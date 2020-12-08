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Автор Владан Джурич

Виноват ли Семак в худшем матче "Зенита" в ЛЧ

Спорт

Петербургский "Зенит" показал худшее выступление в лиге чемпионов среди российских клубов. Последний матч команда Сергея Семака провела с "Брюгге" и проиграла со счетом 3:0.

Виноват ли Семак в худшем матче "Зенита" в ЛЧ

В отличие от других российских клубов у "Зенита" самая простая группа в ЛЧ: "Боруссия Дортмунд", "Лацио" и "Брюгге".

Скорее всего "Дортмунд" займет первое место и точно выйдет в плей-офф. Шансы 50 на 50 были у "Лацио", но после серии выигрышных матчей итальянцы приблизились к выходу в плей-офф.

8 декабря "Зенит" сыграет дома с "Боруссией", и немцам нужно точно выигрывать, потому что "Лацио" отстает от них всего на одно очко.

У "Зенита" точно нет шансов на выход даже в лигу Европы, поэтому "сине-бело-голубым" остается достойно отыграть последний матч.

В матче с "Брюгге" команда Семака наконец-то показала Малкома. Это был единственный игрок, который выделялся на поле, как минимум, в первом тайме.

Об этом же сказал бывший хавбек "Зенита" Владимир Быстров в эфире "Матч ТВ", комментируя результат матча: "Если иностранцы, купленные за 40 млн и за 20 млн евро, сидят на трибуне и смотрят футбол с бургерами и кока-колой, то, о чем здесь можно говорить?".

Действительно, Малком сыграл всего 165 минут в Лиге чемпионов 2020/21. Три игры бразильцу пришлось пропустить из-за растяжения боковой связки колена. Но даже после восстановления Малком не покажет результатов, если вся команда не будет выполнять черновую работу: защищать фланги, контролировать соперников и отрабатывать в защите.

В матче с "Брюгге" в составе "Зенита" не было значительных изменений. Далер Кузяев сыграл на правом фланге полузащиты, Александр Ерохин отправился на левый фланг полузащиты и Алексей Сутормин отыграл на позиции правого крайнего защитника.

Также в линии нападения не было Артема Дзюбы. Экс-футболист Александр Мостовойотметил в интервью "Чемпионату", что "отсутствие Дзюбы сказалось".

Разбор матча "Брюгге" — "Зенит"

В прессе винят "Зенит" за отсутствие мотивации и безволие. По статистике, "Зенит" уступил по всем показателям: 4 удара против 11, ноль в створ против пяти и 3 угловых против 6.

Уже на 12-й минуте Малком отличился дальним ударом в ворота соперника, но не попал. Бразилец обыграл Эдера Альвареса и открылся для удара.

На 22-й минуте "Брюгге" провел опасную атаку. Деннис Бонавентуре сыграл в стенку с Рюдом Вормером и пробил в защитника Ярослава Ярицкого.

Через буквально минуту "Зенит" создает атаку и забивает гол, но зафиксирован офсайд.

На 33-й минуте "Брюгге" забивает гол из-за ошибки Данилы Прохина. После прострела Федерико Рикка Прохин попытался выбить мяч, но попал прямо в ноги автору гола Шарлю де Кетелару.

С другой стороны, Прохин сделал то, что должен был и выбил мяч в касание, но открылось пространство для Кетеларе. Сам же Прохин сказал в эфире "Матч ТВ", что чувствует расстройство из-за простой ошибки.

В конце первого тайма нападающий Ноа Ланг так остро пробил по воротам, что Михаилу Кержакову не удалось намертво забрать мяч.

На 47-й минуте "Зенит" забивает гол, который отменяют из-за попадания мяча в руку Кузяева. Но прострел Даниила Кругового был шикарный.

На 57-й минуте Кузяев фолит на Кетеларе, и "Брюгге" зарабатывает пенальти. Автора гола — Ханс Ванакен.

На 66-й минуте Магомед Оздоев сделал навес на Андрея Мостового, но удар не получился. Мяч был почти в ауте.

На 73-й минуте Ланг забивает дубль точным ударом из штрафной.

На 81-й минуте Сутормин делает проход по правому флангу и попадает в перекладину.

В компенсированное время голкипер "Брюгге" Симон Миньоле чудом сохранил мяч, чуть не потеряв его под прессингом Сердара Азмуна.

По итогу матч с "Брюгге" был одним из худших для "Зенита". Были незначительные ошибки, но в конце игры все-таки были опасные моменты.

Останется ли Семак?

В прессе говорят о комментариях Семака после матча. Вот выдержки из послематчевого интервью главного тренера "Зенита":

1. Отсутствует глубина состава — нет возможностей для усиления команды.

2. Пенальти испортил настрой команды.

3. Игроки почувствовали вкус еврокубков.

Семак неоднократно говорил журналистам, что в бедах клуба виноваты травмы игроков, коронавирусная пауза, жесткий график после возобновления сезона и ограничения по легионерам.

Но проблемы "Зенита" связаны с Семаком тоже. Все-таки он наставляет команду, пытается добиться определенных результатов, учитывая большой бюджет клуба (196 миллионов долларов).

Бывший хавбек "Зенита" Роман Широков поддержал Семака. Он порекомендовал тренеру "сине-бело-голубых" перестроить игру.

Скорее всего Семак останется. Провал в еврокубках уже случился, и команде нужно бороться за чемпионство в РПЛ и кубок России. Если в ближайшее время "Зенит" покажет плохие результаты в РПЛ, то Семак скорее всего покинет клуб.

При этом по данным Bobsoccer. ru, российский специалист будет тренировать команду до истечения контракта. Напомним, что летом Семак продлил контракт с "Зенитом" по схеме "2+1".

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Темы футбол фк зенит сергей семак лига чемпионов
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