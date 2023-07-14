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Джалиль Вахитов

Шри-Ланка: сказочный остров с чайными плантациями и уникальными питомниками

2:46
Туризм

Хотите оказаться в раю? Посетите сказочный остров Серендиб, известный также как Шри-Ланка. Народы разных стран называют этот удивительный остров по-разному: англичане — Цейлон, римляне и греки — Тапробана, а арабы — Серендиб. Шри-Ланка поразит вас изумрудной растительностью тропических лесов и чайных плантаций. Высокие горные вершины с ниспадающими водопадами привлекают туристов со всего мира. Золотистые берега и лазурные воды дополняют сказочную картину.

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Основные достопримечательности

Сигирия

Непременно стоит посетить Сигирию, замечательное место, расположенное на высоте 180 метров. Это место таит в себе много интересного. По древним сказаниям, Сигирия была домом царя Касапы (Кашьяпы), который силой захватил страну, убив своего отца Дхатуссена и изгнав сводного брата. Опасаясь мести брата, Касапа построил сказочный дворец на вершине скалы, который по форме напоминал льва. Огромный ров и множество дозорных окружали этот замок.

Чайные плантации

 

Шри-Ланка известна как "Маленькая Англия" благодаря своим чайным плантациям. Любители дорогого и качественного чая не смогут остаться равнодушными к множеству сортов чая, производимого на острове. На чайных плантациях собирают чай, который затем проходит процесс производства на фабриках.

Приют для слонов в Пиннавеле и черепашьи фермы

 

Во время вашего пребывания на острове не забудьте посетить приют для слонят, потерявших своих родителей. Здесь они получают необходимое внимание и заботу. Также стоит посетить черепашью ферму, где появляются на свет маленькие черепашки. Черепахи в Шри-Ланке включены в Красную книгу, поэтому люди организовали фермы для их сохранения.

Прославленный Ботанический сад

 

Отведите один день своего отпуска для посещения Королевского ботанического сада, который считается одним из самых красивых парков. Здесь вы сможете насладиться удивительной тропической флорой, включающей более 400 видов растений. Кроме того, в этом месте находится паломническое место, где находится Зуб Будды.

Завораживающая красота природы

Завораживающая красота экзотических лесов, неповторимый аромат, парящий в воздухе, и пение диковинных птиц перенесут вас в сказку.

Уникальность и красота Шри-Ланки невозможно описать словами. Фотокамера поможет запечатлеть неповторимую природу этого волшебного места, которое называют девственным раем.

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ШРИ-ЛАНКА 2023 - ВСЁ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 🇱🇰
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы туризм шри-ланка путешествия
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