважительное отношение к собственной истории, а политические маргиналы вроде Вятровича и Кличко займут причитающееся им место в какой-нибудь загаженной подворотне. Реванш неонацистских сил на современной Украине обусловлен несколькими причинами: именно он позволяет подавлять реальную оппозицию, вводить самую настоящую цензуру, а в результате — реализовывать самоубийственный внешнеполитический курс в интересах Вашингтона. Эта политика не самостоятельна и экономически не рентабельна. А потому рано или поздно она будет изменена", — оптимистически прогнозирует бывший народный депутат.

Президент Зеленский не будет активно проводить политику декоммунизации, но и этот закон, конечно, сам не отменит, полагает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. "Ему выгодно иметь в наличии под рукой подобный закон, который можно будет использовать в нужный момент. Ведь можно под видом выполнения этого закона сносить памятники Жукову и даже Суворову, но если будет выгодно, то положить документ под сукно и защитить исторические памятники Украины от радикалов и прочих активистов. Кстати, Зеленский хочет заменить столичного главу Виталия Кличко. Но вовсе не за его фанатскую любовь к Бандере, а сугубо из практических соображений: поставить на киевские денежные потоки своего человека. И скандальная ситуация с переименованиями киевских проспектов идеально подходит как повод для замены мэра, строящего мосты имени себя", — комментирует Александр Охрименко.

Декоммунизация, собственно, никуда не уходила, обращает внимание политолог Александр Дудчак. "То, что удалось пока не допустить переименования проспектов "в честь" Бандеры и Шухевича и вернуть название в память о Жукове — это все же единичные случаи. Переименовать уже успели слишком многое. Очень много городов, улиц, площадей успели назвать именами преступников, пособников фашистов, различных националистов и даже американского "ястреба" Маккейна. И нет пока серьезных оснований считать, что после выборов в Верховную раду ситуация кардинально изменится", — говорит Александр Дудчак.

Для начала надо понимать, что инцидент с проспектом Жукова в Харькове вообще не имел отношения к декоммунизации, отметил политтехнолог Василий Стоякин. "Ей не подлежат наименования и памятники, связанные с победой во Второй мировой войне (а вот название "Великая Отечественная война" как раз декоммунизировано). Ситуация с проспектом Бандеры в Киеве была связана только с процедурными вопросами, а не с сутью — горсовет имеет право переименовывать так, как ему придет в голову. Вероятность отмены декоммунизации на уровне Конституционного суда тоже невелика, поскольку речь идет о чисто политической инициативе. Но даже и в этом случае переименовывать назад и восстанавливать разрушенные памятники никто не примется", — считает Василий Стоякин.

Член президиума в Совете при Президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько думает, что борьба продолжится. "Сами по себе названия городов, памятники и имена — лишь символы той исторической памяти, за которую борются два противоположных лагеря. Один лагерь стремится вытеснить историческую память другого лагеря. Память же — основа идентичности. Сменив память, можно сменить этническую идентичность, к чему и стремятся практически во всех республиках бывшего СССР", — напоминает Богдан Безпалько.

В команде нового президента нет единого и определенного мнения по данному поводу (впрочем, как и по многим другим). "При Зеленском власти в Киеве будут стараться угодить всем: и западным националистам, и жителям юго-востока страны, у которых другое представление об истории, ее героях и национальных символах. Не думаю, что декоммунизации будет дан обратный ход. Что касается запада Украины, то там все останется так, как есть. Власть не пойдет против националистов. А на востоке и юге могут произойти перемены", — предполагает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

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