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Олег Володин
"Стоит поспешить с бронированиями" — турсервисы о спросе на Крым летом-2024

Travel Russia: ехать в Крым летом 2024 года стоит и не опасно

7:22
Туризм

Спрос на отдых в Крыму летом 2024 года резко возрос — российские туристы решили, что ехать в Крым стоит, не опасно и активно бронируют отели, частный сектор и приобретают путевки на майские праздники и летние месяцы.

Travel Russia: ехать в Крым летом 2024 года стоит и не опасно
Фото: Правда.Ру.

Согласно данным АТОР, Минтуризма Крыма и АБН24, уровень бронирования на май составляет от 25% до 70%, достигая до 90% на майские праздники. На лето же бронирования уже достигают 50%, причем до 20% туристов уже внесли предоплату.

"Стоит поспешить с бронированиями и билетами" — советуют туристические агентства в сети чатов проекта Travel Russia. На вопросы туристов "опасно ли ехать и отдыхать в Крыму" они отвечают "нет" — не более опасно, чем в Сочи или регионах, куда уже прилетали БПЛА и другие "гадости" от врага.

"Стоит ли ехать в Крым летом-2024? Да, стоит. В Крыму летом 2024 году будет качественный и недорогой (по сравнению с заграницей или Кубанью) отдых. Если не пугает дорога от 1 до 1.5 дней в одну сторону поездом или машиной, ехать стоит" — добавляют туроператоры.

Эксперты по туризму отмечают, что:

  • Заграничный отдых в сезоне-2024 не только подорожает на 10-15%, но и менее привлекателен из-за различных проблем (в Турции — с картами и банками, в ЕС — с конфискацией вещей и транспорта и т. д.).
  • Соседние с Крымом регионы в сезоне-2023 показали высокие цены на размещение, товары, развлечения и услуги, напугав этим немало туристов.

"Люди посмотрели, как другие отдыхали в 2023 году в Крыму — инфраструктура новая, вокруг чисто и красиво, цены ниже рынка, клиент диктует правила, за него борются, много развлечений, спорта, экскурсий, транспорт хорошо работает. А ещё прилетать стало везде, во многих регионах, так что пропал страх "Крым рядом с СВО", тем более по туристам ничего не прилетает" — заявил Pravda. Ru владелец нескольких мини-отелей на ЮБК Сергей Юрьев.

"В 2023 году нас спасли те, кто изначально любит Крым и ездит сюда, социальные туристы, бюджетники, силовики, те, кому теперь надолго закрыта заграница, сейчас же идут бронирования из всех регионов, у меня уже 60% номерного фонда на лето забронировано и 30% с предоплатой", — добавил он.

По мнению бизнесмена, "туристов продолжает отпугивать дорога от 1,5 дней", но при этом Крым "бьёт все альтернативы по соотношению "цена-качество" в среднем ценовом сегменте".

"Южный берег Крыма безопасен, за всё время СВО и атак на Россию, на ЮБК ничего не "прилетало", люди узнают о работе ПВО из новостей" — заключил он.

Согласно Российскому союзу туриндустрии, количество бронирований южных отелей на сезон-2024 увеличилось в среднем в 1,5 раза по России по сравнению с прошлым годом.

Эксперты рекомендуют туристам бронировать места заранее, чтобы избежать нехватки достойного размещения в Крыму — они напоминают, что нехватка отелей и жилья уже возникала летом-2021. Тогда, после снятия коронавирусных ограничений, россияне буквально "ломанулись" на полуостров.

По предварительной информации, туристы массово бронируют отели и частный сектор в таких городах как Ялта, Алушта, Гурзуф, Симеиз, Форос, Севастополь, Феодосия, Евпатория и Керчь.

Для удобства туристов Pravda. Ru собрала и публикует полный список основных Telegram-чатов и форумов по поездкам в Крым/из Крыма, новым территориям, югу России.

Также Pravda. Ru подготовила для туристов список программ, которые стоит установить на телефон при поездке в Крым:

     1. "КЕ" или "Крым.Еда" (аналог "Яндекс.Еды")

     2. Оффлайн-карты Organic Maps, Maps. Me, стоит скачать карту Крыма в Яндекс. Навигаторе (пригодится в горах, степях, и т. д.)
Такси "Волна", "Южное", "Ветерок", Maxim (Симферополь, Севастополь, еще местами), PickUp — местные агрегаторы, ЯндексGo и Uber в Крыму нет.

     3. Яндекс.Транспорт (если будете ездить на общественном), Яндекс. Расписания

     4. Определитель звезд SkyView и его аналоги (в Крыму очень хорошо видны  звезды)

     5. Определители растений PictureThis и PlantNet

     6. Внести в закладки travelcrimea. com (Турпортал Крыма), много полезной информации, активности, скидки, и т. д.

     7. Если Вы идёте в горы и т. д — обязательно заказывайте пропуска в заповедник на zapovedcrimea. ru — егеря на лошадях, мото- и квадроциклах очень мобильны и штрафуют без разговоров.

Краткие ответы на самые частые вопросы из соцсетей и мессенджеров:

  • В Крыму есть офисы Сбера (Ялта, Севастополь) и банкоматы Сбербанка (более 80 по всему полуострову), также есть "Промсвязьбанк".
  • Карты любых российских банков (Visa. Mastercard, и т. п.) работают, есть банкоматы РНКБ, Россия, Генбанка, и т. п. Снимать деньги без комиссии (или почти без комиссии) можно везде, карты принимают тоже везде (даже в киосках "Табак" и "Шаурма").
  • Железные дороги здесь не РЖД, а КЖД. Как и "Почта Крыма" вместо "Почты России" (на самом деле — одно и то же).
  • Сотовые операторы в Крыму и Севастополе свои ("Волна" и "Вин мобайл", но "материковые" работают через них. На полуострове почти везде стабильное покрытие 3G и LTE — кроме гор и степей.
  • КФС, "Бургер Кинг" и прочие бургерные в Крыму отсутствуют, есть их местные аналоги.
  • Заправки (АЗС) в Крыму и Севастополе свои — TES, АТАН, и т. д., привычных по материку заправок нет. Однако на местных бензин и сервис не хуже, но — дороже за литр.
  • Торговые сети в Крыму и Севастополе — свои ("Магнитов", "Пятерочек", "Перекрестков" нет), есть "Яблоко", "ПУД", и т. д. Есть "Ашан" в Симферополе, есть два "Метро". Однако по цене и качеству они примерно такие же, как везде — есть дорогие, есть очень выгодного эконом-класса. Про рынки и продукты, впрочем, автор уже написал.
  • С интернетом в Крыму и Севастополе проблем нет — в заведениях и на набережных (плюс в туристических местах) почти везде Wi-Fi, в домах — подключение на высокой скорости.
Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы крым краснодарский край
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