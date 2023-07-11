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Джалиль Вахитов

Лучшие направления для романтической поездки по России

2:31
Туризм

Когда хочется побыть вдвоём со своей половинкой, можно отправиться в небольшое путешествие на несколько дней. В этой статье мы расскажем о том, куда в России можно съездить на выходных.

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Кострома: уютный город Золотого кольца

Кострома находится на приличном расстоянии от Москвы — более 300 км — и входит в Золотое кольцо России. Этот уютный город предлагает идеальную атмосферу для уединения и отдыха вдвоём. В Костроме стоит посетить Центральный парк, где вы сможете прогуляться и заглянуть в беседку Островского — один из символов Костромы. В торговых рядах можно приобрести чудо-сувениры: город славится своими сырами, изделиями из льна и чёрной солью. А ещё оттуда можно привезти лосиное молоко.

Пустыня и "танцующий" лес: сказочная Куршская коса

 

Пустыня и "танцующий" лес — сказочное место, которое находится недалеко от Калининграда. Оно привлекает своей уникальной атмосферой и невероятными видами.

Если быть точнее, пустыня и "танцующий" лес, а ещё болота, пляжи, густые леса с богатой фауной расположены на Куршской косе — длинной полосе суши между Балтийским морем и Куршским заливом. В этом месте соединились сразу несколько природных зон. В национальном парке Куршской косы есть на что посмотреть! Музейный комплекс с деревней викингов, орнитологическая станция, Королевский бор и многое другое.

Увлекательное путешествие на Карельский перешеек

 

Карельский перешеек — отличное место для уединения. Это направление находится к северу от Санкт-Петербурга и славится своими живописными холмами, реками и озёрами. Здесь вы сможете поближе познакомиться с дикой природой и полюбоваться её красотой.

На Карельском перешейке есть возможность снять уютный домик на турбазе и провести время в спокойной обстановке. Отправиться на прогулку или позаниматься спортом. Или изучить местные достопримечательности - замки, музеи, историко-культурные центры.

Для того, чтобы провести романтические выходные вдвоём, вам необязательно покидать границы нашей страны. Обратите внимание на близлежащие города, которые могут удивить своей красотой. Россия полна удивительных мест для отдыха и романтических приключений!

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы россия туризм карелия кострома путешествия калининград
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