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Александр Приходько

"Роза Хутор" открывает летний сезон

5:38
Туризм

Гостей курорта "Роза Хутор" ожидают пешие тропы в горах, природные достопримечательности, насыщенный календарь событий и пляж на черноморском побережье.

"Роза Хутор" открывает летний сезон
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Новый летний сезон на "Роза Хутор" официально стартует 28 апреля. В этом году курорт вновь предложит разнообразную программу полноценного летнего отдыха для взрослых и детей. Причем, о том, чем заняться в горах Сочи, можно будет узнать прямо на старте — в день открытия сезона на канатной дороге "Олимпия" пройдет акция "Счастливая кабинка". Именно в ней можно подняться на высоту 1100 метров над уровнем моря в компании гидов-аниматоров, которые в подробностях расскажут гостям о пеших тропах и лучших видовых локациях курорта, где можно запечатлеть в памяти и на фото потрясающие горные ландшафты. 28 апреля гостей также ожидают занимательная анимационная программа в Горной Олимпийской деревне, выступления диджеев на Роза Пик, креативные фотозоны в Роза Долине, на Романовом мосту.

Приоритетным направлением для "Роза Хутор" по-прежнему остается развитие природного туризма в горах. В этом году курорт откроет 29 пеших троп. Как отмечает руководитель Управления активного отдыха и туризма курорта "Роза Хутор" Ольга Падейская:

"Наше главное преимущество — это возможность прокладывать индивидуальные маршруты в горах и получать таким образом каждый раз новые впечатления от горной природы на разных локациях и высотах".

Новинкой сезона станет тропа "Путь к альпакам", которая ведет от Горной Олимпийской деревни к Парку альпак "Пача Мама". Ее протяженность составляет около километра.

Все тропы будут запускаться постепенно в зависимости от погодных условий. Первыми в начале мая открываются тропы в Горной Олимпийской деревне: B-one, затем "Тропа Йети" и "Озерный Траверс". Далее, начнут работать маршруты по природному парку водопадов "Менделиха", где находится самый высокий в горах Сочи водопад — "Золотой" (77 метров). Ожидается, что из-за снежной зимы все 7 водопадов парка будут особенно полноводными и живописными. В этом сезоне в парке появится новая навигация и дополнительные зоны отдыха для гостей. Большинство троп курорта будут открыты уже в середине июня. Горный кемпинг "Нахазо" начнет действовать с первого июля, как и радиальные тропы вокруг него. Однако, если погодные условия позволят, то кемпинг откроется раньше.

По словам Ольги Падейской, в этом году гости смогут впервые приобрести прогулочный билет с включенными услугами гида, который будет рассказывать туристам о достопримечательностях курорта, расположенных на каждой станции его канатных дорог. Кроме пеших троп, на "Роза Хутор" действуют и несколько велосипедных маршрутов. Любителям велопрогулок уже в мае планируется предложить выгодный комбинированный тариф "Вело-пасс + прокат электровелосипеда".

Вновь откроет свои двери Детская Горная академия, где юным гостям предложат разные программы, в том числе направленные на приобретение практических навыков выживания в лесу и горах. Для детей и взрослых на курорте также работает семейный веревочный "Йети Парк".

В летнем сезоне также продолжат свою работу популярные круглогодичные аттракционы — подвесные мосты, высокогорные качели на Роза Пик и родельбан в Горной Олимпийской деревне. Интересны для посещения в любое время года Парк альпак "Пача Мама", самый крупный питомник этих животных в России, этно-хутор "Шишин двор", Хаски-хутор, Оленья ферма, этнографический комплекс "Моя Россия", где можно познакомиться с культурным и архитектурным многообразием нашей страны, Музей Археологии.

Любителям пляжного отдыха "Роза Хутор" предлагает собственный благоустроенный пляж на черноморском побережье в Имеретинской долине куда можно добраться на регулярных шаттлах от отелей.

В летнем сезоне 2024 года гостей ожидает насыщенный календарь мероприятий. Наиболее яркими культурными событиями обещают стать Фестиваль актуального научного кино "ФАНК уикенд" (25-28 июля) и Гастрофест на "Роза Хутор" (1-4 августа), который будет посвящен богатым кулинарным традициям национальных кухонь Юга России. В ходе сезона также пройдут спортивные соревнования: еженедельный летний детский Кубок "Хуторенок", Фестиваль трейлранинга Роза Вайлд Фест (5-8 сентября), Фестиваль спорта и музыки Нью Стар уикенд (19-22 сентября), Фестиваль бега Роза Ран (10-13 октября), Кубок России по горному бегу вверх (24-26 октября), Чемпионат России по горному бегу (26-28 октября).

В течение всего летнего сезона будет работать концертный зал "Роза Холл", где пройдут выступления популярных артистов и коллективов.

Летний сезон на курорте "Роза Хутор" завершится в начале ноября.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы сочи роза хутор краснодарский край
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