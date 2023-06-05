Россияне все чаще остаются дома и не едут отдыхать в отпуск-2023 из-за финансовых проблем. Рост цен на все направления летнего отдыха сократит количество желающих поехать "на моря". Но те, кто поедут, собираются отдыхать, как в последний раз.
Цены выросли почти на 20%, но те россияне, у кого есть деньги, готовы переплачивать за отдых, "как перед концом света", делится "НГ".
Примерная сумма на одного человека составляет 53 923 рублей, сообщил ВЦИОМ. В сравнении с показателем 2021 года рост составил 35%, и на лето 2023 года половина туров уже продана.
В крупнейших городах России отложенные и потраченные на отдых суммы повыше: жители Москвы потратят 80 тыс. на человека, а в Петербурге и городах-миллионниках будут отдыхать на сумму 60,3 тыс. руб/человека.
"Не последнюю роль тут играл психологический фактор: люди устали от стресса, проблем и напряжения, так что сектор туризма в 2023 году серьезно отличается от других рынков, где россияне взяли курс на сбережение", — считают в руководстве АТОР.
При этом соцопросы показали, что в России с 2004 года дом и дача остаются основными местами для отдыха. Там собирались отдыхать 51% и 29% опрошенных соответственно.
Впрочем, даже с закрытием границ, санкциями и военно-политической "турбулентностью" россиянам открыты Крым, курорты Кубани, Черноморское побережье Кавказа, Абхазия и т. д. Ну и, конечно, стандартный набор — "Турция, Египет, Вьетнам, Таиланд".
В Крым до сих пор хотят поехать и ездят охотнее — на полуостров стремится самое большое количество респондентов (22%). Несмотря на все события, там ничуть не опаснее Москвы, Кубани или Смоленска, куда так же прилетали беспилотники (и даже в Кремль!)
Однако в связи с СВО закрыт аэропорт Симферополя, и транспортная доступность Крыма снижена: приехать можно только на поезде, автобусах или автомобиле через Крымский мост. Это (сутки дороги или 1,5 суток в поезде) пугают часть туристов.
Далее в рейтинге популярности следуют Байкал и Алтай (по 14%), а также Краснодарский край и Ленинградская область (по 11%), курорты Кавминвод.
Другое дело, что российские туристы уже жалуются: в связи с происходящими событиями отдых в любимой многими Турции или привычных со времен СССР Сочи (Анапе, Геленджике) оказался дороже, чем в Арабских Эмиратах и на Бали.
В частности, экспертный проект "Время покажет" цитирует заявления туристов, туроператоров, жителей Турции и владельцев туробъектов в Краснодарском крае.
Ранее Pravda.Ru сообщала, что в Европе и России появились предложения туров "Отдохни перед Третьей мировой — дальше будет страшнее".
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