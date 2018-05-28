Пентагон оценил мощь залпов подлодки "Юрий Долгорукий" в "160 Хиросим"

Крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" выполнил стрельбы из подводного положения. Залповая стрельба из 4-х баллистических ракет «Булава» на подводных крейсерах данного выполнялась впервые.



Пентагон оценил мощь залпов подлодки "Юрий Долгорукий" в "160 Хиросим"

По словам капитана 1 ранга запаса Василий Дандыкин, эти ракеты только проходят испытания и опережают на несколько десятилетий партнеров из США. "Булава" может дать фору американским аналогам UGM-133A Trident II (D5). Поэтому "многие генералы в Пентагоне начали реально нервничать", - заявил военный эксперт.

В Twitter Ганс Кристенсен, Глава информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации ученых США сделал расчет и пришел к выводу, что общая мощность залпа из четырех ракет, выпущенных из атомного подводного крейсера "Юрий Долгорукий", а это 2,4 тысячи килотонн, эквивалентна мощности 160 бомб, сброшенных на Хиросиму.

Справка: "Ракетный подводный крейсер стратегического назначения 4-го поколения "Юрий Долгорукий" - головной корабль проекта 955 "Борей". Вошел в состав флота в 2012 году. Крейсер имеет на вооружении комплекс из 16 баллистических ракет морского базирования «Булава» и торпедное оружие", - сообщает российское военное ведомство.