Мы знаем, что каждый день в наш организм должны поступать витамины, как жизненно важный элемент. Нехватка, или дефицит его может привести к нарушению обмена веществ, что создаст благоприятную среду для развития определенных заболеваний.
Как правильно подобрать витаминный комплекс и существуют ли аналоги иностранным витаминам расскажет эксперт ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова.
Украинские военные обеспокоены активизацией российских боевых кораблей в Азовском море.
Армения может не увидеть Сержа Саргсяна премьер-министром. Против его долголетия на политической арене в Ереване протестуют воинственные "молодые люди".
Армения может не увидеть Сержа Саргсяна премьер-министром. Против его долголетия на политической арене в Ереване протестуют воинственные "молодые люди".
Администрация Трампа ищет замену военному контингенту США на севере Сирии. Если она договорится с Саудовской Аравией, то это осложнит обстановку на юге страны.