Россияне рвутся на море: где, как и за сколько можно отдохнуть летом 2024 года

В 2024 году большинство россиян хотят провести свой отпуск на море — и как минимум у 15-20%% это получится.
Куда, как и зачем летом-2024 россияне поедут на море — показывают опросы "Вокруг Света", TravelMedia-2024, цифры социологов и анализ соцсетей, сообщает Telegram-канал "Новости МСБ".
Средний срок отпуска в этом сезоне составляет 10-14 дней (минимум — 8). также есть варианты отдыха на неделю, на 21 день (или месяц). Практикуется и отдых на всё лето (чаще всего у живущих на море родных и знакомых).
Что касается компании, то в этом году:
Из одиночных путешественников 59% готовы к новым знакомствам, лёгким курортным романам, новым друзьям, а 41% достаточно компании самого себя.
Зачем люди едут летом 2024 года в отпуск на Черное море? На такой вопрос россияне ответили по-разному:
Почему для отпуска-2024 россияне (90%) выбирают именно Чёрное море?
В настоящее время ситуация в мире достаточно сложная, действуют ограничения и санкции, где-то на границе отбирают вещи, где-то не пускают, кого-то не выпускают, где-то перестают принимать карты российских банков.
При таком раскладе самыми популярными черноморскими направлениями стали:
На недорогой (по сравнением с заграницей) отпуск на Чёрном море 53% опрошенных готовы потратить около 126 тыс. рублей (на 10 дней).
Ещё по 20% опрошенных планируют потратить от 50 до 80 тысяч рублей и "максимально экономить в отпуске, зато побыть на море"
Также есть 7% тех, кто потратит на отпуск более 200 тысяч рублей (назывались суммы в 500 000, 1 млн. рублей и т. д.).
Туристами сегодня чаще всего становятся семьи с 1-2 детьми от 2 до 13 лет, родителям там от 30 до 45 лет. Также часто ездят в отпуск женщины (56%) 30-49 лет (51%) со средней зарплатой в 75 тыс. рублей, в 48% случаев — с ребенком и "гражданским мужем".
На отдых отправляются и девушки от 18 до 30 лет, едущие с подругой (подругами), в компании друзей или в одиночку.
Нередки на курортах Чёрного моря одинокие мужчины от 30 до 48 лет, причём 12% их них приезжают с ребенком.
А вот молодые мужчины (от 22 до 30 лет) часто ездят "вдвоём с другом" или "тусовкой".
Ранее представитель туристических агентств, перевозчиков и отельеров предупредили туристов - чтобы недорого и качественно отдохнуть в 2024 году, стоит поспешить с бронированиями в Крыму и Краснодарском крае.
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