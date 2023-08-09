Грузия становится привлекательной для российских туристов

3:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

С момента возобновления авиасообщения между Россией и Грузией в мае этого года Грузия стала еще более привлекательной для российских туристов. Теперь посещение этой удивительной страны стало проще.

Фото: Bai Xueqi/Xinhua

Подготовка документов

Для того чтобы отправиться в путешествие в Грузию, гражданам России понадобится всего лишь один документ — действующий загранпаспорт. Если вы путешествуете с детьми, необходимо оформить загранпаспорт для каждого ребенка. Кроме того, для поездки с одним из родителей потребуется согласие на выезд за границу, оформляемое у нотариуса.

Дополнительно к основным документам рекомендуется оформить медицинскую страховку на весь период пребывания. Это особенно важно, так как лечение в Грузии является платным для иностранных граждан.

Визовый режим

Отличительной чертой поездки в Грузию является отсутствие визовых ограничений для граждан России. По прибытии в Грузию, вам не потребуется оформлять визу. Время пребывания на территории страны составляет до одного года. Если вы планируете пребывание более длительное, вам потребуется получить временное или постоянное разрешение на проживание. Подобные документы выдаются в агентстве гражданского реестра Грузии.

Стоимость перелета

Стоимость билетов на перелет из России в Грузию может варьироваться в зависимости от выбранного вами маршрута. Прямой рейс из Москвы в Тбилиси обойдется примерно в 36 тысяч рублей в одну сторону. Экономичным вариантом может стать билет с пересадкой в Сочи или Ереване, стоимостью от 17 до 26 тысяч рублей. Однако следует учитывать, что такой маршрут потребует больше времени — до полутора суток.

Путешествие туда и обратно на протяжении всего маршрута обойдется в среднем в 64 тысячи рублей, в то время как билеты с пересадкой будут стоить около 39 тысяч рублей.

Для тех, кто предпочитает автомобильное путешествие, следует учесть, что дорога займет более суток. Расстояние от Москвы до Тбилиси составляет около 1983 километров, или 1647 километров по прямой. Расходы на бензин составят приблизительно 8 тысяч рублей. Стоимость бензина в Грузии составляет 2,2 лари, что примерно равняется 80 рублям. Еще более бюджетным вариантом станет путешествие на автобусе. Дорога займет около 30 часов и обойдется примерно в 7,5 тысяч рублей. Из южных городов России, таких как Владикавказ, стоимость автобусной поездки будет даже ниже.

Финансовые аспекты

При подготовке к поездке важно учесть вопросы финансового характера. В настоящее время карты, выпущенные в России, включая платежную систему "Мир", не принимаются в Грузии. Однако даже китайская платежная система UnionPay не всегда гарантирует безупречное проведение платежей и снятие наличных.

Наиболее надежным вариантом остается взять с собой наличные валюты или рубли. В Грузии вы сможете обменять их на местную валюту — грузинские лари.