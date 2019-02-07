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Автор Руслан Веснянко

Киев обвинил оппозиционера в госизмене

Мир » Бывший СССР » Украина

Генеральная прокуратура начала расследование высказываний оппозиционного политика Виктора Медведчука. Об этом пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган в "лучших традициях" украинских чиновников сообщила в Facebook.

Киев обвинил оппозиционера в госизмене. 398549.jpeg

"Глава пророссийской организации "Украинский выбор — право народа" и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук сделал громкое заявление на партийном съезде 29 января 2019 года в Киеве, заявив о необходимости образования так называемого автономного региона Донбасс с собственным парламентом и правительством, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины. Он считает, что такие договоренности по статусу Донбасса возможно достичь в четырехугольнике Киев — Донецк — Луганск — Москва. Его план-концепция предусматривает создание в Донбассе автономного региона в составе Украины", — написала Сарган.

Так в чем же "состав преступления", подумали вы? Пресс-секретарь пояснила: "В действиях Медведчука В. В. усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст.111 УК Украины (государственная измена). Провозглашены призывы к изменению границ территории Украины, и одновременно оказывается помощь РФ в проведении подрывной деятельности против Украины, поддерживаются агрессивная деятельность и сепаратистские настроения".

Опять непонятно? Сарган еще раз разжевывает: "В действиях Медведчука В. В. содержатся составы преступлений, предусмотренные ч. 1 ст. 110 УК Украины, а именно: умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, то есть публичные призывы, а также ч. 1 ст. 111 УК Украины — государственная измена в форме предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины".

То есть пани Сарган противоречит самой себе: в первом абзаце она утверждает, что политик предлагал создать донбасскую автономию в составе Украины, а в последующих она уже обвиняет Медведчука в посягательстве на изменение границ государства. Кроме того, официальное лицо позволила себе использовать чисто митинговый ярлык "пророссийская организация". В заключение пресс-секретарь сообщила, что материалы уголовных дел будут переданы в Службу безопасности Украины. Так зачем же надо было бежать впереди паровоза? Пусть бы СБУ с самого начала и занималась расследованием. Но, видимо, прокуратуре очень хотелось показать свою лояльность главному патриоту страны.

Самое время напомнить некоторые пункты "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений" от 12.02.2015, которые от имени государства Украина подписал экс-президент Леонид Кучма. То есть украинская власть данные договоренности признала (то, что выполнять их у нее нет желания, — это уже второй вопрос).

"4. Не позднее 30 дней с даты подписания данного документа принять постановление Верховной рады с указанием территории, на которую распространяется особый режим в соответствии с законом Украины "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" на основе линии, установленной в минском меморандуме от 19 сентября 2014 г.

11. Проведение конституционной реформы на Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании 1, до конца 2015 года.

Примечание 1.

— Право на языковое самоопределение;

— участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;

— возможность для центральных органов исполнительной власти заключать с соответствующими органами местного самоуправления соглашения относительно экономического, социального и культурного развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей;

— создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка в отдельных районах Донецкой и Луганской областей."

Так что же такого криминального сказал Виктор Медведчук на съезде "Оппозиционной платформы — За жизнь", на котором партия заявила о поддержке кандидата в президенты Юрия Бойко? Вот его высказывания.

"Наша стратегическая задача — установить мир и прекратить боевые действия — имеет реальные основания потому, что мы исходим из наличия у нас плана-концепции по восстановлению этого мира. Этот план разработан и предполагает главное, что нас отличает от всех остальных. Это главное заключается в том, что политики, которые говорят об этом, хотят вернуть территории, а мы будем возвращать людей через их сознание; через жизненную необходимость не только для них, но и для нас; через реальные гарантии безопасности; через выполнение стратегической задачи: вернуть Донбасс на Украину, а Украину в Донбасс.

Второй принцип плана-концепции заключается в том, что мы считаем, что договоренности могут быть достигнуты в четырехугольнике Киев — Донецк — Луганск — Москва. Именно в этом четырехугольнике концепция и основной базовый принцип наших договоренностей.

Наш план-концепция определяет и предполагает три раздела: законодательный, административный и раздел, касающийся порядка и процедуры его внедрения. По нему предусматривается создание в Донбассе автономного региона в составе Украины, который предполагает устройство через органы государственного управления, такие как парламент, правительство и другие органы, которые будут осуществлять жизнедеятельность в Донбассе.

Наш план построен на Минских соглашениях, утвержденных Резолюцией Совета Безопасности ООН, отвечает декларации нормандского формата и, самое главное, действующему законодательству Украины. Мы предлагаем внести изменения в Конституцию, которая предопределит статус автономного региона Донбасс.

И могу сразу сказать национально озабоченным и недалеким как в действующей власти, так и тем, кто рвется к ней любой ценой: наш план — это реальность, которая основывается на Основном законе Украины. И упреки, которые мы часто слышим, в том числе из уст господина Порошенко, что не будет никаких федераций и особых статусов, — это свидетельство того, что политической воли установить мир у него как раз и нет.

Мы живем сегодня по Конституции, которая предусматривает унитарный статус со статусом автономии для отдельного региона. Это действующая Конституция. Это не то, что мы предлагаем изменить, — это то, что мы имеем. И я думаю, что господину президенту и всем остальным озабоченным, но не вникшим в суть проблемы и вопроса необходимо с Конституцией ознакомиться. А если это есть и если это предусмотрено Конституцией, то почему мы не используем это как ресурс мирного урегулирования? Мы это обязательно сделаем!"

Как говорится, почувствуйте разницу и найдите основания для действий ГПУ.

Необходимо добавить, что ГПУ "возбудилась" после доноса народного депутата от "партии войны" ("Народного фронта") Андрея Тетерука, который потребовал "закрыть" Медведчука.

Пару слов о стукаче. Он бывший командир батальона МВД "Миротворец". 5 ноября 2015 года возле приемной спикера Верховной рады пьяный Тетерук, словесно оскорбляя, ударил коллегу Александру Кужель (народный депутат от партии "Батькивщина") бутылкой по голове, причинив ей сотрясение мозга, после чего он был вызван на допрос в ГПУ.

В октябре 2016 года Тетерук пожаловался на низкую депутатскую зарплату: "Почему я должен зависеть от того, есть ли у меня деньги на поездку за границу, или нет? Почему я должен ехать в том же костюме, который я купил, например, два года назад?"

1 ноября 2018 года Тетерук включен в список украинских физических лиц, против которых правительство РФ ввело санкции.

Экс-президент Украины Виктор Янукович во время пресс-конференции в Москве заявил о том, что у него есть данные, что готовится покушение на Виктора Медведчука: "Не должны спецслужбы сращиваться с радикалами и использовать их в своих целях. У меня прошла информация, что создана группа из 12 человек, которая работает, возможно, не только по Медведчуку. Я хочу обратиться к военным: не выполняйте преступные приказы власти. У Порошенко нет никаких шансов победить на выборах. Мы не знаем, какие будут использоваться схемы, но не избежать грязных методов. На всех, кто выступает против власти с любой критикой, власть ищет способы повлиять".

Попытка украинской "партии войны" продолжить политические репрессии против оппозиционного политика вызвала резонанс даже на уровне ЕС. Несколько депутатов Европарламента не просто прокомментировали возбуждение уголовного дела против Медведчука, а выразили поддержку оппозиционеру.

Дэвид Корбан: "Это выглядит как преследование за взгляды, которые он имеет на решение проблемы Донбасса. Виктор Медведчук имеет право заявлять то, что думает".

Натан Гилл: "У нас на Западе, тут, в Европе, если политик подает какую-то идею — мы об этом не молчим, мы это обсуждаем. Это свобода слова".

Арне Герике: "Медведчука необходимо поддержать. Представителям украинской власти стоит прислушаться к европейским политикам. Мы боремся за демократию, а свобода слова — одна из главных ее составляющих".

Отреагировали на события в Киеве и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Информация о возбуждении или о возможности возбуждения такого уголовного дела является весьма тревожной. Если это произойдет, то это будет очередная политическая репрессия". Слова Пескова выглядят как последнее предупреждение украинским властям за давление на переговорщика номер один на высшем уровне.

А вот как сам Медведчук прокомментировал обвинения в госизмене: "То, что я сказал на съезде, безусловно, могу еще раз повторить, ибо это моя принципиальная и последовательная позиция. Для мирного урегулирования в Донбассе, для того чтобы прекратились боевые действия, необходимо предложить те решения, которые заложены в основу Минских соглашений и которые необходимо реализовать киевской власти. Мы возвращаем людей, а не территории, как это делает власть или как она это пытается делать путем ультиматумов, шантажа и угроз. Киев должен вести переговоры с Донецком, Луганском и Москвой для того, чтобы урегулировать эту ситуацию.

Я неоднократно заявлял, что для того, чтобы решить эту проблему, нам необходимо реализовать, в первую очередь, тот комплекс мер, который может изменить ситуацию. На съезде мною была изложена идея, которую мы апробировали в переговорах: тем, кто находится на неподконтрольных территориях, предложить статус автономии. То есть создать автономный регион Донбасс в составе Украины в соответствии с Конституцией и с теми разработанными нами изменениями в Конституцию, которые предложены в Минских соглашениях.

Никаких признаков каких-либо статей Уголовного кодекса и его нарушения в этих предложениях нет, так как это полное соответствие Минским соглашениям и заявлениям глав нормандской четверки, которые утвердили эти Минские соглашения. И более того, эти договоренности одобрены резолюцией Совета Безопасности ООН. Поэтому говорить о том, что предложения, направленные на их реализацию, нарушают какие-то статьи Уголовного кодекса, а тем более, те, которые содержатся в сообщении ГПУ, это не что иное, как абсурд и полный правовой беспредел.

Я к этим репрессиям со стороны власти и национал-радикалов отношусь творчески, они фактически продолжаются все эти пять лет. Несмотря на это борьба в плане мирного урегулирования и прекращения боевых действий на Украине будет продолжена, в том числе и борьба по реализации плана-концепции мира в Донбассе".

Знает ли президент Украины про развернувшуюся травлю главного оппозиционера, это происходит с его санкции или самодеятельность Тетерука и прокуратуры? Во всяком случае, можно обоснованно предположить, что чем ближе выборы 31 марта, тем шквал репрессий будет только нарастать. Ибо "партия войны" осознает, что выборы ею уже проиграны. И поэтому Арсений Яценюк даже не рискнул позориться и принять участие в президентской гонке.

Ведь если логичный мирный план Медведчука, состоящий в том, чтобы на основании Минских соглашений (которые одобрены всеми сторонами конфликта и нормандской четверки, а также ООН) внести изменения в Конституцию Украины об автономном статусе Донбасса, будет реализован, то приносящая "ястребам" огромный доход война прекратится. А это означает потерю ими огромных барышей и вполне реальное судебное расследование с последующим тюремным сроком для них.

На фото: Виктор Медведчук. Источник: facenews.ua

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Темы Украина Лариса Сарган свобода слова Петр Порошенко Виктор Медведчук выборы президента выборы президента Украины 2019 Государственная прокуратура Украины
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