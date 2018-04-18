Чем дороже, тем полезней? Выбираем витамины с умом: советы врача

Мы знаем, что каждый день в наш организм должны поступать витамины, как жизненно важный элемент. Нехватка, или дефицит его может привести к нарушению обмена веществ, что создаст благоприятную среду для развития определенных заболеваний.



Чем дороже, тем полезней? Выбираем витамины с умом!

Как правильно подобрать витаминный комплекс и существуют ли аналоги иностранным витаминам расскажет эксперт ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова.