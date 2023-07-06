Астрахань впечатляет своими историческими достопримечательностями. Архиерейское подворье, Астраханский кремль, Белый город и Богдинско-Баскунчакский заповедник являются лишь некоторыми из многих мест, которые стоит посетить в этом древнем городе.
Архиерейское подворье, расположенное рядом с Крестовой домовой церковью, является одним из самых древних зданий Астраханского кремля. Это здание было возведено в начале 17-го века и до сих пор считается одним из старейших сооружений. В 18-м веке город постиг сильный пожар, и подворье было практически уничтожено. Однако после этого оно было восстановлено и получило ещё один этаж. Впоследствии к зданию был добавлен ещё один этаж. Сейчас планируется снос последних двух этажей, чтобы вернуть зданию его первоначальный облик.
Астраханский кремль является, пожалуй, самой известной достопримечательностью города. Первые постройки на его месте появились ещё в 16-м веке. Во времена смуты, когда происходили частые военные конфликты, возникла необходимость в постройке каменной стены.
Это место также славится Пречистенской колокольней. В 19-м веке люди обратили внимание, что строение немного наклонено, что придало ему сходство с Пизанской башней. К сожалению, в 20-м веке башню разобрали, поэтому увидеть её уже невозможно. Кремль поражает своим разнообразием храмов и ворот. Если вы впервые посещаете Астрахань, обязательно стоит посетить этот исторический комплекс.
Белый город, или посад, представляет собой здания, расположенные вокруг кремля. Такая планировка типична для многих русских городов: кремль занимает центральное место, за ним следуют строения богатых людей, а затем уже идут дома обычных крестьян. В настоящее время на территории Белого города можно найти множество старинных сооружений: церкви с мечетями, дома купцов и князей. Здесь также расположены дома известных личностей.
Для полного освоения Богдинско-Баскунчакского заповедника одного дня будет недостаточно. Здесь можно наблюдать охоту волков, изучать жизнь других диких животных и наслаждаться красотой цветов и растений.
Заповедник находится довольно далеко от жилых районов, но добраться до него несложно. Достаточно доехать до станции Верхний Баскунчак, а затем пройти пешком или воспользоваться автомобилем, чтобы преодолеть последние 10 километров. Также в заповеднике доступны гиды, которые помогут вам добраться до места назначения.
Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Кандидат медицинских наук Марк Гадзиян сообщил о вреде соусов, сахара, маргарина для здоровья.