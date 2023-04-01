Жизнь в "синей зоне": долгожители рекомендуют

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Не секрет, что здоровое питание и упражнения полезны для организма. Те, кто придерживается здорового образа жизни, получают много преимуществ в районах "синей зоны" — от борьбы с болезнями до повышения энергии.

Однако есть определенные диеты и образы жизни, которые могут оказаться более эффективными, чем другие. Например, "синяя зона". Интересно, что люди, живущие в "синей зоне", часто живут дольше, чем люди в других частях мира. Впечатляюще, они редко страдают от таких болезней, как рак, диабет, болезни сердца и ожирение.

И вот что интересно, жители "синей зоны" не считают калории, не принимают витамины, не взвешивают граммы белка и даже не читают этикетки.

Основные места "синей зоны"

После того, как датское исследование близнецов выявило, что только около 20% нашей продолжительности жизни определяется генами, стало возможным обратить процесс старения, найдя территории с самой долгой продолжительностью жизни и затем использовать установленные научные методы для выявления общих особенностей, которые связаны с высокой продолжительностью жизни.

Найдены наиболее долгоживущие люди на Сардинии (Италия), Икарии (Греция), Окинаве (Япония), Никойе (Коста-Рика) и среди седьмидневных адвентистов в Лома-Линде (Калифорния).

Что объединяет жителей "синей зоны"? Довольно многое.

Основы "синей зоны"

Движение вместо традиционных упражнений

Жители "синей зоны" не занимаются спортом, они двигаются естественно. Каждый раз, когда они идут на работу, к другу или за покупками, — это прогулка. Сидение на полу, а не на стуле, приводит к дополнительным движениям (например, приседаниям), которые повторяются в течение дня. Например, 104-летняя женщина из Окинавы (Япония), которая в основном приседала около 30 раз в день, просто вставая с пола, чтобы выполнить повседневные задачи.

Неслучайно на Окинаве низкий уровень смертности от падений и переломов бедра. Ежедневное движение может сыграть огромную роль в укреплении нижней части тела и, следовательно, увеличении продолжительности жизни.

Кроме того, люди, живущие в "синих зонах", не проводят время перед экранами телевизоров и компьютеров. Их дома не оснащены механизированными удобствами, поэтому они возвращаются домой и занимаются садоводством, работают в своих садах круглый год. Они двигаются каждые 20 минут или около того, что даёт им больше движения, чем у большинства людей, которые посещают спортивные залы.

Внедрите эти привычки "синих зон"

Поднимайтесь по лестнице, а не пользуйтесь лифтом. Ездите на велосипеде на работу (если живете достаточно близко). Ограничьте время, проведенное за экранами телевизоров и компьютеров, заменив его движением. Используйте бобовые подушки (или низкие стулья), чтобы поощрять движения нижней части тела. Если у вас офисная работа, установите таймер на каждые 30 минут и вставайте, чтобы пройтись.

Питайтесь в основном растительными продуктами

Примерно 90% традиционного рациона питания в "синей зоне" составляют растительные источники питания, а 65% — сложные углеводы. Пять столпов диеты долголетия в мире — это

цельные зерна (пшеница, рис и кукуруза), корневые овощи (сладкий картофель и др.), зелень (около 60 видов), орехи и бобы.

Жители "синей зоны" ограничивают потребление мяса, молочных продуктов, сахарных напитков и продуктов, а также обрабатываемых продуктов. Их еда состоит из цельных продуктов, выращенных на их земле и приготовленных вручную каждый день, при этом они заботятся о своей еде и здоровье.

Движение и выбор продуктов являются единственными причинами, по которым люди в "синих зонах" живут дольше, так как они имеют низкий уровень стресса, социальные связи, которые дают им сильный смысл жизни.

Включите эти привычки "синей зоны"