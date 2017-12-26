Встречаем Новый 2018 год с природными аномалиями по всей России. В центре зимы не будет, на Урале - будет «московская зима», а на Дальнем Востоке - ураганы.
Что происходит с погодой - это следствие глобального потепления или часть многолетнего цикла? Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос», Евгений Тишковец.
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Объект, похожий на исчезнувшую более месяца назад подводную лодку "Сан-Хуан", исследует российский телеуправляемый необитаемый подводный аппарат "Пантера плюс".
Евросоюз отреагировал на решение российского ЦИК относительно участия Алексея Навального в президентских выборах. Судя по реакции, в Брюсселе уже все решили.
Власти Украина намеренно выталкивают регион из состава страны вместо продуманной реинтеграции, заявил заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин.
Русская эскадра - не просто набор слов. Это историческое название последнего соединения кораблей и судов Императорского флота России. Именно она эвакуировала из Крыма армию генерала Врангеля и гражданское население. Беженцев приняла Франция, предоставив эскадре стоянку в Тунисе, в городе Бизерта. Судьбы большинства беженцев поистине трагичны…