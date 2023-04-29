Бег в дождливую погоду: полезные советы для безопасной тренировки

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Дождливая погода не означает, что вы должны бросать свои пробежки на улице. Если вы готовитесь к соревнованию, бег в дождь является хорошим выбором, потому что большинство спортивных мероприятий не отменяются из-за непогоды. Пробежки в плохую погоду помогут вам психологически подготовиться, если придётся участвовать в марафоне в дождливую погоду.

Бег под дождём: как делать это правильно

Не бегайте во время грозы

Несмотря на то, что бег под дождем вполне безопасен, если в районе гроза, лучше оставаться в помещении. Никакая пробежка не стоит риска быть пораженным молнией.

Наденьте кепку с козырьком

Кепка с козырьком может стать вашим лучшим другом во время дождливого бега. Она защитит лицо от дождя, чтобы вы могли видеть даже в сильный ливень. Обязательно учитывайте температуру и другие условия, выбирая кепку с козырьком. Если тепло и дождь, наденьте дышащую кепку с большим количеством вентиляции, чтобы избежать перегрева.

Если холодно, дождливо и ветрено, выберите более толстую кепку и наденьте флисовую повязку на уши.

Одевайтесь в большее количество одежды, если холодно

Если очень холодно и дождливо, вам стоит надеть несколько слоёв одежды. Самый важный слой — это тот, который находится ближе к телу. Убедитесь, что это техническая ткань, которая отводит воду и пот от вашей кожи. Сверху наденьте ветронепроницаемую куртку или жилет, устойчивый к воде.

Предотвратите появление мозолей

Натереть ноги можно во время любого бега, но вероятность этого усиливается, если вы мокрые от дождя. Если вы бегаете на длинные дистанции, нанесите вазелин на части тела, где вы обычно получаете мозоли:

стопы,

внутренняя сторона бедер,

подмышечные впадины,

область груди.

Защитите ваши электронные устройства

Храните электронные устройства, такие как мобильный телефон, в пакете с застёжкой-молнией или в водонепроницаемом чехле. Или просто оставьте их дома. Большинство беговых часов устойчивы к воде, но не все. Так что если вы носите часы во время бега под дождем, проверьте характеристики часов, чтобы знать их ограничения и сохранить их работоспособность.

Следите за ногами

Поскольку вы бегаете по скользкой от дождя дороге, вам нужно быть особенно осторожным. Делайте маленькие шаги и обращайте внимание на то, что под ногами, чтобы не упасть и не угодить в лужу.

Берите с собой дополнительные носки

Если у вас есть немного места в сумке, положите дополнительную пару носков в пластиковый пакет. Вы потеряете немного времени, остановившись, чтобы поменять их, но зато ноги будут сухими и вы сможете избежать мозолей.

Сушите обувь

Когда вы вернетесь с пробежки в дождь, снимите кроссовки и забейте их измятыми газетами. Это поможет сохранить форму кроссовок, а газета впитает влагу из обуви. Не кладите их в стиральную машину или на батарею, чтобы не испортить кроссовки.

Общие советы

Носите яркую и светоотражающую одежду, чтобы вас было видно на дороге во время дождя.

Не одевайте много слоёв одежды. Несмотря на то, что вы можете замерзнуть в первые минуты бега, ваше тело быстро разогреется.

Пейте воду, несмотря на то, что не чувствуете жажды. Вы теряете жидкость через пот во время бега в дождь.

Если вы видите молнию или услышите гром, замедлите бег и ищите укрытие. Никогда не бегайте на открытом пространстве во время грозы.

Если вам холодно после пробежки в дождь, переоденьтесь в тёплую одежду и выпейте горячий напиток.

Как одеваться в дождь?