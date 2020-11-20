Гран-при в Москве: состояние фигуристок

Этап "Гран-при" по фигурному катанию пройдет в Москве с 20 по 22 ноября. Соревнование состоит из нескольких программ: короткая, ритм-танец, парная короткая, произвольная и показательные выступления.
Ранее в Казани прошёл этап Кубка России. И уже известны спортсменки, отобравшиеся на чемпионат России 2020/21 без учета выступлений в Москве.
Фигуристки, попадающие на ЧР 2020/21:
8 ноября прошла короткая программа среди женщин в Казани. Алена Косторная заняла первое место на соревновании (78,15 балла), Александра Трусова заняла второе место (77,42), а за ней Майя Хромых (76,89).
Как всегда, болельщики ждали противостояния Косторной и Трусовой и на этот раз Алене удалось выиграть.
Фаворитами и главными соперникам Трусовой и Косторной были Елизавета Нугуманова и Станислава Константинова.
Трусова показала свое выступление с тройного акселя, но из-за "грязного" приземления потеряла очки. Зато фигуристка отлично выполнила тройной флип, каскад и тройной лутц.
Зрителям также понравилось выступление Софьи Самодуровой. Фигуристка показала чистое катание, но слабую технику по сравнению с лидерами турнира.
Валерия Шульская, представлявшая Оренбургскую область, произвела большое впечатление. По сумме балов Шульская заняла 7-е место.
Выступление Косторной было самым ярким. Фигуристка не стала делать тройной аксель и ошиблась на приземлении после тройного тулупа. Тем не менее, Косторная получила бонус за вращения и чисто выполнила четвертные непрыжковые элементы.
Алена заметно прибавила в росте, но сохранила плавность движений. Для фигуристки это было важное выступление, ведь ей наконец-то удалось обогнать Трусову.
Напомним, что однажды Косторная обошла Трусову без тройного акселя. В прошлом сезоне Алена трижды обходила Сашу.
Майя Хромых заняла заслуженное третье место, исполнив четвертной сальхов. Кроме того, ученица Этери Тутберидзе имеет более лояльное отношение судей, как самая молодая участница турнира.
Болельщики были удивлены победой Алены. Фигуристка не использовала ни одного тройного акселя. В ее выступлении не было элементов ультра-си. Она допустила степ-аут на втором прыжке и после флип-тулупа в каскаде.
Трусова же использовала четвертные элементы, но ее строго оценили на тройном акселе. Сама же спортсменка рассказала журналистам следующее:
"Ну, видимо, волнение, потому что я на тренировках, можно так сказать, не ошибаюсь. Очень-очень редко бывает, но я почти всегда стабильно делаю тройной аксель".
Судейская бригада также странно оценила выступление Косторной. Например, после степ-аута Алены, трое судей поставили "+2", а один "-2".
Также судьи давали бонусные баллы только ученицам Тутберидзе. Даже Хромых получила дополнительные баллы.
Публика уверена, что Косторная не сможет выиграть в Москве, потому что в ее арсенале есть только триксель в то время, как у Трусовой есть масса четвертных элементов.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова, ставшая ведущей "Ледникового периода", выступит на Гран-при в Москве.
До этого Загитова появлялась на льду 7 ноября спустя 9 месяцев перерыва.
При этом россиянка продолжает говорить о своих тренировках в сторис в Instagram.
На Гран-при также выступит чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева.
Девушки выступят только на показательных, потому что Загитова приостановила карьеру, а Валиева не может участвовать из-за возрастного ценза.
Серебряный призер зимней Олимпиады Евгения Медведева снялась с соревнований. Известно, что у спортсменки есть проблемы со спиной.
Тренер Александр Жулин рассказал в интервью "Чемпионату", что Медведева скорее всего появится на чемпионате России.
Напомним, что после возвращения Медведевой к Тутберидзе россиянка не выступала на соревнованиях.
Прошлый раз Медведева выступала на Гран-при 2019 года в Москве. После коротких прокатов Евгения набрала 76,93 балла и опередила Трусову. Тогда Медведева ошиблась на лутце и вращении.
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