Что означают угрозы Дональда Трампа вывести США из НАТО, прозвучавшие на саммите Альянса в Брюсселе ? У американцев, создававших НАТО были три стратегические задачи: сдерживание Советского Союза через сдерживание Германии и ее гегемонии в Европе, сказал в программе "Точка зрения" эксперт РИСИ Сергей Ермаков.
После поражения СССР в холодной войне, европейцы захотели расслабиться и направить ресурсы в экономику, а не в военные бюджеты. Сегодня, по мнению эксперта, Дональд Трамп восстанавливает статус-кво.
Однако восстановление финансовой дисциплины, накопление военной мощи и модернизация инфраструктуры не выводит Альянс из кризиса идентичности. Мало того, президент США ставит под сомнение 5 статью Вашингтонского договора об оказанию военной помощи любому члену НАТО в случае военной агрессии против него.
Россия при президенте Дмитрии Медведеве предлагала вывести Европу из военных блоков, тогда эта идея американцам не понравилась. Но сегодня ситуация кардинально другая, так как с одной стороны Европа слишком выросла и и евро конкурирует с долларом как мировая валюта, а с другой — Россию через Германию сдержать уже не удается (не случайно Трамп категорически против "Северного потока-2").
Кроме того очень нервирует американцев растущий Китай, стремящийся к военной защите своей экономической экспансии. Нервирует натовских аналитиков и победа России в Сирии. Если НАТО распадется, каким будет мир? Более или менее безопасным? Вопрос не уж такой однозначный, считает Сергей Ермаков.
Смотрите передачу "Точка зрения", которую ведет международный обозреватель "Правды.Ру" Любовь Степушова.
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