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Автор Антон Куликов

Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"

Мир

Скандал с выкриком игрока сборной Хорватии Домагоя Виды "Слава Украине!" существенно подпортил репутацию команды и одновременно напомнил о скрытых проблемах, которые во время мундиаля отошли на второй план. Но никуда при этом не делись.

Чем закончится для Хорватии выкрики

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко встал на защиту игрока сборной Хорватии Домагоя Виды, который произнес фразу "Слава Украине!" после победы над командой России в четвертьфинальной встрече чемпионата мира 2018 года.

По словам Павелко, "за последние несколько лет обращение "Слава Украине!" стало для наших граждан символом несгибаемости и патриотизма! И вполне естественно, что человек, которому наша страна дала очень много, с большим уважением относится к ней, к ее гражданам".

Павелко в "Фейсбуке" отметил, что Вида, выступавший за киевское "Динамо", имеет право публично выказывать поддержку Украине. При этом ФФУ направила письма в международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием защитить хорватского игрока.

Напомним, после победы над Россией (3:2) Вида и тренер хорватской команды Огнен Вукоевич записали видеообращение, в котором прозвучала фраза "Слава Украине!". Такой шаг неизбежно привлек внимание общественности и журналистов, и не сказать, что все пришли в восторг.

Глядя на реакцию, хорватский футбольный союз (HNS) выступил с заявлением о том, что эти слова прозвучали в силу большой поддержки из Украины, с которой Виду и Вукоевича связывает профессиональная карьера. В организации также отметили, что всему составу сборной Хорватии было рекомендовано быть внимательнее во время высказываний, так как некоторые из них могут быть интерпретированы как политические.

По этому поводу корреспондент загребского издания Vecernji List Томислав Дасович высказал мнение, что "Вида хорошо объяснил, что хотел сказать этим видео. У него не было никакого желания провоцировать русских людей, совсем нет! Он много лет жил на Украине, возможно, Домагой собирался показать, насколько важной частью его жизни стал украинский период карьеры. Вида не политический деятель, никогда им не был.

Уверен, что защитник восхищается добротой и гостеприимством, которое он и его его товарищи по сборной Хорватии ощущают в России".

Журналисты другого издания, sportarena. hr, указали, что этот поступок можно интерпретировать как "прямую провокацию" из-за того, что между Россией и официальными властями Украины натянутые отношения. Портал dnevno. hr назвал действия хорватов "поступком на грани". А Index. hr отмечает, что Вида и Вукоевич подверглись критике в Хорватии из-за того, что могли получить наказание от ФИФА.

В итоге международная федерация футбола (ФИФА) не применила к Виде никаких санкций, но вынесла ему предупреждение. Сам игрок заявил, что его высказывание не имело политического окраса. К тому же Футбольный союз Хорватии призвал игроков своей национальной сборной воздержаться от политически окрашенных заявлений.

"Заявления, произнесенные после матча со сборной России защитником хорватской команды Домагоем Видой и хорватским полузащитником Огньеном Вукоевичем, исключительно были их ответом на многочисленные слова поддержки, которые они получили от болельщиков Украины во время чемпионата мира. Оба — и Вида, и Вукоевич — играли в киевском клубе "Динамо", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Хорватской футбольной ассоциации.

"Независимо от этого Хорватская футбольная ассоциация призывает Виду и Вукойевича, а также других представителей [сборной Хорватии] воздерживаться в будущем от любых заявлений, которые могут быть истолкованы в политическом контексте", — подчеркнули представители футбольного союза, пообещав поддерживать дружеские отношения с Федерацией футбола России.

"В итоге Домагой объяснялся дважды. Сначала — сразу после матча: "Я с уважением отношусь к русскому народу. Это была просто шутка для моих друзей из Украины. Футбол — вне политики. Я не имел в виду ничего плохого", — пишут СМИ.

"Еще раз чуть позже, когда в его отношении начала расследование ФИФА: "Сожалею по поводу того, что некоторые СМИ интерпретировали наше сообщение таким образом. Это однозначно не было политическим посланием. Я с радостью общаюсь на русском языке и получаю удовольствие от российского гостеприимства на Чемпионате мира — 2018", — заключают они.

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Темы ЧМ-2018 футбол Хорватия провокации во время ЧМ-2018 сборная Хорватии по футболу
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