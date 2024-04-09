Олимпийская чемпионка Журова: Россия станет первопроходцем в кибериграх

Депутат Госдумы РФ Журова: Игры дружбы и Игры будущего — наша сила

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Почему российские Игры дружбы и Игры будущего могут стать достойной альтернативой летним Олимпийским играм в Париже, почему МОК выступил резко против Игр дружбы, а также станет ли Россия первопроходцем в области киберспорта, Pravda.Ru рассказала олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Светлана Журова.

Фото: flickr.com by Jakob Wells is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

— Светлана Сергеевна, Олимпиада в Париже пройдёт с конца июля по середину августа. Сборные России и Белоруссии явно не поедут — если только отдельные спортсмены. Взамен этого в России проведут Игры дружбы. Международный олимпийский комитет (МОК) уже пообещал ввести санкции против спортсменов-участников. Как нам быть в этой ситуации: ждать, пока нас допустят на Олимпиаду, или продвигать что-то своё?

— Конечно, нам надо продвигать своё. Игры дружбы — это хорошая возможность для спортсмена, который готовился четыре года, показать своё мастерство, установить мировые рекорды, продемонстрировать всей планете, что наши спортсмены всё это время готовились. Кстати, сорок лет назад также были Игры дружбы (не путать с Играми доброй воли — это американские соревнования, которые были предложены миру в связи с бойкотами).

Игры дружбы в 1984 году тоже появились из-за бойкота, в них принимали участие более 50 стран, было установлено очень много рекордов мира. И тогда МОК ничего плохого про них не говорил.

Даже если на наши Игры дружбы приедут юниоры из разных стран, это будет как Фестиваль молодёжи в Сочи. Молодые люди со всего мира:

увидят нашу страну,

посоревнуются с нашими лучшими спортсменами,

увидят установление рекордов мира,

будут участниками этого процесса.

Потому что, возможно, на Олимпийские игры никогда эти ребята из Африки не поедут расширенным составом. Почему МОК занервничал? Он же понимает, что мы пригласим большее количество спортсменов из разных стран, чем это делает МОК. Конечно, ему это не нравится.

Интересно, что наши Игры будущего тоже задели Олимпийский комитет. Мы предложили миру новый формат. Он понравился. Теперь уже Олимпийский комитет говорит, что он будет проводить Олимпийские киберигры в 2026 году.

Причём пока ещё не понятно, как, потому что в олимпийских видах спорта есть определённые ограничения, например, нельзя никого убивать. Но все интересные киберигры подразумевают именно перестрелку. Что МОК будет с этим делать?

Если потом в Олимпийские киберигры войдут наши Фиджитал-игры, формат которых мы сами полностью придумали, совместив спорт и компьютерные игры, так это прекрасно! Все будут знать, что первой это сделала Россия, она была первопроходцем.

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