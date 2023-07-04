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Джалиль Вахитов

Замечательные места в Татарстане: Казань, Свияжск и Болгар

4:21
Туризм

Туризм в России набирает обороты, особенно в последние годы. Наша страна богата красивыми уголками, которые могут позавидовать и Европа, и Турция. Одним из таких мест является Татарстан с его древними памятниками, нетронутой природой и уникальной местной кухней. Путешествие по этому региону позволит увидеть все эти красоты своими глазами.

Замечательные места в Татарстане: Казань, Свияжск и Болгар
Фото: Вадим Савицкий

Казань: богатство культуры и архитектуры

Казанский кремль

Одной из самых значимых достопримечательностей Казани является Казанский кремль. Это место, аналогичное Московскому Кремлю, обладает своей Спасской башней с часами. Звон колоколов в сопровождении световой инсталляции превращает башню в малиновый шатер, который манит своим очарованием.

Мечеть Кул-Шариф

Мечеть Кул-Шариф, выстроенная из белого мрамора, видна издалека. Ее купола, окрашенные в яркий бирюзовый цвет, словно сливаются с небом. В эту мечеть пускают всех желающих, чтобы каждый смог ощутить дух и красоту этого места.

Панорамные виды на город

Желающим полюбоваться видами города с высоты стоит отправиться на одну из смотровых площадок. Одна из них находится за Благовещенским собором, а вторая — на вершине падающей башни Сююмбике, которая является частью Казанского кремля. Эта башня, единственная в своем роде, построена из красного кирпича, в то время как остальные сооружения имеют белую отделку. Раньше эта башня служила сторожевой, а сегодня является главной достопримечательностью Казани.

Остров Свияжск: память о прошлом

Село Свияжск расположено на острове, где сливаются две реки — Щука и Свияга. Это полуостров в Зеленодольском районе Татарстана. Чтобы попасть на этот остров, нужно проехать по узкой полоске земли с проложенной автомобильной дорогой.

В Свияжске время словно остановилось. Как будто переносишься на 100-150 лет назад. Сразу при въезде видны купола Богородице-Успенского мужского монастыря, основанного в 1555 году. Рядом находится Успенский собор, внутри которого сохранились уникальные фрески.

История оживает в музее Свияжска

В Музее истории Свияжска можно увидеть различные археологические находки и макет острова времен основания города и монастыря. Интерактивная карта предоставляет полное представление о всех походах царя Ивана Грозного. Посетители могут примерить одежду времен Средневековья и воинские доспехи, поучаствовать в мастер-классах по лепке глиняной посуды, узнать о кузнечном деле и попробовать себя в роли ткачей.

Болгар: историческое наследие

Болгар не следует путать с древним государством в Восточной Европе. Этот татарский город получил своё название от основателей — булгар, тюркского происхождения. Он расположен в устье реки Камы.

Неповторимая Белая мечеть

В настоящее время Болгар славится своей современной копией Тадж-Махала, известной как Белая мечеть. Очертания мечети, искусственный водоем перед ней и письмена из священных писаний, высеченные на стенах, очень напоминают знаменитую индийскую достопримечательность.

Музей хлеба и Ханский дворец

В непосредственной близости от Белой мечети находится Музей хлеба. Здесь представлены различные постройки: мельница, амбар, рига, кузница, усадьба мельника. Во время экскурсии можно узнать о быте и хозяйстве древних булгар, а в чайхане при музее можно попробовать свежий хлеб и другую выпечку.

Еще одна интересная достопримечательность — Ханский дворец. Он был построен в XIII веке после освобождения этих земель от монгольского ига. К сожалению, до наших дней дворец сохранился лишь в виде развалин под куполом, практически на открытом воздухе. На территории дворца проводились раскопки, и было найдено множество предметов быта древних булгар, одежда, оружие и монеты тех времен.

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ТАТАРСТАН - БОЛЬШОЙ ОБЗОР / География, Казань и Челны, Камское устье, туризм и Волга / УЗНАЙ СТРАНУ
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы казань россия туризм татарстан путешествия
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