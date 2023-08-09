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Олег Володин

"Миллион за сезон": реальность для Кубани, мечта для Крыма в 2023 году

Туризм

"Миллион за сезон" — такой чистый доход от туристов планируют получить занимающиеся арендой, общепитами и такси жители курортов Краснодарского края (от Сочи до Витязево, от Анапы до Ейска и Темрюка) в сезоне-2023.

"Миллион за сезон": реальность для Кубани, мечта для Крыма в 2023 году
Фото: Сандро (Крымский репортаж): https://t.me/sandro_crimea

"Это вполне реально, если семья сдаёт посуточно по 5000 (а сейчас они идут и по 8, и даже по 12 тысяч) один объект жилья — это 150-300 тысяч в месяц. А если у семьи, что часто бывает, мини-отель, при нём завтраки, а ещё муж, сын или родственник таксует — вот и больше миллиона за три месяца лета", — поделилась с Pravda.Ru жительница Анапы Александра С-ва (все фамилии есть в редакции).

"А летний сезон-то у нас с мая до октября, плюс ещё два месяца — это уже пять, а ещё туристы едут зимой кататься и гулять у моря — вот и ещё два-три месяца", — добавляет её дочь Ольга.

"У меня три квартиры, я их сдаю туристам летом, а зимой они тоже не пустуют — приезжают люди, некоторые селятся на месяц-два. Но знаете, москвичей мы, сочинцы, не любим, поэтому им всегда задираем цены. А они и берут. Денег у них ведь много, пусть платят. Сибиряков тоже обожаем — они такие же, как москвичи, денег не считают. А вот с жителями юга, средней полосы России, нашего края, Ростовской области предпочитаем не связываться — они всё время торгуются и ищут жильё подешевле", — цитировала ранее "КП-Кубань" сочинца Михаила.

"В среднем чистыми десять-пятнадцать в день, после заправок и комиссий агрегатора или трат за право работать "с точки". Вот и считайте. Особенно когда приезжает непуганный бздых (так едко со времен СССР в регионе называют туристов. — Авт.), ему можно втулить экскурсии, на экскурсиях — завезти к "своим" покушать и получить процент. А мать у меня сдаёт две квартиры в Сочи и в Адлере два гаража, переделанных под жильё, — у неё недвижка дороже, чем в Москве!" — хвалится сочинский таксист Александр В.

Интересные факты...

  • "Санаторские и пансионатские в категорию бздыхов не входят, потому как живут, едят, ездят на экскурсии в своём закрытом организованном мире — и местным ни напряга, ни прибыли не дают", — добавляют эксперты по туризму.
  • Ещё одно обидное прозвище для туристов почти на любых курортах России — "доширак". Так горожане называют "пивных пролетариев с зарплатой в 40 тыс. рублей" — прижимистых и вечно экономящих на всём; их противоположность — это "алегарх" (умышленно с ошибкой, через "а").

"Ты пашешь весь год, чтобы две недели отдохнуть на курорте, а я две недели с тобой поработаю и год с этого жить буду. В этом сезоне заработаем на две зимы вперёд, ещё и машину купим", — цитировали владелицу мини-отеля с экскурсиями и такси авторы AB News.

"Это стандартная история для юга. Раньше так зарабатывали владельцы жилья и общепита, таксисты в Крыму и Краснодарском крае, сейчас в Крым едут значительно меньше — самолётов нет, ехать долго, у моста (Крымского) пробки, так что "банкуют" Сочи и курорты Кубани", — подтверждает руководитель экскурсионного агентства Лейла Агаян.

Она добавила, что в Крыму турсфера делится на тех, кто:

  • идёт навстречу туристу, снижая цены, давая скидки, устраивая отдых за 60-70% от обычной "крымской цены", чтобы получить хоть что-то, а также репутацию и клиентов на будущий (и не факт, что более людный) сезон;
  • пытается максимально "надоить денег" с небольшого количества туристов, чтобы хоть как-то, но приблизиться к привычному летнему доходу.

И действительно, в сезон-2023 в Крым приехало куда меньше туристов, причём опросы показывают: люди не боятся "СВО, рядом Украина", просто не хотят тратить от полтора-два дня на дорогу только в одну сторону, "вычитая" три-четыре дня из своего отпуска в 14-21 день.

"Миллион за сезон в 2023 году — мечта! Раньше она была реальностью, действительно береговая линия на ЮБК давала в сезон доход сдатчику нескольких объектов жилья около 2 млн рублей, Евпатория, Феодосия, Керчь — около 1 млн рублей. Сейчас доход упал наполовину, а то и на 70-80%, и в отличие от Сочи, Анапы, Адлера нам на эти 300-500 тысяч жить до следующей весны", — жалуется Ольга С., владелец квартир в Ялте, Гурзуфе и Форосе.

"Раньше работал аэропорт, турист "пёр", были экскурсии, так что 10-12 тысяч чистыми в день после 10-12 часов работы — это была норма, в 2020-2022 годах. После закрытия перелётов и обвала турпотока — ну, дай бог, чистыми пять-шесть в день натаскуем, возя постоянных клиентов, редких туристов и крымчан по "летним" ценам", — подтверждает таксист Николай.

"Крым сейчас дешевле, люди могут приехать в любой город и выбрать жильё прямо у моря, с отличным сервисом, всё работает, можно торговаться по сумме аренды. Но, повторюсь, логистика сложная, турист предпочитает ехать самолёт, такси, через час уже заселение, через два на море с бокалом", — добавила владелец экскурсионного агентства.

При этом что в Крыму, что в Краснодарском крае заработать во время сезона могут не только владельцы машин, жилья или магазинов, кафе, ресторанов.

В среднем на юге России работники "туристической" сферы получают больше, чем их ровесники в обычных городах страны:

  • горничная — от 40 тысяч рублей в месяц,
  • официант — от 40 (оклад) до 150 тысяч (с чаевыми),
  • повар — от 60 до 100 тысяч,
  • аниматор — от 35 тысяч,
  • продавец мороженного, работник на аттракционах — от 1500 рублей за смену.

Как уже писала Pravda.Ru, россияне всё чаще остаются дома и не едут в отпуск летом и осенью-2023 из-за желания "не тратить деньги, мало ли что", и просто финансовых проблем.

Но те, кто поедет, собираются отдыхать как в последний раз — туристы объясняют это: "устали нервничать и тревожиться, надо отдохнуть", "а вдруг война с НАТО, мобилизация осенью-2023, ядерная война" или просто "душа хочет праздника".

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы сочи крым краснодарский край
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