"Миллион за сезон" — такой чистый доход от туристов планируют получить занимающиеся арендой, общепитами и такси жители курортов Краснодарского края (от Сочи до Витязево, от Анапы до Ейска и Темрюка) в сезоне-2023.
"Это вполне реально, если семья сдаёт посуточно по 5000 (а сейчас они идут и по 8, и даже по 12 тысяч) один объект жилья — это 150-300 тысяч в месяц. А если у семьи, что часто бывает, мини-отель, при нём завтраки, а ещё муж, сын или родственник таксует — вот и больше миллиона за три месяца лета", — поделилась с Pravda.Ru жительница Анапы Александра С-ва (все фамилии есть в редакции).
"А летний сезон-то у нас с мая до октября, плюс ещё два месяца — это уже пять, а ещё туристы едут зимой кататься и гулять у моря — вот и ещё два-три месяца", — добавляет её дочь Ольга.
"У меня три квартиры, я их сдаю туристам летом, а зимой они тоже не пустуют — приезжают люди, некоторые селятся на месяц-два. Но знаете, москвичей мы, сочинцы, не любим, поэтому им всегда задираем цены. А они и берут. Денег у них ведь много, пусть платят. Сибиряков тоже обожаем — они такие же, как москвичи, денег не считают. А вот с жителями юга, средней полосы России, нашего края, Ростовской области предпочитаем не связываться — они всё время торгуются и ищут жильё подешевле", — цитировала ранее "КП-Кубань" сочинца Михаила.
"В среднем чистыми десять-пятнадцать в день, после заправок и комиссий агрегатора или трат за право работать "с точки". Вот и считайте. Особенно когда приезжает непуганный бздых (так едко со времен СССР в регионе называют туристов. — Авт.), ему можно втулить экскурсии, на экскурсиях — завезти к "своим" покушать и получить процент. А мать у меня сдаёт две квартиры в Сочи и в Адлере два гаража, переделанных под жильё, — у неё недвижка дороже, чем в Москве!" — хвалится сочинский таксист Александр В.
Интересные факты...
"Ты пашешь весь год, чтобы две недели отдохнуть на курорте, а я две недели с тобой поработаю и год с этого жить буду. В этом сезоне заработаем на две зимы вперёд, ещё и машину купим", — цитировали владелицу мини-отеля с экскурсиями и такси авторы AB News.
"Это стандартная история для юга. Раньше так зарабатывали владельцы жилья и общепита, таксисты в Крыму и Краснодарском крае, сейчас в Крым едут значительно меньше — самолётов нет, ехать долго, у моста (Крымского) пробки, так что "банкуют" Сочи и курорты Кубани", — подтверждает руководитель экскурсионного агентства Лейла Агаян.
Она добавила, что в Крыму турсфера делится на тех, кто:
И действительно, в сезон-2023 в Крым приехало куда меньше туристов, причём опросы показывают: люди не боятся "СВО, рядом Украина", просто не хотят тратить от полтора-два дня на дорогу только в одну сторону, "вычитая" три-четыре дня из своего отпуска в 14-21 день.
"Миллион за сезон в 2023 году — мечта! Раньше она была реальностью, действительно береговая линия на ЮБК давала в сезон доход сдатчику нескольких объектов жилья около 2 млн рублей, Евпатория, Феодосия, Керчь — около 1 млн рублей. Сейчас доход упал наполовину, а то и на 70-80%, и в отличие от Сочи, Анапы, Адлера нам на эти 300-500 тысяч жить до следующей весны", — жалуется Ольга С., владелец квартир в Ялте, Гурзуфе и Форосе.
"Раньше работал аэропорт, турист "пёр", были экскурсии, так что 10-12 тысяч чистыми в день после 10-12 часов работы — это была норма, в 2020-2022 годах. После закрытия перелётов и обвала турпотока — ну, дай бог, чистыми пять-шесть в день натаскуем, возя постоянных клиентов, редких туристов и крымчан по "летним" ценам", — подтверждает таксист Николай.
"Крым сейчас дешевле, люди могут приехать в любой город и выбрать жильё прямо у моря, с отличным сервисом, всё работает, можно торговаться по сумме аренды. Но, повторюсь, логистика сложная, турист предпочитает ехать самолёт, такси, через час уже заселение, через два на море с бокалом", — добавила владелец экскурсионного агентства.
При этом что в Крыму, что в Краснодарском крае заработать во время сезона могут не только владельцы машин, жилья или магазинов, кафе, ресторанов.
В среднем на юге России работники "туристической" сферы получают больше, чем их ровесники в обычных городах страны:
Как уже писала Pravda.Ru, россияне всё чаще остаются дома и не едут в отпуск летом и осенью-2023 из-за желания "не тратить деньги, мало ли что", и просто финансовых проблем.
Но те, кто поедет, собираются отдыхать как в последний раз — туристы объясняют это: "устали нервничать и тревожиться, надо отдохнуть", "а вдруг война с НАТО, мобилизация осенью-2023, ядерная война" или просто "душа хочет праздника".
Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Зверски убивший 6 августа в квартире свою 17-летнюю подругу школьник из Екатеринбурга написал явку с повинной и объяснил свой жуткий поступок.