Теплая погода и длинные дни наконец-то уже начали наступать, и скоро мы сможем войти в долгожданный сезон активного отдыха и фитнес-тренировок, но это также означает больший потенциал для получения травм.
Теперь, прежде чем вы ворветесь в свой любимый спорт на полную мощность, имейте в виду, что это время, когда потенциал для получения спортивных травм наиболее высок. В конце концов, зимние тренировки для многих означают меньше движения или сидячий образ жизни. Мышцы становятся слабее, кардиоуровень падает, и общая атлетичность страдает, что может привести к травмам.
Существуют советы, которым вы можете начать следовать уже сегодня, чтобы уменьшить шансы на получение травм и гарантировать, что ваш спортивный сезон и тренировки в теплое время года не будут прерваны.
Соблазнительно сразу же начать все те летние виды активностей, которых вы так терпеливо ждали во время более холодных месяцев, но медленный старт и включение дней отдыха являются ключевыми моментами.
Когда вы начинаете любую программу, убедитесь, что у вас есть один-два дня отдыха между днями занятий. Это касается новой гимнастической тренировки, организованных видов спорта, а также бега.
Последовательные дни активности увеличивают риск получения травм, и когда вы сильно устали, их сложно выполнять.
Ваше тело будет нуждаться в этих днях, чтобы восстановиться и восполнить свою силу и запасы энергии, особенно после того, как вы не выполняли эти особенные виды деятельности в течение всей зимы.
Если бег является вашей основной активностью, но вы не бегали серьезно несколько недель или месяцев, стоит медленно возвращаться к этому. Подумайте о начале программы бега/ходьбы; от одной до трех минут бега с чередующимися интервалами ходьбы. Вы все еще можете бегать на улице и наслаждаться погодой, но не перегружайте свое тело, мышцы и суставы повторяющимися действиями, на которые они не готовы. Проще говоря, начинайте медленно, проводя соответствующие дни отдыха и медленно возвращаясь к вашим любимым активностям.
Если вы когда-либо пропускали разминку (или две, или три), вы не одиноки. Хотя, может быть, и заманчиво сразу же приступить к вашей любимой активности, помните, что разминка имеет множество преимуществ для предотвращения травм. Но не волнуйтесь, не обязательно тратить огромное количество времени, чтобы подготовить свое тело к тренировке. Разминка должна занимать примерно пять-семь минут и включать активные и динамические упражнения. Ключевым моментом является подогрев вашего тела, что означает постепенный приток крови в мышцы и лучшую доступность диапазона движений.
Чтобы предотвратить травмы, лучше не начинать разминку с быстрых и энергичных движений. Старайтесь, чтобы ваши первоначальные действия были медленными и устойчивыми, а затем постепенно увеличивайте скорость.
Силовая тренировка хорошо известна своими преимуществами в построении мышечной массы и ускорении метаболизма, но она также является эффективным инструментом для профилактики травм. Рекомендуется включать силовую тренировку в программу профилактики травм, ведь вам нужно быть достаточно сильным для выполнения запланированной деятельности.
Если у вас нет базы силы, поддержки и стабильности, не только ваш риск получения травм увеличится, но и уровень ответственности, удовольствия и устойчивости снизится, лучше всего проводить силовую тренировку два-три раза в неделю. Это самое важное время любой фитнес-программы, и это нужно делать правильно, чтобы достичь успеха.
Укрепляя мышцы по всему телу, вы укрепляете свой корпус, улучшаете равновесие, защищаете свои суставы и укрепляете кости. Это снижает риск получения травм. Обратитесь к опытному тренеру, который может помочь вам выбрать программу силовой тренировки, которая подходит вам лучше всего, если вы не знакомы с силовыми тренировками.
Вот стандартная программа силовой тренировки. Для этой тренировки рекомендуется выполнять два-три подхода по 10-15 повторений.
Правильно выполненные упражнения на растяжку помогают улучшить баланс, снизить скованность, улучшить кровообращение, увеличить стабильность и гибкость, а также поощряют подвижность суставов. Все эти преимущества способствуют лучшей спортивной производительности и положительному опыту занятий; приводят мышцы в более устойчивое к травмам состояние. Есть два метода растяжки, которые рекомендуются для тех, кто занимается спортом: статическая и динамическая растяжка.
Динамические упражнения выполняются с движением, таким как качание или прыжки, и должны выполняться перед тренировкой, где статическая растяжка выполняется без движения и лучше всего после тренировки. Оба метода растяжки необходимо выполнять по 30-60 секунд для каждой группы мышц. Вы либо в движении в течение 30-60 секунд, либо удерживаете растяжку в течение этого времени.
И важно слушать свое тело во время растяжки. Вы должны почувствовать растяжку и, возможно, легкий дискомфорт, но никогда не боль. Если вы её чувствуете, сократите продолжительность растяжки.
Подобно глубокому массажу ролик для массажа является неплохим решением для тех, кто стремится улучшить здоровье мышц и спортивную производительность. Ролик для массажа можно использовать в любое время дня — до, после или во время упражнений, чтобы помочь с подвижностью и диапазоном движения.
Ролик для массажа не только распускает узлы в мышцах, но и позволяет группам мышц эффективнее сокращаться. Это может увеличить подвижность ваших мышц для увеличения диапазона движения, а также снизить напряжение от тугих мышц на ваших суставах.
Во время массажа роликом лучше проработать каждую группу мышц в течение 30-60 секунд для достижения максимальных результатов.
Теперь у вас есть инструменты для эффективной профилактики травм, и вы можете приступить к своим любимым упражнениям с уверенностью!