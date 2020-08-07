Юрист Алексеев объяснил, что делать России после интервью Родченкова

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву, главный научный сотрудник Института по законодательству и сравнительному правоведению при правительстве РФ Сергей Алексеев в интервью "Правде.Ру" объяснил, что необходимо делать после интервью беглого информатора WADA Григория Родченкова.

Сегодня на сайте "Медузы" вышло интервью Родченкова, в котором тот в очередной раз обвинил Россию в создании системы по применению допинга спортсменами. Также бывший глава лаборатории рассказал о своём переезде в США и той части махинаций, которые якобы проводил сам.

По словам Алексеева, слова Родченкова не стоит воспринимать всерьёз. Но вместе с тем России необходимо ответственно отнестись к самому факту выхода интервью и подготовить несколько ответных шагов.

— Есть ли полная уверенность в том, что интервью действительно давал Родченков?

— Дело в том, что с точки зрения законодательства о средствах массовой информации и гражданского права важно понять, что интервью содержит большое количество обвинительной и компрометирующей информации, которая требует доказательств. Соответственно, ответственность за распространение такой обвинительной информации, в том числе, и наносящей репетиционный эффект конкретным лицам, да и, в целом, спорту России несет первоисточник. Поэтому СМИ и корреспондент, распространивший данное интервью, должны доказать принадлежность содержания этого интервью первоисточнику. Поэтому, очевидно, здесь нудно исходить из этого. Но с точки зрения действительности источника самого Родченкова, здесь тоже могут быть вопросы, поскольку он сейчас находится под программой защиты охраны свидетелей. И здесь сложно доказать это. Но теперь, раз эта информация официально распространена, она должна быть доказана.

— Рассказы Родченкова выглядят как какой-то шпионский детектив. Можно представить, что все могло быть на самом деле так?

— Изначально нельзя всерьез, на мой взгляд, относиться к словам Родченкова по следующим основным причинам. Во-первых, Родченков — перебежчик и, очевидно, находится под влиянием соответствующих спецслужб и его дальнейшая судьба зависит от них в Соединенных Штатах Америки. Во-вторых, в соответствии с официальными медицинскими заключениями Родченков имеет проблемы с психическим здоровьем. В-третьих, что явно следует из данного интервью, если его распространял Родченков, то он по российскому законодательству является преступником. И совершенно справедливо с учетом его слов преследуется российскими правоохранительными органами в рамках Уголовного кодекса из-за злоупотребления, из-за фальсификации допинг-проб и других правонарушений. Поэтому исходя из этих трех факторов доверять этим показаниям не представляется правильным. И с точки зрения на юридическом языке такие доказательства являются недопустимыми с точки зрения процессуального права. А также, как уже подчеркнул Международный спортивный арбитраж, эти выводы и тезисы являются недостаточными.

— Почему оно выходит сейчас. Нас ждёт очередной виток "допинговой войны" против России?

— Надо смотреть, что спорт — это часть общей системы в отношении России, которая выстроена Западом на долгие годы. И в продолжение экономических санкций финансовых, и расширения НАТО на восток, военные, политические и прочие санкции в отношении унизить России и ослабить Россию. Это долгоиграющая пластинка. В том числе и в спорте она будет то усиливаться, то ослабляться этот марафон. Поэтому нужно быть готовым, и для того чтобы как-то этому противостоять, нужна государственная политика по юридической защите российского спорта, которой пока еще нет, о чем уже не раз заявляла и Ассоциация юристов России. Иначе так и будут нас подсекать на информационных вбросах, юридических тонкостях и различных схемах, приемах, и проигрывать будем не только, так сказать, мы, а в целом наш спорт на этих моментах. Дело в том, что и спортивные юристы есть, и связи со Швейцарией, с "Лозанной", тоже есть, но дела ведутся отдельно, наскоками. Нет единой стратегии, единой тактики и единой концепции, единого юридического штаба, чтобы, как в организации любой юридический отдел есть и все споры, коллизии и сомнения проходят через этот отдел, и разбираются. Независимо, выигрышные, проигрышные — разбираются и обжалуются.

В представленном интервью очень много дезинформации, по-видимому, и недостоверной информации, поскольку она не подтверждена, кроме как голословных заявлений вот этого человека сомнительного. Поэтому это уже основание для обжалования и с точки зрения возможной клеветы, и с точки зрения распространения умышленного недостоверной, порочащей информации. Поэтому нужны встречные удары, как в боксе: информационные удары по опровержению, соответственно, юридические удары, потому что такие вообще обвинения мощные, которые представлены в этом интервью, должны быть доказаны. И любой юрист скажет, что, даже виновен, не виновен, важно: доказано, не доказано. Пока не доказано, нельзя об этом вот так категорично заявлять, в СМИ в том числе, потому что это уже оказывает влияние на общественное мнение, на общественное сознание, но неясно, насколько это достоверно.

— Могут ли такие интервью повлиять на решения по российским спортсменам в CAS?

— Как известно, информация правит миром, и поэтому вот этот информационный шум, конечно, влияет и в целом на сознание международной и спортивной в целом общественности, и, конечно, на всех участников процесса, включая арбитров, которые будут выносить решения. Поэтому нужно подойти, видимо, к этому интервью ответственно и обжаловать информацию в той части, в которой она не соответствует действительности, в судебном, в том числе, порядке и в административном порядке, в соответствии с действующим законодательством.

— Посмотрим, как дальше будут развиваться события.

— Да. Нужно понять, что на подсосе будут держать Россию, российский спорт ещё долго. А потом ещё, как вы видите, сколько вытягивают на этом фоне из нас финансов: и Олимпийский комитет Пхенчхану 16 миллионов заплатил, и вот сейчас вытягивают, но с юридической точки зрения необоснованно, и с Всероссийской федерации легкой атлетики — сначала 5 миллионов, потом ещё полтора, потом ещё под вопросом 5 миллионов. Нужно в этой ситуации держать самостоятельную линию, и юридическими и информационными рычагами нужно давать встречный удар, иначе так эта политика и будет в отношении России продолжаться.