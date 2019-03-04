Эксперт пояснил, в чем главная ошибка России в Эстонии

У русских в Эстонии не нашлось лидеров, за которых им можно было бы голосовать и которые стали бы защищать их интересы. Об этом "Правде.Ру" рассказал правозащитник, эксперт по Прибалтике Дмитрий Линтер.



Россия упустила свою выгоду в Эстонии

Он напомнил, что в Эстонии проживает около 30 процентов русскоговорящих и 12 процентов могут голосовать. Главным победителем прошедших 3 марта парламентских выборов эксперт назвал крайне правую Эстонскую консервативную партию, которая заняла третье место, но почти вдвое увеличила свое представительство в парламенте. Партия несколько скорректировала свою русофобскую позицию и сейчас выступает против иммиграции галичан из Украины, именно поэтому некоторая часть русских избирателей предпочла голосовать за нее, отметил Дмитрий Линтер в интервью "Правде.Ру". Также русских привлекает в этой партии ее евроскептицизм.

Эксперт "Правды.Ру" пояснил, что раньше эстонские русские голосовали за центристов, которые эти выборы проиграли, потому что нынешнее руководство не сумело грамотно лавировать между русскими и эстонцами, консерваторами и либералами, как это делал ее бывший председатель Эдгар Сависаар. В этот раз многие избиратели центристов не пришли на выборы, особенно в Нарве и других районах, населенных преимущественно русскими.

Наибольшее же количество голосов набрала Партия реформ, которая намерена быстро провести ликвидацию обучения в школах на русском языке в русскоязычных районах Эстонии. Быстрее, чем это сделали бы центристы, заметил Дмитрий Линтер в интервью "Правде.Ру". По его мнению, скорее всего, "реформаторы" сформируют правительство с социал-демократами и партией "Эстония 200".

Россия совершает большую ошибку, не формируя в Эстонии лояльную к ней силу, которая бы отстаивала интересы русских в этой стране, отметил Дмитрий Линтер для "Правды.Ру". Это может привести к столкновениям на национальной почве, например, таких, которые уже были в эстонской армии, сделал вывод эксперт "Правды.Ру".

Напомним, что по результатам прошедших в Эстонии парламентских выборов Партия реформ получила — 28,8 процента голосов. Это праволиберальная сила, которая в историю вошла как один из инициаторов переноса Бронзового солдата из центра Таллина в 2007 году. Правящая Центристская партия заняла второе место с 23 процентами голосов. На третьем месте Консервативная народная партия Эстонии — 18 процентов. Социал-демократы и партия "Эстония 200" набрали по шесть процентов голосов.

Подробно интервью с Дмитрием Линтером смотрите в программе "Точка зрения".

Ведущая — обозреватель "Правды.Ру" Любовь Степушова.

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