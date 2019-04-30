Трамп готов ужесточить правила предоставления убежища мигрантам

Президент США Дональд Трамп намерен ужесточить правила предоставления убежища мигрантам. Об этом сообщает пресс-служба администрации американского президента.



Трамп в телеобращении заявил о гуманитарном кризисе в США из-за мигрантов / Новости от 09.01.2019 09:17

"Трамп подписал президентский меморандум, чтобы обеспечить доступ к убежищу законным лицам, которые ищут убежища, при этом более эффективно отслеживать и высылать нелегальных мигрантов", - приводит агентство "РИА Новости" заявление Белого дома.

Президент Соединенных Штатов предлагает взимать плату за подачу заявления о предоставлении убежища, а также немедленно отзывать разрешение на работу у тех иностранцев, которые получили распоряжение об окончательной высылке из страны.

Ранее стало известно о том, что Дональд Трамп решил возобновить практику разделения семей задержанных мигрантов. По его мнению, эта мера необходима для обеспечения безопасности США.