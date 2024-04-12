Россияне рвутся на море: где, как и за сколько можно отдохнуть летом 2024 года

TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024

4:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2024 году большинство россиян хотят провести свой отпуск на море — и как минимум у 15-20%% это получится.

Фото: FromOlenevkawithlove by Olga Bogdanova

Куда, как и зачем летом-2024 россияне поедут на море — показывают опросы "Вокруг Света", TravelMedia-2024, цифры социологов и анализ соцсетей, сообщает Telegram-канал "Новости МСБ".

На сколько туристы едут отдыхать в сезон-2024 на море

Средний срок отпуска в этом сезоне составляет 10-14 дней (минимум — 8). также есть варианты отдыха на неделю, на 21 день (или месяц). Практикуется и отдых на всё лето (чаще всего у живущих на море родных и знакомых).

С кем россияне собираются провести отпуск-2024

Что касается компании, то в этом году:

43% опрошенных собираются в море с мужем/женой, парой.

Еще 42% возьмут на море детей,

11% намерены путешествовать в одиночку.

Есть еще 9%, которые едут с компанией друзей, коллег, единомышленников и даже "других туристов из соцсетей и чатов".

Из одиночных путешественников 59% готовы к новым знакомствам, лёгким курортным романам, новым друзьям, а 41% достаточно компании самого себя.

Зачем люди едут летом 2024 года в отпуск на Черное море? На такой вопрос россияне ответили по-разному:

Сменить обстановку, перезагрузиться, набраться эмоций и впечатлений. Просто бездумно плавать и загорать. Найти новые знакомства (в основном для коротких романов или серьёзных отношений) Вывезти детей на море. Полечиться (санатории, процедуры, смена климата и воздуха). Увидеть новые места — красоты, исторические и природные объекты, экскурсии. Просто "потусить" в своё удовольствие, попробовать новую кухню, вина и иной алкоголь и/или косметику. Заняться спортом у моря и в горах. И даже "наделать сногсшибательных селфи" и в принципе развлечься.

Почему для отпуска-2024 россияне (90%) выбирают именно Чёрное море?

В настоящее время ситуация в мире достаточно сложная, действуют ограничения и санкции, где-то на границе отбирают вещи, где-то не пускают, кого-то не выпускают, где-то перестают принимать карты российских банков.

При таком раскладе самыми популярными черноморскими направлениями стали:

Знакомые и привычные со времен СССР курорты Краснодарского края, включая Сочи, Анапу, Геленджик и т. д. — там ожидается высокий сезон.

Красивейший и недорогой (по сравнению с заграницей и "соседями") Южный берег Крыма, Евпатория, Севастополь, "Крымские Мальдивы") — там прогнозируется сверхвысокий сезон.

Третье место делят Дагестан (высокий сезон) и Абхазия (стабильно активный сезон).

Сколько российские туристы тратят (и готовы потратить) на отдых летом у моря?

На недорогой (по сравнением с заграницей) отпуск на Чёрном море 53% опрошенных готовы потратить около 126 тыс. рублей (на 10 дней).

Ещё по 20% опрошенных планируют потратить от 50 до 80 тысяч рублей и "максимально экономить в отпуске, зато побыть на море"

Также есть 7% тех, кто потратит на отпуск более 200 тысяч рублей (назывались суммы в 500 000, 1 млн. рублей и т. д.).

Кто едет на Чёрное море в отпуск летом 2024 года

Туристами сегодня чаще всего становятся семьи с 1-2 детьми от 2 до 13 лет, родителям там от 30 до 45 лет. Также часто ездят в отпуск женщины (56%) 30-49 лет (51%) со средней зарплатой в 75 тыс. рублей, в 48% случаев — с ребенком и "гражданским мужем".

На отдых отправляются и девушки от 18 до 30 лет, едущие с подругой (подругами), в компании друзей или в одиночку.

Нередки на курортах Чёрного моря одинокие мужчины от 30 до 48 лет, причём 12% их них приезжают с ребенком.

А вот молодые мужчины (от 22 до 30 лет) часто ездят "вдвоём с другом" или "тусовкой".

Ранее представитель туристических агентств, перевозчиков и отельеров предупредили туристов - чтобы недорого и качественно отдохнуть в 2024 году, стоит поспешить с бронированиями в Крыму и Краснодарском крае.