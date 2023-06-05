"НГ": россияне собираются отдохнуть этим летом, как в последний раз

4:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россияне все чаще остаются дома и не едут отдыхать в отпуск-2023 из-за финансовых проблем. Рост цен на все направления летнего отдыха сократит количество желающих поехать "на моря". Но те, кто поедут, собираются отдыхать, как в последний раз.

Фото: Фото Pravda.ru

Цены выросли почти на 20%, но те россияне, у кого есть деньги, готовы переплачивать за отдых, "как перед концом света", делится "НГ".

Примерная сумма на одного человека составляет 53 923 рублей, сообщил ВЦИОМ. В сравнении с показателем 2021 года рост составил 35%, и на лето 2023 года половина туров уже продана.

В крупнейших городах России отложенные и потраченные на отдых суммы повыше: жители Москвы потратят 80 тыс. на человека, а в Петербурге и городах-миллионниках будут отдыхать на сумму 60,3 тыс. руб/человека.

"Не последнюю роль тут играл психологический фактор: люди устали от стресса, проблем и напряжения, так что сектор туризма в 2023 году серьезно отличается от других рынков, где россияне взяли курс на сбережение", — считают в руководстве АТОР.

При этом соцопросы показали, что в России с 2004 года дом и дача остаются основными местами для отдыха. Там собирались отдыхать 51% и 29% опрошенных соответственно.

Впрочем, даже с закрытием границ, санкциями и военно-политической "турбулентностью" россиянам открыты Крым, курорты Кубани, Черноморское побережье Кавказа, Абхазия и т. д. Ну и, конечно, стандартный набор — "Турция, Египет, Вьетнам, Таиланд".

В Крым до сих пор хотят поехать и ездят охотнее — на полуостров стремится самое большое количество респондентов (22%). Несмотря на все события, там ничуть не опаснее Москвы, Кубани или Смоленска, куда так же прилетали беспилотники (и даже в Кремль!)

Однако в связи с СВО закрыт аэропорт Симферополя, и транспортная доступность Крыма снижена: приехать можно только на поезде, автобусах или автомобиле через Крымский мост. Это (сутки дороги или 1,5 суток в поезде) пугают часть туристов.

Далее в рейтинге популярности следуют Байкал и Алтай (по 14%), а также Краснодарский край и Ленинградская область (по 11%), курорты Кавминвод.

Другое дело, что российские туристы уже жалуются: в связи с происходящими событиями отдых в любимой многими Турции или привычных со времен СССР Сочи (Анапе, Геленджике) оказался дороже, чем в Арабских Эмиратах и на Бали.

В частности, экспертный проект "Время покажет" цитирует заявления туристов, туроператоров, жителей Турции и владельцев туробъектов в Краснодарском крае.

"Я не первый раз в Турции, но в этом году всё взлетело в разы — даже простая говядина раньше продавалась за 190 лир (740 рублей) — теперь по 600 лир (2300 рублей)".

"9-дневный нормальный тур уже нельзя купить дешевле 150 тысяч рублей, а через месяц та же путёвка будет стоить почти 300 тысяч".

"Да, мы смотрим по базе и видим — стоимость отдыха в Краснодарском крае (Сочи, Анапе, Геленджике) еще в январе 2023 года взлетела на 15%, в мае — еще на 40%, а летом ожидается дальнейший рост на 30-60%".

"Теперь у нас серьезных конкурентов нет: в Крым сложнее добраться, на Кавказ, в Абхазию ездят не все и за границу тоже. В прошлом году люди на курортах Кубани сидели на пляжах на голове друг у друга, в море толкались, но ехали — и сейчас будет так же! Мы рассчитываем заработать за этот сезон как за два, даже за три!"

Ранее Pravda.Ru сообщала, что в Европе и России появились предложения туров "Отдохни перед Третьей мировой — дальше будет страшнее".