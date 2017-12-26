Встречаем Новый 2018 год с природными аномалиями

Встречаем Новый 2018 год с природными аномалиями по всей России. В центре зимы не будет, на Урале - будет «московская зима», а на Дальнем Востоке - ураганы.



Встречаем Новый 2018 год с природными аномалиями

Что происходит с погодой - это следствие глобального потепления или часть многолетнего цикла? Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос», Евгений Тишковец.