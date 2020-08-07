Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Артём Пермяков

Юрист Алексеев объяснил, что делать России после интервью Родченкова

Спорт

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву, главный научный сотрудник Института по законодательству и сравнительному правоведению при правительстве РФ Сергей Алексеев в интервью "Правде.Ру" объяснил, что необходимо делать после интервью беглого информатора WADA Григория Родченкова.

Сегодня на сайте "Медузы" вышло интервью Родченкова, в котором тот в очередной раз обвинил Россию в создании системы по применению допинга спортсменами. Также бывший глава лаборатории рассказал о своём переезде в США и той части махинаций, которые якобы проводил сам.

По словам Алексеева, слова Родченкова не стоит воспринимать всерьёз. Но вместе с тем России необходимо ответственно отнестись к самому факту выхода интервью и подготовить несколько ответных шагов.

— Есть ли полная уверенность в том, что интервью действительно давал Родченков?

— Дело в том, что с точки зрения законодательства о средствах массовой информации и гражданского права важно понять, что интервью содержит большое количество обвинительной и компрометирующей информации, которая требует доказательств. Соответственно, ответственность за распространение такой обвинительной информации, в том числе, и наносящей репетиционный эффект конкретным лицам, да и, в целом, спорту России несет первоисточник. Поэтому СМИ и корреспондент, распространивший данное интервью, должны доказать принадлежность содержания этого интервью первоисточнику. Поэтому, очевидно, здесь нудно исходить из этого. Но с точки зрения действительности источника самого Родченкова, здесь тоже могут быть вопросы, поскольку он сейчас находится под программой защиты охраны свидетелей. И здесь сложно доказать это. Но теперь, раз эта информация официально распространена, она должна быть доказана.

— Рассказы Родченкова выглядят как какой-то шпионский детектив. Можно представить, что все могло быть на самом деле так?

— Изначально нельзя всерьез, на мой взгляд, относиться к словам Родченкова по следующим основным причинам. Во-первых, Родченков — перебежчик и, очевидно, находится под влиянием соответствующих спецслужб и его дальнейшая судьба зависит от них в Соединенных Штатах Америки. Во-вторых, в соответствии с официальными медицинскими заключениями Родченков имеет проблемы с психическим здоровьем. В-третьих, что явно следует из данного интервью, если его распространял Родченков, то он по российскому законодательству является преступником. И совершенно справедливо с учетом его слов преследуется российскими правоохранительными органами в рамках Уголовного кодекса из-за злоупотребления, из-за фальсификации допинг-проб и других правонарушений. Поэтому исходя из этих трех факторов доверять этим показаниям не представляется правильным. И с точки зрения на юридическом языке такие доказательства являются недопустимыми с точки зрения процессуального права. А также, как уже подчеркнул Международный спортивный арбитраж, эти выводы и тезисы являются недостаточными.

— Почему оно выходит сейчас. Нас ждёт очередной виток "допинговой войны" против России?

— Надо смотреть, что спорт — это часть общей системы в отношении России, которая выстроена Западом на долгие годы. И в продолжение экономических санкций финансовых, и расширения НАТО на восток, военные, политические и прочие санкции в отношении унизить России и ослабить Россию. Это долгоиграющая пластинка. В том числе и в спорте она будет то усиливаться, то ослабляться этот марафон. Поэтому нужно быть готовым, и для того чтобы как-то этому противостоять, нужна государственная политика по юридической защите российского спорта, которой пока еще нет, о чем уже не раз заявляла и Ассоциация юристов России. Иначе так и будут нас подсекать на информационных вбросах, юридических тонкостях и различных схемах, приемах, и проигрывать будем не только, так сказать, мы, а в целом наш спорт на этих моментах. Дело в том, что и спортивные юристы есть, и связи со Швейцарией, с "Лозанной", тоже есть, но дела ведутся отдельно, наскоками. Нет единой стратегии, единой тактики и единой концепции, единого юридического штаба, чтобы, как в организации любой юридический отдел есть и все споры, коллизии и сомнения проходят через этот отдел, и разбираются. Независимо, выигрышные, проигрышные — разбираются и обжалуются.

В представленном интервью очень много дезинформации, по-видимому, и недостоверной информации, поскольку она не подтверждена, кроме как голословных заявлений вот этого человека сомнительного. Поэтому это уже основание для обжалования и с точки зрения возможной клеветы, и с точки зрения распространения умышленного недостоверной, порочащей информации. Поэтому нужны встречные удары, как в боксе: информационные удары по опровержению, соответственно, юридические удары, потому что такие вообще обвинения мощные, которые представлены в этом интервью, должны быть доказаны. И любой юрист скажет, что, даже виновен, не виновен, важно: доказано, не доказано. Пока не доказано, нельзя об этом вот так категорично заявлять, в СМИ в том числе, потому что это уже оказывает влияние на общественное мнение, на общественное сознание, но неясно, насколько это достоверно.

— Могут ли такие интервью повлиять на решения по российским спортсменам в CAS?

— Как известно, информация правит миром, и поэтому вот этот информационный шум, конечно, влияет и в целом на сознание международной и спортивной в целом общественности, и, конечно, на всех участников процесса, включая арбитров, которые будут выносить решения. Поэтому нужно подойти, видимо, к этому интервью ответственно и обжаловать информацию в той части, в которой она не соответствует действительности, в судебном, в том числе, порядке и в административном порядке, в соответствии с действующим законодательством.

— Посмотрим, как дальше будут развиваться события.

— Да. Нужно понять, что на подсосе будут держать Россию, российский спорт ещё долго. А потом ещё, как вы видите, сколько вытягивают на этом фоне из нас финансов: и Олимпийский комитет Пхенчхану 16 миллионов заплатил, и вот сейчас вытягивают, но с юридической точки зрения необоснованно, и с Всероссийской федерации легкой атлетики — сначала 5 миллионов, потом ещё полтора, потом ещё под вопросом 5 миллионов. Нужно в этой ситуации держать самостоятельную линию, и юридическими и информационными рычагами нужно давать встречный удар, иначе так эта политика и будет в отношении России продолжаться.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы cas wada допинг сергей алексеев григорий родченков wada против россии: допинговый скандал
Новости Все >
Десять самолётов и свой газопровод задекларировал депутат в Сургуте
Бахрейн готов заключить контракт на закупку российской вакцины от COVID
Польша намерена помочь Украине вернуть Крым
"Сочи" может выпустить на поле не более двух футболистов "Зенита"
Дегтярёв навестит молодожёнов, под которыми рухнул мост при фотосессии
Кадыров стал получать в 20 раз больше
В волонтерское движение школьников Москвы входят более 35 тысяч человек
Лавовые туннели на Марсе могут стать домами для колонистов
"Зенит" отдал в "Сочи" Мамману, за которого заплатил 16 млн
Повысить максимальную скорость на дорогах России предложил Минтранс
Последние материалы
Дегтярёв навестит молодожёнов, под которыми рухнул мост при фотосессии
Кадыров стал получать в 20 раз больше
В волонтерское движение школьников Москвы входят более 35 тысяч человек
Депутат Рады Витренко: поляки и литовцы всегда притесняли Украину
Лавовые туннели на Марсе могут стать домами для колонистов
"Зенит" отдал в "Сочи" Мамману, за которого заплатил 16 млн
Повысить максимальную скорость на дорогах России предложил Минтранс
Врачи советуют не употреблять вишню на голодный желудок
Врач объяснила, что делать при сильно заметных венах
Участников митинга в Минске арестовали за песню Цоя
Популярное
Новости Белоруссии
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко

Состояние здоровья Александра Лукашенко вызывает в последнее время озабоченность. Её разделяет врач-психиатр, психотерапевт, психолог Александр Федорович.

Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Новости Белоруссии
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Новости Белоруссии
В Сети опубликован план белорусского Майдана
Российский шоу-бизнес
Нюшу призвали быть скромнее на фотографиях
Василий Амирджанов Митингофобия властей создает проблемы государству Василий Амирджанов Игорь Буккер Заметки о писателе, которого едва не казнили за книгу Игорь Буккер Руслан Веснянко Зеленский хочет ввести цензуру СМИ, но Разумков и журналисты против Руслан Веснянко
Комментарии
Билл Гейтс рассказал о "катастрофе страшнее коронавируса"
Как сделать, чтобы армяне и азербайджанцы не громили российские города
Как сделать, чтобы армяне и азербайджанцы не громили российские города
Разрыв с Белоруссией будет стоить России $20 миллиардов
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Разрыв с Белоруссией будет стоит РФ $20 миллиардов
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Народ Белоруссии выберет президента, которого заслуживает
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Почему Путин не реагирует на обвинения Лукашенко в гостерроризме?
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ