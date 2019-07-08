Греки не простили Ципрасу унижения национального достоинства

В Греции Алекс Ципрас и его коалиция блок левых партий СИРИЗА проиграли парламентские выборы. Греки не простили Ципрасу не популизма, а унижения национального достоинства.



"Ципрас переложил ответственность с себя на народ Греции\"

Путь от бунтаря до предателя

В воскресение в Греции состоялись парламентские выборы. По последним данным, правая партия "Новая демократия" набирает 39,8% голосов и получает 158 мест в 300-местном парламенте. Правящая коалиция радикальных левых сил СИРИЗА набирает 31,45% голосов и 86 мест. Кириакос Мицотакис, лидер "Новой демократии" уже избран премьер-министром Греции.

Это политический крах правительства Алексиса Ципраса, который начинал как надежда греков избавиться от политики "затягивания поясов", как бунтарь против Евросоюза, отказавшийся платить долги Греции, как зачинатель новой Европы, а закончил — приспособленцем и предателем греческого народа. Кампания СИРИЗЫ закончилась там, где началась — в Афинах, на площади Синтагма — историческом центре поротестных движений в Греции. Ципрас выступил с резкими обвинениями против Мицотакиса, которого назвал "наследником старых политических династий, которые привели страну на грань банкротства". "Они будут относиться к вам не как к гражданам, а как к клиентам", — сказал премьер-министр.

А сам Ципрас, конечно, не такой?

Но ни риторика Ципраса, ни увеличение минимальной заработной платы с 586 до 650 евро, ни возвращение Греции на международный кредитный рынок не заставили избирателей забыть о его последовательных уступках Брюсселю. Лидер, который в январе 2015 года сказал, что оставил позади "аскетизм, страх, высокомерие и пять лет унижения", вернул греков к началу пути — долгам (176 % к ВВП в 2017 году), безработице — 18% — одна из самых высоких в Европейском союзе. Не выполнено ни одно обещание в экономике: не введено прогрессивное налогобложение, как и бесплатное медобслуживание, не достигнутаобещанная минимальная зарплата в 751 евро, не предложена жилищная субсидия как минимум для 25 тысяч семей, не выполнен план по созданию 300 тысяч новых рабочих мест и так далее.

Поражение Ципраса знаменует собой конец эпохи левых, которые в риторике хотели подлинной демократии, защиты прав населения, а пришли к тому, чтобы стать лучшими учениками своих кредиторов, неспособными избавится от коррупции и безхозяйственности. В этом плане показательна реакция греческих властей на катастрофический пожар в приморском городке Мати в июле 2018 года. Расследование показало фатальную нехватку координации между службами экстренной помощи. На ликвидацию пожара и реконструкцию 3 тысяч домов правительство выделило 150 миллионов евро. Однако, законопроект о реформе гражданской обороны не был одобрен парламентом, а строительство нового жилья так и не началось.

Ципрас отдал национальное достояние Северной Македонии

Но, пожалуй, самой большой проблемой, осложнившей жизнь Ципраса, был спор с соседней Македонией о ее названии. Нам трудно было понять ту страсть, с которой греки оспаривают у македонцев название их старой родной провинции Александра Македонского. Теперь они считают, что Ципрас их предал, заключив Преспанское соглашение и оставив имя Македонии (с добавкой "Северная") соседней стране. 64,5% греков были недовольны этим решением, согласно опросу MARC. А ведь, по сути, Ципрас всего лишь выполнял требование тех же кредиторов.

Что же предлагает Мицотакис? А тоже самое, что и вначале своей карьеры Ципрас. Он говорит о снижении налогов, смягчение законов о труде. Но тогда Греция не сможет погасить свой долг, как планировалось…

Как, музыканты, вы не садитесь…

Суверенитет страны определяется способностью заключать не соглашения о реструктуризации долгов, а соглашения, которые ведут к поступлению доходов в бюджет, его профициту. Например, продление соглашения ОПЕК+ дало России 3,5 триллиона рублей только за 9 месяцев дополнительных доходов, по данным министра энергетика Александра Новака.

У Греции нет таких возможностей, поэтому, как ни садятся там "музыканты", они лишь имитируют видимость демократии, но не являются ею. Мало того, греческих, украинских, грузинских политиков их кредиторы заставят быть с Россией в плохих отношениях, хотя их народы — против. Именно так поступил Ципрас, который отметился высылкой российских дипломатов летом 2018 года "за вмешательство во внутренние дела страны" по вопросу заключения Преспанского соглашения. Поиск путей сотрудничества с такими странами обречен для России на провал, пока она не станет экономически сильной державой.

Еще один вывод из греческого опыта для России очень полезен: политикам можно простить нехватку "колбасы", но не покушения на национальное достоинство народа.

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