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Джалиль Вахитов

Что из богатого наследия Астрахани туристам нужно оценить обязательно

3:03
Туризм

Астрахань впечатляет своими историческими достопримечательностями. Архиерейское подворье, Астраханский кремль, Белый город и Богдинско-Баскунчакский заповедник являются лишь некоторыми из многих мест, которые стоит посетить в этом древнем городе.

Что из богатого наследия Астрахани туристам нужно оценить обязательно
Фото: www.istockphoto .com/ru/search/2/image?phrase=astrakhan

Архиерейское подворье: Место с историческими корнями

Архиерейское подворье, расположенное рядом с Крестовой домовой церковью, является одним из самых древних зданий Астраханского кремля. Это здание было возведено в начале 17-го века и до сих пор считается одним из старейших сооружений. В 18-м веке город постиг сильный пожар, и подворье было практически уничтожено. Однако после этого оно было восстановлено и получило ещё один этаж. Впоследствии к зданию был добавлен ещё один этаж. Сейчас планируется снос последних двух этажей, чтобы вернуть зданию его первоначальный облик.

Астраханский кремль: древнее крепостное сооружение

Астраханский кремль является, пожалуй, самой известной достопримечательностью города. Первые постройки на его месте появились ещё в 16-м веке. Во времена смуты, когда происходили частые военные конфликты, возникла необходимость в постройке каменной стены.

Это место также славится Пречистенской колокольней. В 19-м веке люди обратили внимание, что строение немного наклонено, что придало ему сходство с Пизанской башней. К сожалению, в 20-м веке башню разобрали, поэтому увидеть её уже невозможно. Кремль поражает своим разнообразием храмов и ворот. Если вы впервые посещаете Астрахань, обязательно стоит посетить этот исторический комплекс.

Белый город: старинные здания вокруг кремля

Белый город, или посад, представляет собой здания, расположенные вокруг кремля. Такая планировка типична для многих русских городов: кремль занимает центральное место, за ним следуют строения богатых людей, а затем уже идут дома обычных крестьян. В настоящее время на территории Белого города можно найти множество старинных сооружений: церкви с мечетями, дома купцов и князей. Здесь также расположены дома известных личностей.

Богдинско-Баскунчакский заповедник: природное богатство

Для полного освоения Богдинско-Баскунчакского заповедника одного дня будет недостаточно. Здесь можно наблюдать охоту волков, изучать жизнь других диких животных и наслаждаться красотой цветов и растений.

Заповедник находится довольно далеко от жилых районов, но добраться до него несложно. Достаточно доехать до станции Верхний Баскунчак, а затем пройти пешком или воспользоваться автомобилем, чтобы преодолеть последние 10 километров. Также в заповеднике доступны гиды, которые помогут вам добраться до места назначения.

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Астрахань. Прогулка по городу
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы россия туризм астрахань путешествия
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