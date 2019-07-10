Трамп посоветовал недовольным мигрантам уехать из США

Дональд Трамп презирает политкорректность. Во всяком случае, он ведет себя так, что не оставляет никаких сомнений в этом, даже если сам будет утверждать иное. На днях в своем твиттере президент заявил, что, если нелегальные иммигранты недовольны условиями в Центрах временного содержания, то, наверное, им просто не стоило приезжать.



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Сейчас против Трампа ведется большая кампания. Фильтрационные центры на границе сравнивают с концентрационными лагерями. Говорят, что женщины и дети не моются там по 15 дней, кому-то из мигрантов один из сотрудников то ли погранохраны, то ли миграционного ведомства предложил в ответ на жалобу о нехватке воды попить из унитаза. Все это складывается в очень мрачную картину.

Но можно сказать, что усилия Трампа по охране границы уже принесли определенные плоды благодаря соглашению с Лопесом Обрадором, нынешним президентом Мексики. Уже вдвое меньше людей пытаются прорваться в США через территорию Мексики. Тем не менее, в самих Соединенных Штатах все эти временные Центры содержания мигрантов в приграничной зоне, где они ожидают решения своих миграционных вопросов, переполнены, и часто условия содержания там не лучшие хотя бы из-за скученности и нехватки ресурсов.

Надо отдать должное администрации Трампа — она действительно бросила туда много и средств, и денег, и людей, пытаясь предотвратить разрастание этого кризиса в гуманитарную катастрофу. Но мигранты в тяжелых условиях, оппозиция недовольна и использует это для того, чтобы всячески ругать Трампа.

Во вторник генеральный инспектор Министерства внутренней безопасности опубликовал фотографии из Центра содержания мигрантов в Техасе. На фотографиях видно, что Центр переполнен, что люди там набиты, как селедки в банке, находятся за решеткой-рабицей и спят на полу. Естественно, такие условия не могут быть нормальными.

Однако 3 июля Дональд Трамп написал в своем твиттере о том, что недовольным мигрантам надо сказать, чтобы они уезжали и не приезжали, и все проблемы будут решены. "Наши пограничники — не сотрудники больниц, не доктора и не медсестры. Погранслужба провела замечательную работу, сделала гораздо больше, чем требовалось. Многие из иностранцев живут сейчас в гораздо лучших и более безопасных условиях, чем они жили в тех местах, откуда они прибыли", — написал в твиттере Дональд Трамп.

Между тем, законодатель-демократ Хоакин Кастро после визита на границу заявил, что у задержанных иммигрантов нет возможности принимать душ и получать медицинскую помощь. В помещениях, где содержатся мигранты-иностранцы, не работают водопроводные краны. Техасский законодатель заявил о явном нарушении прав человека в таких Центрах.

Таким образом, кризис на границе долго еще будет оставаться головной болью американского президента. Если Трамп хочет быть переизбран, ему нужно за текущий год добиться разрешения этого кризиса.

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