Странная история в фигурном катании: как накажут судей

3 февраля в Красноярске стартовал юниорский чемпионат России. Турнир закончился 5 февраля.

Сначала, по традиции, показывали короткие программы юношей и девушек. 4 февраля состоялись произвольные программы и короткие парные выступления. 5 февраля — произвольные танцы и парная произвольная программа.

Первые три места по результатам произвольной мужской программы заняли:

Евгений Семененко. Александр Голубев. Егор Рухин.

Новый скандал чуть не произошел во время выступления Егора Рухина. После исполнения программы судьи оставили Рухина без медали, не увидев четвертной сальхов. Техническая бригада посчитала, что Рухин выполнил тройной сальхов, но в конце соревнований арбитры увидели ошибку и исправили результат.

О выступлении юношей

Лидером турнира стал ученик Алексея Мишина Евгений Семененко. Фигурист красиво исполнил программу под песню "Бандитский Петербург". В его выступлении не было четвертных, поэтому Евгений смотрелся опытнее по сравнению с соперниками.

После выступления Семененко в интервью "СЭ" рассказал, что доволен попаданием в первую сборную. Напомним, что прошлые выступления Евгения не увенчались успехом из-за травмы. Он пропустил два сезона.

Семененко также рассказал о четвертных:

"Четверной риттбергер? Я его уже показывал на соревнованиях, в Питере он у меня получился. Сейчас убрал этот прыжок, потому что сделали ставку на чистый прокат. Вместе с риттбергером смещаются все прыжки, четверные идут во вторую половину. Это сложно".

Новгородский фигурист Александр Голубев забрал серебро в чистом прокате. В программе Голубева: четвертной сальхов и двойной тулуп, одиночный четвертной сальхов и два тройных акселя. Один из тройных акселей спортсмен выполнил через ойлер.

Ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов занял четвертое место, неудачно выполнив тройной аксель. Фигурист упал с четвертного сальхова и сделал бабочку на втором прыжке.

Напомним, что в прошлом году Самсонов получил травму колена из-за которой пропустил юниорский ЧМ в Таллине.

Проблема была в том, что после незначительной боли в колене Самсонов продолжил тренироваться. В результате возникли осложнения, и Даниил не смог полноценно тренироваться. Самсонов рассказал журналистам, что смог восстановиться только в октябре.

Выступление Рухина

Самое интересное выступление получилось у Егора Рухина из-за судейской ошибки. Ученик Елены Буяновой из ЦСКА исполнил два четвертных тулупа и сальхов.

Во время исполнения сольного сальхова фигурист коснулся рукой, зато тройной тулуп получился чистым. Еще был момент, когда Рухин сделал бабочку в ходе исполнения каскада тройного акселя и двойного тулупа.

Первым прыжком Рухина был четвертной сальхов. Судьи посчитали, что это тройной сальхов, и поэтому поставили фигуристку 4,3 балла за исполнение. Четвертной сальхов стоил 9,7 балла.

К счастью ошибку довольно быстро заметили. Сначала об этом сказала телевизионная бригада. Потом в недоумении от происходящего были тренер Рухина Елена Буянова и хореограф Ирина Тагаева.

После повторной проверки судьи исправили ошибку, но для Рухина ситуация была очень нервной, поскольку это его первое выступление за ЦСКА. В итоге судьи добавили фигуристу 6,94 балла.

Сам Егор назвал попадание на пьедестал неожиданностью. После выступления он рассказал журналистам, что почти доволен своим выступлением в произвольной программе.

Рухин также заявил о сломанных ботинках, повлиявших на выступление:

"За четыре дня до соревнований у меня сломались ботинки, если бы не этот факт, то, возможно, показал бы более высокий результат".

Напомним, что Рухин ушел из группы Этери Тутберидзе в ЦСКА. Он сказал, что остался в хороших отношениях с Тутберидзе и ему комфортнее в новой команде.

Мнения о судействе

Тренер Рухина Елена Буянова назвала ошибку судей недопустимой.

Проблема судейства фигурного катания в том, что спортсменам и их тренерам нельзя подавать апелляцию на решение судей. Есть только одно исключение — участник турнира может предъявить судьям претензию только в случае математической ошибке при финальном подсчете баллов.

Судейская бригада определяет оценку за выступление следующим образом:

Технической контролер определяет элемент. Судейская бригада из пяти или шести человек ставит оценки за исполнение элементов по шкале от 0 до 6 баллов. Оценки сводятся в таблицу и формируются итоговые баллы.

Если на первом этапе во время работы контролера произошла ошибка, то судьи не могут это исправить. Однако они могут это сделать в конце соревнований.

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова назвала ошибку судей античеловеческим фактором и предложила отстранить их.

После судейской ошибки гендиректор ФФККР Александр Коган сказал, что федерация рассмотрит эпизод. В худшем случае судейскую бригаду может ждать временное отстранение.

Подобные ошибки случались и раньше. Например, в 2019 году на юниорском "Гран-при" в Латвии фигуристка Алиса Лью исполнила четвертной лутц, но судьи посчитали его как тройной. После повторного просмотра судьи исправили ошибку.