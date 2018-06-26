Андрей Дмитриевич Дементьев, известный и любимый нами поэт, готовился 20 июля с. г. на родине в Твери отпраздновать свой 90-летний юбилей. Он неоднократно приезжал к нам в гости на программы в студию Pravda.Ru. Сегодня мы его вспоминаем, вспоминаем его стихи, вспоминаем его рассуждения о проблемах культуры и образования в России.
Андрей Дементьев: "Советский Союз по образованию стоял на таком высоком месте, что все наши образованные люди, которые эмигрировали или уехали работать за границу, они все там очень высоко ценились. Я знаю это по Америке и по Израилю. Я в Израиле проработал пять лет и знаю наших специалистов. Академик Семенов — лауреат Нобелевской премии, академик Жорес Иванович Алферов — лауреат Нобелевской премии, у нас Капица — лауреат Нобелевской премии. Откуда они появились? Они появились в результате этой работы, которая была проведена. Образование поставили в основу. Считали, что без образования и культуры, без духовности нет страны и нет будущего".
В эфире запись авторской программы "Клуб главного редактора"
Ведущий: Инна Новикова, главный редактор Pravda.Ru
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