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Украина празднует поражение нацистской идеологии в Киеве

Мир » Бывший СССР » Украина print

На Украине празднуют решение суда об отмене постановления Киевского горсовета о присвоении проспекту Ватутина и Московскому проспекту имен одиозных личностей Степана Бандеры и Романа Шухевича. Свое мнение по этому вопросу высказала политик Наталья Витренко.


Наталья Витренко о переименовании улиц на Украине

19-й Окружной административный суд Киева в среду, 26 июня, отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам — Московскому и Ватутина — имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, сообщает УНИАН. Мотивация решения пока не оглашена. Таким образом, удовлетворен иск директора Института правовой политики и социальной защиты Елены Бережной и двух общественных организаций.

Выступающий против возвращения проспектам советских названий депутат Киевсовета из фракции "Свобода" Юрий Сиротюк заявил, что будет подана аппеляция и в случае необходимости дело направят в Верховный суд. Известно, что экс-президент Петр Порошенко в мае 2019 года заявил, что процесс декоммунизации фактически завершен. Однако решение Харьковского горсовета о возвращении имени проспекту Маршала Жукова и нынешнее решение суда в Киеве говорят о том, что пошел откат от завоеваний декоммунизации.

Как сказала "Правде.Ру" экс-депутат Верховной рады Украины, лидер Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ) Наталья Витренко, "нельзя пока сказать, что были наделаны ошибки, а сейчас начался светлый путь их исправления". По словам политика, "нацистская идеология стала государственной на Украине, и закон о декоммунизации дал право расправляться со всеми советскими деятелями, военачальниками, издеваться над могилами героев". Это, по мнению Натальи Витренко, "оскорбляло подавляющее большинство населения, потому что мы все внуки и правнуки героев-освободителей". "Это наши отцы, деды там лежат. И именами людей, которые нам тоже дороги, назывались площади, улицы и даже города", — отметила для "Правды.Ру" политик.

По ее словам, "установление нацистской идеологии на Украине спокойно идти не может". "Будет борьба: борьба активистов, борьба политиков, борьба судов. Обязательно. И это решение киевского суда — конечно, маленькая, но победа. Мы все празднуем ее, мы все радуемся, что восторжествовала справедливость. Противники будут оспаривать решение суда, будут давить на апелляционный суд, чтобы вернуть все на круги своя. Но все равно борьба в этом направлении будет продолжаться, и мне хочется верить, что правда восторжествует. Пядь за пядью, но мы будем очищать землю от нацизма", — резюмировала в интервью "Правде.Ру" Наталья Витренко.

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Темы украина декоммунизация наталья витренко экспертное мнение
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