Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Джалиль Вахитов

В Иерусалиме вы можете увидеть настоящие врата в мир религий

4:10
Туризм

Столица Израиля Иерусалим занимает важное место в мировой культуре и истории. Веками он был ареной сражений между крестоносцами, египетскими войсками султана Салах ад-Дина, Фридрихом II и османскими турками.

В Иерусалиме вы можете увидеть настоящие врата в мир религий
Фото: Правда.Ру

Старый город

Вне зависимости от того, являетесь ли вы паломником или туристом, ваше путешествие начнется со Старого города. Здесь сосредоточены важнейшие религиозные ценности для иудаизма, мусульманства и христианства.

Храмовая гора и Западная стена (Котель)

Храмовая гора и Западная стена, также известная как Котель, являются святыми местами для евреев.

Архитектурный комплекс Аль-Харам аль-Шариф

Мусульмане посещают здесь построенные мечети, среди которых главной является архитектурный комплекс Аль-Харам аль-Шариф.

Храм Воскресения Христова, Гробница Богородицы и церкви

Христианские паломники совершают путь к Храму Воскресения Христова, Гробнице Богородицы и различным церквям. Старый город является духовным центром не только Иерусалима, но и всего мира, где расположены главные достопримечательности и святыни трёх религий.

Другие Интересные Места в Старом городе

Помимо религиозных достопримечательностей Старый город предлагает еще много интересного для посетителей. Вы можете посетить Восточный рынок, известный своим разнообразием и обилием товаров. Здесь туристам придется проявить немало терпения, чтобы снизить цену на желаемый товар и купить его намного дешевле.

Также в Старом городе можно посетить Храм Гроба Господня, где Иисус Христос был похоронен перед своим воскресением. Этот храм включает в себя Голгофу, место распятия Христа, а также часовню гвоздей, в которой находится пещера с Гробом Господним и придел Ангела, который принес весть о его воскресении.

Долина Кедрон

Старый город отделяется от Восточной части Кедронской долиной. Кедрон является границей Старого города и разделяет Храмовую гору и Маслиничную гору.

На территории Храмовой горы находятся две значимые достопримечательности для христиан и иудеев: гробница Богородицы, где, согласно Священному Писанию, похоронена Матерь Иисуса Христа, и еврейское кладбище. По легенде, на кладбище находятся останки пророков Малахии, Захарии и Аггея, поэтому оно считается священным. Евреи верят, что при пришествии Мессии мертвые восстанут из могил именно здесь.

Яд Вашем

После осмотра главных религиозных святынь рекомендуется посетить мемориал жертв Холокоста — Яд Вашем. Этот мемориал был построен в 1953 году. Здесь посетители могут познакомиться поближе с одним из самых трагических периодов в истории человечества — Холокостом. В мемориальном комплексе собраны фотографии жертв гонений, названия транзитных и концентрационных лагерей, а также памятники и другие объекты, напоминающие о произошедшем. Посещение этого мемориала — дань памяти погибшим.

Библейский зоопарк

Если вы ищете развлечения после осмотра религиозных исторических мест, то вам понравится Библейский зоопарк на юго-западе Иерусалима. Этот зоопарк выполнен в виде Ноева ковчега и содержит десятки различных животных, так же, как в предании о Ное. Посетителям будет интересно увидеть гордых львов, изумительных жирафов, мощных носорогов и многих других животных. После знакомства с обитателями зоопарка, туристы могут посетить водопад и озеро, а также насладиться садом развлечений и теннисными кортами.

Иерусалим — настоящий кладезь духовных и исторических ценностей. Это город, который стоит посетить каждому человеку хотя бы раз в жизни.

Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

ИЕРУСАЛИМ за 1 день | что обязательно нужно посмотреть
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы туризм израиль иерусалим путешествия
Новости
Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства молодого человека на детской площадке в Челнах
Озвучены результаты обследования обнаруженного в Перми снаряда времён ВОВ
Актёр Серебряков* заплакал, рассказывая, как он помогает девочке Полине из Горловки
РИА Новости: астрономы оценили риск удара астероида в ближайшем будущем
Косметолог-дерматолог Базылева рассказала, что нельзя бриться каждый день
ВСУ теряют элитных боевиков в Запорожской области из-за проблем с разведданными
Соль-илецкий Хатико полгода ждёт хозяина на трассе
Диетолог Арзамасцев рассказал о главных правилах питания в жаркую погоду
Читатели Spiegel резко раскритиковали главу МИД Германии Бербок за угрозу в адрес президента РФ Путина
Военная полиция Бердянска обнаружила склад боеприпасов ВСУ
Популярное
Акция закончилась: Россия приняла неожиданное решение

Москва решила остановить для Индии "акцию щедрости".

РИА Новости: Россия приняла неожиданное решение, отменив скидки на нефть для Индии
Shot показал последствия взрыва на Крымском мосту утром 17 июля
Shot показал последствия взрыва на Крымском мосту
Обстоятельства смерти актёра Александра Орловского стали известны общественности
Два человека погибли в результате падения пролёта Крымского моста
Россия вышла из зерновой сделки. Почему? Петр Ермилин Как китайцы обломали себе зубы о русский Благовещенск Сергей Лебедев Немецкая БМП "Мардер": чем нам грозит её появление Андрей Николаев
Ответный удар за теракт на Крымском мосту должен быть нанесён по инфраструктуре США и Британии
Появилось первое видео после взрыва на Крымском мосту
Две россиянки пожаловались на теракт на Крымском мосту: "Взорвали слишком рано"
Две россиянки пожаловались на теракт на Крымском мосту: "Взорвали слишком рано"
Последние материалы
Почему вредно глушить двигатель авто во время заправки на АЗС
Военная полиция Бердянска обнаружила склад боеприпасов ВСУ
В Иерусалиме вы можете увидеть настоящие врата в мир религий
Украина меняет Конституцию для баз НАТО с ядерным оружием
Кардиолог Харкин назвала факторы, вызывающие инфаркт в молодом возрасте
В Киеве заявили, что российские войска пойдут в наступление на Одессу
Politico: США обвинили истребитель ВКС РФ в небезопасных манёврах над Сирией
Раскачество назвало продукты, которые нельзя есть при болезнях сердца
Как правильно собирать лекарственные растения
Терапевт Романенко назвала ошибки, которые часто совершают пожилые люди: самолечение и малоподвижный образ жизни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников