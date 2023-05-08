Разрыв и растяжение мышц бедра: причины и лечение

Растяжения и разрывы мышц бедра часто встречаются в спорте, где требуется много бегать или делать резкие движения. Основная роль мышц бедра — сгибание колена. Некоторые растяжения мышц проходят сами после отдыха и приёма болеутоляющих. Другие более серьёзные травмы могут потребовать хирургического вмешательства и долгой реабилитации.

Разрыв мышц бедра

Повреждение мышцы бедра обычно вызывает резкую боль, в некоторых случаях вы можете услышать звук щелчка или почувствовать, как ваша нога немеет или не двигается. После травмы вы не сможете развернуть колено на более чем 30-40 градусов без боли.

Факторы риска для травмы подколенного сухожилия

Разница в длине ног.

Дисбаланс между квадрицепсом (четырёхглавой мышцы бедра) и подколенным сухожилием.

Неправильная разминка перед тренировкой.

Усталость мышц во время физической активности.

Плохая гибкость.

Недостаток мышечной силы.

Превышение текущих возможностей.

Напряжённость мышц тазобедренного сустава.

Слабость ягодичных мышц.

Лечение

Лечение травмы подколенного сухожилия варьируется в зависимости от тяжести. Зачастую может потребоваться хирургическое вмешательство. Профилактические меры, такие как разминка перед тренировкой, правильная техника выполнения упражнений и укрепление мышц, могут помочь уменьшить риск получения травмы.

Диагностика травм мышц бедра

Травмы мышц бедра обычно диагностируются по месту и интенсивности боли, а также ограничению движения. Они чаще всего возникают либо в середине задней части бедра, либо под мышцей ягодицы рядом с точкой, где сухожилие соединяется с костью.

В большинстве случаев не требуется проведение тестов для подтверждения диагноза. Однако при тяжёлых травмах может потребоваться проведение МРТ. В качестве альтернативы можно использовать ультразвук, который обеспечивает качественную оценку травмы, позволяя видеть мышцы и сухожилия в режиме реального времени. Рентгеновские лучи хотя и полезны, иногда могут пропустить мелкие разрывы.

Лечение травм мышц бедра

Лечение травмы мышц бедра основывается на тяжести симптомов. Консервативное лечение включает также:

массаж,

мануальную терапию,

акупунктуру,

электротерапию.

Однако эффективность этих методов не доказана научно, и их применение может зависеть от предпочтений пациента.

Хирургическое лечение обычно используется только в случаях, когда консервативные методы не работают или если имеется полное отрывание сухожилия от кости. Цель хирургического вмешательства — восстановление целостности мышечных волокон и сухожилий. После операции необходимо проходить реабилитацию, включающую физиотерапию и упражнения, чтобы восстановить силу и гибкость мышц ноги.

Продолжительность лечения и восстановления после травмы зависит от её тяжести. Большинство лёгких травм заживают в течение нескольких недель, тогда как более тяжелые травмы — в течение нескольких месяцев. Важно следовать рекомендациям врача и физиотерапевта, чтобы избежать повторных травм и достичь наилучшего результата лечения.

Основные рекомендации по предотвращению травм:

Добавьте бег назад в свою тренировку, это укрепляет мышцы вокруг коленного сустава.

Осторожно подходите к приседаниям и другим упражнениям, которые задействуют мышцы ягодиц.

Следуйте правилу 10%, увеличивая интенсивность, расстояние или продолжительность тренировки не более чем на 10% еженедельно, чтобы избежать перенапряжения.

Делайте растяжку после тренировки, а также перед ней. Важно помнить, что при силовых тренировках мышцы имеют тенденцию сокращаться. Если не растягиваться, эти мышцы со временем могут зафиксироваться в полусогнутом положении.

Разогревайтесь перед тренировкой с помощью эксцентрических растяжек мышц задней поверхности бедра.