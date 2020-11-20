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Автор Владан Джурич

Гран-при в Москве: состояние фигуристок

Спорт » Фигурное катание

Этап "Гран-при" по фигурному катанию пройдет в Москве с 20 по 22 ноября. Соревнование состоит из нескольких программ: короткая, ритм-танец, парная короткая, произвольная и показательные выступления.

Гран-при в Москве: состояние фигуристок

Ранее в Казани прошёл этап Кубка России. И уже известны спортсменки, отобравшиеся на чемпионат России 2020/21 без учета выступлений в Москве.

Фигуристки, попадающие на ЧР 2020/21:

  • Анна Щербакова;
  • Александра Трусова;
  • Анна Фролова;
  • Дарья Усачева;
  • Майя Хромых;
  • Софья Самодурова;
  • Мария Талалайкина;
  • Елизавета Нугуманова;
  • Станислава Константинова;
  • Валерия Шульская;
  • Станислава Молчанова.

Разбор этапа Кубка России в Казани

8 ноября прошла короткая программа среди женщин в Казани. Алена Косторная заняла первое место на соревновании (78,15 балла), Александра Трусова заняла второе место (77,42), а за ней Майя Хромых (76,89).

Как всегда, болельщики ждали противостояния Косторной и Трусовой и на этот раз Алене удалось выиграть.

Фаворитами и главными соперникам Трусовой и Косторной были Елизавета Нугуманова и Станислава Константинова.

Трусова показала свое выступление с тройного акселя, но из-за "грязного" приземления потеряла очки. Зато фигуристка отлично выполнила тройной флип, каскад и тройной лутц.

Зрителям также понравилось выступление Софьи Самодуровой. Фигуристка показала чистое катание, но слабую технику по сравнению с лидерами турнира.

Валерия Шульская, представлявшая Оренбургскую область, произвела большое впечатление. По сумме балов Шульская заняла 7-е место.

Выступление Косторной было самым ярким. Фигуристка не стала делать тройной аксель и ошиблась на приземлении после тройного тулупа. Тем не менее, Косторная получила бонус за вращения и чисто выполнила четвертные непрыжковые элементы.

Алена заметно прибавила в росте, но сохранила плавность движений. Для фигуристки это было важное выступление, ведь ей наконец-то удалось обогнать Трусову.

Напомним, что однажды Косторная обошла Трусову без тройного акселя. В прошлом сезоне Алена трижды обходила Сашу.

Майя Хромых заняла заслуженное третье место, исполнив четвертной сальхов. Кроме того, ученица Этери Тутберидзе имеет более лояльное отношение судей, как самая молодая участница турнира.

О спорной победе Косторной

Болельщики были удивлены победой Алены. Фигуристка не использовала ни одного тройного акселя. В ее выступлении не было элементов ультра-си. Она допустила степ-аут на втором прыжке и после флип-тулупа в каскаде.

Трусова же использовала четвертные элементы, но ее строго оценили на тройном акселе. Сама же спортсменка рассказала журналистам следующее:

"Ну, видимо, волнение, потому что я на тренировках, можно так сказать, не ошибаюсь. Очень-очень редко бывает, но я почти всегда стабильно делаю тройной аксель".

Судейская бригада также странно оценила выступление Косторной. Например, после степ-аута Алены, трое судей поставили "+2", а один "-2".

Также судьи давали бонусные баллы только ученицам Тутберидзе. Даже Хромых получила дополнительные баллы.

Публика уверена, что Косторная не сможет выиграть в Москве, потому что в ее арсенале есть только триксель в то время, как у Трусовой есть масса четвертных элементов.

Появление Загитовой и Валиевой

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, ставшая ведущей "Ледникового периода", выступит на Гран-при в Москве.

До этого Загитова появлялась на льду 7 ноября спустя 9 месяцев перерыва.

При этом россиянка продолжает говорить о своих тренировках в сторис в Instagram.

На Гран-при также выступит чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева.

Девушки выступят только на показательных, потому что Загитова приостановила карьеру, а Валиева не может участвовать из-за возрастного ценза.

О состоянии Медведевой

Серебряный призер зимней Олимпиады Евгения Медведева снялась с соревнований. Известно, что у спортсменки есть проблемы со спиной.

Тренер Александр Жулин рассказал в интервью "Чемпионату", что Медведева скорее всего появится на чемпионате России.

Напомним, что после возвращения Медведевой к Тутберидзе россиянка не выступала на соревнованиях.

Прошлый раз Медведева выступала на Гран-при 2019 года в Москве. После коротких прокатов Евгения набрала 76,93 балла и опередила Трусову. Тогда Медведева ошиблась на лутце и вращении.

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Темы анна щербакова алена косторная фигурное катание александра трусова
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