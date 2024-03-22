"Стоит поспешить с бронированиями" — турсервисы о спросе на Крым летом-2024

Travel Russia: ехать в Крым летом 2024 года стоит и не опасно

7:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Спрос на отдых в Крыму летом 2024 года резко возрос — российские туристы решили, что ехать в Крым стоит, не опасно и активно бронируют отели, частный сектор и приобретают путевки на майские праздники и летние месяцы.

Фото: Правда.Ру.

Согласно данным АТОР, Минтуризма Крыма и АБН24, уровень бронирования на май составляет от 25% до 70%, достигая до 90% на майские праздники. На лето же бронирования уже достигают 50%, причем до 20% туристов уже внесли предоплату.

"Стоит поспешить с бронированиями и билетами" — советуют туристические агентства в сети чатов проекта Travel Russia. На вопросы туристов "опасно ли ехать и отдыхать в Крыму" они отвечают "нет" — не более опасно, чем в Сочи или регионах, куда уже прилетали БПЛА и другие "гадости" от врага.

"Стоит ли ехать в Крым летом-2024? Да, стоит. В Крыму летом 2024 году будет качественный и недорогой (по сравнению с заграницей или Кубанью) отдых. Если не пугает дорога от 1 до 1.5 дней в одну сторону поездом или машиной, ехать стоит" — добавляют туроператоры.

Эксперты по туризму отмечают, что:

Заграничный отдых в сезоне-2024 не только подорожает на 10-15%, но и менее привлекателен из-за различных проблем (в Турции — с картами и банками, в ЕС — с конфискацией вещей и транспорта и т. д.).

Соседние с Крымом регионы в сезоне-2023 показали высокие цены на размещение, товары, развлечения и услуги, напугав этим немало туристов.

"Люди посмотрели, как другие отдыхали в 2023 году в Крыму — инфраструктура новая, вокруг чисто и красиво, цены ниже рынка, клиент диктует правила, за него борются, много развлечений, спорта, экскурсий, транспорт хорошо работает. А ещё прилетать стало везде, во многих регионах, так что пропал страх "Крым рядом с СВО", тем более по туристам ничего не прилетает" — заявил Pravda. Ru владелец нескольких мини-отелей на ЮБК Сергей Юрьев.

"В 2023 году нас спасли те, кто изначально любит Крым и ездит сюда, социальные туристы, бюджетники, силовики, те, кому теперь надолго закрыта заграница, сейчас же идут бронирования из всех регионов, у меня уже 60% номерного фонда на лето забронировано и 30% с предоплатой", — добавил он.

По мнению бизнесмена, "туристов продолжает отпугивать дорога от 1,5 дней", но при этом Крым "бьёт все альтернативы по соотношению "цена-качество" в среднем ценовом сегменте".

"Южный берег Крыма безопасен, за всё время СВО и атак на Россию, на ЮБК ничего не "прилетало", люди узнают о работе ПВО из новостей" — заключил он.

Согласно Российскому союзу туриндустрии, количество бронирований южных отелей на сезон-2024 увеличилось в среднем в 1,5 раза по России по сравнению с прошлым годом.

Эксперты рекомендуют туристам бронировать места заранее, чтобы избежать нехватки достойного размещения в Крыму — они напоминают, что нехватка отелей и жилья уже возникала летом-2021. Тогда, после снятия коронавирусных ограничений, россияне буквально "ломанулись" на полуостров.

По предварительной информации, туристы массово бронируют отели и частный сектор в таких городах как Ялта, Алушта, Гурзуф, Симеиз, Форос, Севастополь, Феодосия, Евпатория и Керчь.

Для удобства туристов Pravda. Ru собрала и публикует полный список основных Telegram-чатов и форумов по поездкам в Крым/из Крыма, новым территориям, югу России.

Также Pravda. Ru подготовила для туристов список программ, которые стоит установить на телефон при поездке в Крым:

1. "КЕ" или "Крым.Еда" (аналог "Яндекс.Еды")

2. Оффлайн-карты Organic Maps, Maps. Me, стоит скачать карту Крыма в Яндекс. Навигаторе (пригодится в горах, степях, и т. д.)

Такси "Волна", "Южное", "Ветерок", Maxim (Симферополь, Севастополь, еще местами), PickUp — местные агрегаторы, ЯндексGo и Uber в Крыму нет.

3. Яндекс.Транспорт (если будете ездить на общественном), Яндекс. Расписания

4. Определитель звезд SkyView и его аналоги (в Крыму очень хорошо видны звезды)

5. Определители растений PictureThis и PlantNet

6. Внести в закладки travelcrimea. com (Турпортал Крыма), много полезной информации, активности, скидки, и т. д.

7. Если Вы идёте в горы и т. д — обязательно заказывайте пропуска в заповедник на zapovedcrimea. ru — егеря на лошадях, мото- и квадроциклах очень мобильны и штрафуют без разговоров.

Краткие ответы на самые частые вопросы из соцсетей и мессенджеров: