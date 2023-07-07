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Джалиль Вахитов

Гастрономический туризм: для кого и зачем

3:52
Туризм

В настоящее время гастрономический туризм набирает все большую популярность и привлекает внимание многих людей. Согласно результатам социологических исследований, только в Италии из 50 миллионов туристов, которые посещают страну ежегодно, как минимум 10% из них планируют участие в гастрономических турах. Этот вид отдыха приносит значительную прибыль государствам, но в чем заключается секрет его популярности?

Гастрономический туризм: для кого и зачем
Фото: pixabay.com

Причины популярности гастрономического туризма

Влияние глобализации и медиа

Гастрономия процветает в 21 веке, и достаточно обратить внимание на количество кулинарных шоу и программ, посвящённых путешествиям ради местной кухни, которые крутят по телевидению. Кроме того, благодаря развитию глобализации в магазинах можно встретить отдельные секции с иностранными продуктами или даже полноценными блюдами иностранной кухни. Эти факторы способствуют развитию интереса к культуре готовки пищи в разных странах мира.

Получение приятных эмоций и удовольствия

Помимо прочего, еда является основным и простым способом получения приятных эмоций и удовольствия. Исходя из этого, объяснить популярность гастрономического туризма несложно: люди хотят выйти за рамки обычных путешествий и насладиться более яркими эмоциями от своей поездки.

Виды гастрономических туров

Сельские туры

Одним из основных видов гастрономических туров являются сельские туры, которые предлагают знакомство с продуктами питания "с грядки", то есть с теми продуктами, которыми знаменита конкретная местность. В рамках таких туров туристы знакомятся не только с готовыми блюдами, но и с продуктами, которые выращиваются и собираются в данной местности.

Городские туры

Еще одним типом гастрономических туров являются городские туры. В рамках таких туров туристам предстоит посещение известных ресторанов местной кухни и кафе, а также дегустация блюд от известных поваров.

Синтетические и аналитические туры

Помимо вышеупомянутых видов туров, существуют также синтетические и аналитические туры, которые позволяют познакомиться с мировой гастрономией. В рамках синтетического подхода туристы выбирают интересующий их продукт, например, шоколад, и изучают способы его приготовления в разных странах мира. Аналитический подход, в свою очередь, предполагает полное погружение в культуру приготовления и потребления пищи определённой страны.

Важные моменты

Прежде чем начинать поиск туров в поисковых системах, необходимо определить цель поездки и конкретное направление. В случае, если вы любите итальянскую кухню, вам стоит отправиться в самые прекрасные уголки Италии. А для тех, кто хочет познакомиться с экзотическими вкусами, страны Азии и Южной Америки предложат множество вариантов.

Следует помнить, что спонтанная поездка может привести к разочарованиям, поэтому важно представлять, что вас ожидает в стране, куда вы собираетесь. Важно заранее изучить кулинарные особенности и предпочтения страны, чтобы избежать разочарований и получить максимум удовольствия от поездки.

Также перед поездкой следует представлять, какой бюджет вам придется потратить. Гастрономические туры не являются самым дешёвым видом отдыха, и цены могут варьироваться в зависимости от длительности тура и места назначения. Если в стране, которую вы посещаете, планируется проведение гастрономических событий, например, гурмэ-фестиваля, то, скорее всего, вам придется заплатить даже больше.

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Гастрономический туризм: что это такое
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы туризм путешествия
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