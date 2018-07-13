Who is mister Шульгин: Работу - роботам, а жизнь – людям

Ведущий программы "КриптоПравда" Тимур Аитов, обращаясь к своему гостю, спросил как его представить — композитор, музыкант, продюсер, бизнесмен или человек, который занимается трансформацией мира? Ведь речь в программе снова подойдет о блокчейне, цифровой экономике и новых технологиях. Так кто же Вы, мистер Александр Шульгин?



Who is mister Шульгин: Работу - роботам, а жизнь – людям

В сегодняшнем выпуске "КриптоПравды" наш гость расскажет о том, как цифровая экономика сделает жизнь лучше и более счастливой, как новые технологии будут служить человеку, а еще Александр Шульгин раскроет тайны цифровой ДНК и ответит на вопрос Тимура Аитова о том, нужен ли будет при новой жизненной платформе цифровой паспорт.

Смотрите программу, будет интересно не только для любителей блокчейна.