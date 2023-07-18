В Иерусалиме вы можете увидеть настоящие врата в мир религий

4:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Столица Израиля Иерусалим занимает важное место в мировой культуре и истории. Веками он был ареной сражений между крестоносцами, египетскими войсками султана Салах ад-Дина, Фридрихом II и османскими турками.

Фото: Правда.Ру

Старый город

Вне зависимости от того, являетесь ли вы паломником или туристом, ваше путешествие начнется со Старого города. Здесь сосредоточены важнейшие религиозные ценности для иудаизма, мусульманства и христианства.

Храмовая гора и Западная стена (Котель)

Храмовая гора и Западная стена, также известная как Котель, являются святыми местами для евреев.

Архитектурный комплекс Аль-Харам аль-Шариф

Мусульмане посещают здесь построенные мечети, среди которых главной является архитектурный комплекс Аль-Харам аль-Шариф.

Храм Воскресения Христова, Гробница Богородицы и церкви

Христианские паломники совершают путь к Храму Воскресения Христова, Гробнице Богородицы и различным церквям. Старый город является духовным центром не только Иерусалима, но и всего мира, где расположены главные достопримечательности и святыни трёх религий.

Другие Интересные Места в Старом городе

Помимо религиозных достопримечательностей Старый город предлагает еще много интересного для посетителей. Вы можете посетить Восточный рынок, известный своим разнообразием и обилием товаров. Здесь туристам придется проявить немало терпения, чтобы снизить цену на желаемый товар и купить его намного дешевле.

Также в Старом городе можно посетить Храм Гроба Господня, где Иисус Христос был похоронен перед своим воскресением. Этот храм включает в себя Голгофу, место распятия Христа, а также часовню гвоздей, в которой находится пещера с Гробом Господним и придел Ангела, который принес весть о его воскресении.

Долина Кедрон

Старый город отделяется от Восточной части Кедронской долиной. Кедрон является границей Старого города и разделяет Храмовую гору и Маслиничную гору.

На территории Храмовой горы находятся две значимые достопримечательности для христиан и иудеев: гробница Богородицы, где, согласно Священному Писанию, похоронена Матерь Иисуса Христа, и еврейское кладбище. По легенде, на кладбище находятся останки пророков Малахии, Захарии и Аггея, поэтому оно считается священным. Евреи верят, что при пришествии Мессии мертвые восстанут из могил именно здесь.

Яд Вашем

После осмотра главных религиозных святынь рекомендуется посетить мемориал жертв Холокоста — Яд Вашем. Этот мемориал был построен в 1953 году. Здесь посетители могут познакомиться поближе с одним из самых трагических периодов в истории человечества — Холокостом. В мемориальном комплексе собраны фотографии жертв гонений, названия транзитных и концентрационных лагерей, а также памятники и другие объекты, напоминающие о произошедшем. Посещение этого мемориала — дань памяти погибшим.

Библейский зоопарк

Если вы ищете развлечения после осмотра религиозных исторических мест, то вам понравится Библейский зоопарк на юго-западе Иерусалима. Этот зоопарк выполнен в виде Ноева ковчега и содержит десятки различных животных, так же, как в предании о Ное. Посетителям будет интересно увидеть гордых львов, изумительных жирафов, мощных носорогов и многих других животных. После знакомства с обитателями зоопарка, туристы могут посетить водопад и озеро, а также насладиться садом развлечений и теннисными кортами.

Иерусалим — настоящий кладезь духовных и исторических ценностей. Это город, который стоит посетить каждому человеку хотя бы раз в жизни.

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