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Петр Ермилин

Разрыв и растяжение мышц бедра: причины и лечение

Спорт

Растяжения и разрывы мышц бедра часто встречаются в спорте, где требуется много бегать или делать резкие движения. Основная роль мышц бедра — сгибание колена. Некоторые растяжения мышц проходят сами после отдыха и приёма болеутоляющих. Другие более серьёзные травмы могут потребовать хирургического вмешательства и долгой реабилитации.

Разрыв и растяжение мышц бедра: причины и лечение

Разрыв мышц бедра

Повреждение мышцы бедра обычно вызывает резкую боль, в некоторых случаях вы можете услышать звук щелчка или почувствовать, как ваша нога немеет или не двигается. После травмы вы не сможете развернуть колено на более чем 30-40 градусов без боли.

Факторы риска для травмы подколенного сухожилия

  • Разница в длине ног.
  • Дисбаланс между квадрицепсом (четырёхглавой мышцы бедра) и подколенным сухожилием.
  • Неправильная разминка перед тренировкой.
  • Усталость мышц во время физической активности.
  • Плохая гибкость.
  • Недостаток мышечной силы.
  • Превышение текущих возможностей.
  • Напряжённость мышц тазобедренного сустава.
  • Слабость ягодичных мышц.

Лечение

Лечение травмы подколенного сухожилия варьируется в зависимости от тяжести. Зачастую может потребоваться хирургическое вмешательство. Профилактические меры, такие как разминка перед тренировкой, правильная техника выполнения упражнений и укрепление мышц, могут помочь уменьшить риск получения травмы.

Диагностика травм мышц бедра

Травмы мышц бедра обычно диагностируются по месту и интенсивности боли, а также ограничению движения. Они чаще всего возникают либо в середине задней части бедра, либо под мышцей ягодицы рядом с точкой, где сухожилие соединяется с костью.

В большинстве случаев не требуется проведение тестов для подтверждения диагноза. Однако при тяжёлых травмах может потребоваться проведение МРТ. В качестве альтернативы можно использовать ультразвук, который обеспечивает качественную оценку травмы, позволяя видеть мышцы и сухожилия в режиме реального времени. Рентгеновские лучи хотя и полезны, иногда могут пропустить мелкие разрывы.

Лечение травм мышц бедра

Лечение травмы мышц бедра основывается на тяжести симптомов. Консервативное лечение включает также:

  • массаж,
  • мануальную терапию,
  • акупунктуру,
  • электротерапию.

Однако эффективность этих методов не доказана научно, и их применение может зависеть от предпочтений пациента.

Хирургическое лечение обычно используется только в случаях, когда консервативные методы не работают или если имеется полное отрывание сухожилия от кости. Цель хирургического вмешательства — восстановление целостности мышечных волокон и сухожилий. После операции необходимо проходить реабилитацию, включающую физиотерапию и упражнения, чтобы восстановить силу и гибкость мышц ноги.

Продолжительность лечения и восстановления после травмы зависит от её тяжести. Большинство лёгких травм заживают в течение нескольких недель, тогда как более тяжелые травмы — в течение нескольких месяцев. Важно следовать рекомендациям врача и физиотерапевта, чтобы избежать повторных травм и достичь наилучшего результата лечения.

Основные рекомендации по предотвращению травм:

  • Добавьте бег назад в свою тренировку, это укрепляет мышцы вокруг коленного сустава.
  • Осторожно подходите к приседаниям и другим упражнениям, которые задействуют мышцы ягодиц.
  • Следуйте правилу 10%, увеличивая интенсивность, расстояние или продолжительность тренировки не более чем на 10% еженедельно, чтобы избежать перенапряжения.
  • Делайте растяжку после тренировки, а также перед ней. Важно помнить, что при силовых тренировках мышцы имеют тенденцию сокращаться. Если не растягиваться, эти мышцы со временем могут зафиксироваться в полусогнутом положении.
  • Разогревайтесь перед тренировкой с помощью эксцентрических растяжек мышц задней поверхности бедра.
Боль в мышцах
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы здоровье
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