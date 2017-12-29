Дима Соколов: Бармены со скрепками на карманах или как в России зарождалась в барная культура

О том, как в России зарождалась культура коктейльных баров.



Дима Соколов: Бармены со скрепками на карманах или как в России зарождалась в барная культура

Что такое Правильный бар и почему в Москве не пьют коктейли. Об этом и многом другом в эфире Pravda.ru расскажет Дима Соколов, шеф-бармен.

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