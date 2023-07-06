Нижний Новгород — очарование купеческой России

3:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Нижний Новгород — это удивительный город, расположенный на слиянии двух великих рек Волги и Оки. Несмотря на то, что он не так популярен среди туристов, как Ярославль или Суздаль, он обладает неповторимым очарованием. Благодаря своей старинной архитектуре, многообразию стилей, богатому культурному наследию и уникальному географическому положению, Нижний Новгород не уступает знаменитым городам Золотого кольца.

Фото: about-planet. ru

Нижегородский вокзал и ярмарка

Изучение достопримечательностей можно начать прямо с вокзала. Пройдя по улице Советской, вы скоро окажетесь на Окской набережной, где расположена знаменитая Нижегородская ярмарка — настоящая визитная карточка города. В Российской империи это была крупнейшая торговая площадь страны. В 1896 году здесь проходила промышленная выставка, которая стала крупнейшим событием в истории того времени. Сегодня на этой территории располагается выставочный комплекс с таким же названием.

Прогулка по исторической части города

Напротив ярмарки можно сесть на трамвай или автобус и пересечь Канавинский мост, чтобы оказаться в исторической части города. Прогуляйтесь по Нижневолжской набережной, где вы увидите речной вокзал и интересный готический дом Рукавишникова. Продолжая путь по набережной, дойдите до знаменитой Чкаловской лестницы, одной из самых длинных лестниц в России. Поднимитесь на Верхневолжскую набережную и насладитесь потрясающим видом на Волгу с площадки возле памятника В. П. Чкалову.

Неотъемлемая часть города — Кремль

Главная историческая и архитектурная достопримечательность Нижнего Новгорода — Кремль. Он знаменит в первую очередь своими 13 башнями. Некоторые из них превратились в музейные экспозиции. Также на территории Кремля вы сможете посетить выставку военной техники "Горьковчане — фронту", а также насладиться красотой русского зодчества, представленного, в частности, в Михайло-Архангельском соборе.

Большая Покровская улица

Прогулка по Нижнему Новгороду не будет полной без посещения Большой Покровской улицы, или просто Покровки. Многие считают эту улицу даже красивее московского Арбата. Некогда купеческая улица сегодня превратилась в пешеходную зону, украшенную множеством исторических зданий, скульптур и различных заведений. Особое внимание заслуживает здание Госбанка, напоминающее сказочный замок.

Таков примерный маршрут прогулки по Нижнему Новгороду. Однако этот город так богат историей и достопримечательностями, что полный обзор требует более продолжительного пребывания. Обратившись к опытным гидам, вы сможете более детально познакомиться с этим удивительным городом и его уникальной историей.

Нижний Новгород | Путешествие в столицу закатов