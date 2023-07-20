Зимний дворец в Санкт-Петербурге: императорская резиденция и музей

2:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Все, кто решился приехать в Санкт-Петербург, обязательно должны посетить всемирно известную парадную резиденцию дома Романовых под названием "Зимний дворец". Эта легендарная достопримечательность была возведена выдающимися архитекторами и скульпторами еще в середине 18-го века. Зимний дворец является неотъемлемой частью истории Эрмитажа и представляет собой уникальный образец архитектуры барокко.

Фото: Вадим Савицкий

Проект этого величественного архитектурного сооружения был утверждён ещё в 1754 году по приказу императрицы Елизаветы Петровны. Однако истинным вдохновителем строительства и воплощения архитектурных идей стала Екатерина II. Она активно принимала участие в обустройстве внутренних помещений Зимнего дворца.

В период правления Николая II продолжилась доработка интерьеров и дальнейшее развитие дворцового комплекса. Николай, став императором, переехал сюда с семьей из Аничкова дворца и оставался в Зимнем дворце около десяти лет, вплоть до переезда в Царское Село. Приказами императора были созданы удивительные экспозиции, включающие произведения известных художников и скульпторов, а также коллекции прикладного искусства из разных стран: Франции, Англии и т. д.

Богатство внутренней отделки и уникальная архитектура

Зимний дворец поражает своими размерами и великолепием. В высоту здание достигает 22 метров, что делает его одним из самых величественных архитектурных шедевров северной столицы. Всего здесь насчитывается около 1000 помещений. Каждое из них имеет свою особую историю и предназначение: от памятных коллекций экспонатов до церемониальных залов и просторных императорских покоев.

Сегодня Зимний дворец остается одной из самых посещаемых достопримечательностей Санкт-Петербурга. Каждый год сюда съезжается огромное количество туристов, чтобы ознакомиться с уникальными архитектурными шедеврами и узнать об истории Российской империи и царской семьи.

Для осмотра всех залов и экспозиций Зимнего дворца одного дня, скорее всего, будет недостаточно. Поэтому настоятельно рекомендуем заранее продумать маршрут посещения и выбрать интересующие вас экскурсии.

Интересные факты про Зимний дворец.