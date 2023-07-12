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Джалиль Вахитов

Путешествие по Волге — прекрасный вариант летнего отдыха в России

3:48
Туризм

Волга — одна из главных рек России. Её исток находится в Тверской области, она проходит через всю страну и впадает в Каспийское море.

Путешествие по Волге — прекрасный вариант летнего отдыха в России
Фото: Вадим Савицкий

Отдых на Волге в Тверской области

Тверская область предлагает широкие возможности для качественного отдыха на Волге. Здесь можно совершать прогулки на катере, купаться в реке и активно проводить время, посещая достопримечательности региона. Любителям рыбной ловли доступна рыбалка: подводный мир Волги богат и разнообразен.

В густых лесах Тверской области расположены старинные усадьбы и монастыри, которые привлекают внимание любителей истории. Комфортные песчаные пляжи оборудованы лежаками для любителей релакса. Любителям экстремального отдыха доступно катание на водных лыжах и сплавы. Для романтических вечеров можно арендовать яхту и отправиться на речную прогулку.

Отдых на Волге в Нижегородской области

 

Нижегородская область также предлагает отличные возможности для отдыха на Волге. Регион славится своими достопримечательностями, старинными храмами и монастырями. Путешествие на прогулочном катере позволяет насладиться замечательными видами с воды. Остров Печёрские пески предлагает широкие возможности для активного отдыха, где каждый найдет себе развлечение по душе. На берегу реки есть оборудованный пляж. В области — множество комфортабельных гостиниц, где можно остановиться, а для туристов с ограниченным бюджетом доступны недорогие хостелы.

Отдых на Волге в Волгоградской области

 

Волгоградская область является одним из самых популярных туристических регионов. Город Волгоград привлекает любителей русской и советской истории. Посещение мемориального комплекса на Мамаевом кургане оставляет незабываемое впечатление. Уникальная атмосфера этого места позволяет погрузиться в те страшные дни, когда русский народ столкнулся с фашистскими захватчиками.

Волгоградская область также славится своим Солёным озером, грязи которого являются эффективным средством для лечения многих болезней. Во время дождей поверхность озера напоминает зеркало, а в сухой период она покрывается слоем розовой соли. Озеро также является популярным местом для фотосъёмок.

Отдых на Волге в Астрахани

 

Астрахань — отличное место для любителей рыбной ловли. Сюда приезжают рыболовы со всей страны в поисках местных трофеев. В многочисленных каналах бассейна Волги можно встретить различные виды рыбы, обитающей как в самой реке, так и приходящей в Волгу из Каспийского моря. Множество туристических баз предлагают свои услуги и помогут организовать незабываемую рыбалку.

Кроме того, в Астрахани можно посетить лотосовые поля, которые доступны для посещения только во второй половине лета. Добраться до них можно только по воде, так как цветы лотоса скрыты за островами волжских каналов. Любители парусного спорта могут арендовать спортивное судно и испытать свои силы там, где Волга встречает море.

Каждый турист, независимо от своих финансовых возможностей и предпочтений, может найти идеальный вид отдыха на Волге. Эта могучая река всегда радует своей красотой и возможностями. От прогулок на катере до рыбалки и пляжного отдыха — Волга предлагает всё, что нужно для незабываемых приключений и релакса. Путешествуя по различным регионам, вы сможете открыть для себя уникальные достопримечательности и проникнуться силой этой великой реки.

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Отдых на Волге. Хороший чистый пляж и БЕСПЛАТНЫЙ. Даже вареную кукурузу разносят...
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Темы волга туризм россия путешествия
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