Журова призвала СМИ не кормить тролля Родченкова

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью "Правде.Ру" рассказала о своём отношении к Григорию Родченкову. Сегодня на ВВС вышло интервью беглого информатора WADA.

Родченкова при этом не показали. На кадрах виден человек, лицо которого замаскировано. Борец с допингом рассказал о том, как была организована схема допинг-махинаций на Олимпиаде в Сочи. Также Родченков заявил, что нарушения с допингом со стороны СССР и России были еще в 1988 году.

— Я так понимаю, что в связи с пандемией были отложены судебные разбирательства в КАС, — заявила Журова. Мы же знаем, что перед каждым таким разбирательством выходят такие новости. Это уже стандартная схема. Она была постоянно такой. Поэтому, я так допускаю, что, видимо, мы в ближайшее время будем понимать, что назначат эти слушания по ряду спортсменов, которые остались еще не рассмотренными в прошлый раз до пандемии. Поэтому, видимо, обостряется этот момент. Так стратегически с той стороны опять таким образом обвинить и подготовить почву для каких-то возможностей давления на тот же суд.

— Как, по-вашему, действительно человек на кадрах ВВС это Родченков? Он весь укутанный в шляпе, лицо закрыто?

— Мы уже вообще не можем знать, есть Родченков, нет. Тем более он попал под программу, насколько я понимаю, защиту свидетелей, видимо, сделал пластические операции и теперь вообще уже не узнаем, он это или нет. Нам могут выдать за любого человека Родченкова и сказать, что это Родченков. Мы же не будем делать генетическую экспертизу, что это Родченков. Можно вообще сейчас Васю Иванова показать и сказать, что это Родченков.

— Тема допингов не ослабевает? Она есть и будет? И даже если мы будем кристально чистыми, нас все равно будут подозревать?

— Да. Поэтому президиум, исполком Олимпийского комитета, очень многие настаивали, исполком ВАДА говорили о том, что надо к какой-то минимальной точке прийти в этом скандале и начать все с нуля, обнулиться по большому счету. Потому что это будет вечно. Это может выползти через 100 лет, через сколько угодно — люди будут все время этим манипулировать. Суды уже выиграли, это выиграли, а все равно будет выплывать какой-нибудь господин Родченков, который будет опять комментировать и все это по новой начинаться "давайте русских не пустим", дальше обычная схема: антидопинговые агентства ряда стран начинают говорить. Она повторяется из раза в раз, прямо даже не меняется.

— Нам нужно выработать какую-то особенную стратегию, например, не обращать внимания на это?

— Да. Тут чем пресса меньше обращает внимания, тем меньше, как сейчас принято говорить у молодежи, мы кормим тролля. Такой троллинг идет. А когда на него реагируешь, конечно, это все еще раздувается, разносится и, скорее всего, дойдет до тех, на кого это рассчитано. Если пресса и мы не реагируем на это. Во-первых, Родченков сам обвиняется в ряде преступлений в России. А обвинять Россию достаточно интересно. Поэтому он тоже таким образом пытается, как он считает, защищаться.

— Наверняка, ему за это много платят? Он же не просто так все это делает. Или у него какие-то идейные соображения?

— Там, наверное, много всяких. Сгусток проблем. Опять же мы знаем, что ему ставили диагноз не очень приятный, психологический. Этот диагноз та сторона использует в своих целях. Они же не скажут, что там, например, какое-то обострение периодами наступает. И паранойя о том, что лаборатория. Уже когда люди это объявили на весь мир, теперь признать, например, что человек немножко болен, они не признают. Мы же не знаем. Может быть, у него периоды болезни сменные: то наступило, потом опять прошло — облегчение, потом опять наступило — вот он опять говорит про то же самое. Вообще у людей склонных к психологическим проблемам так как раз и бывает.

— А BBC в это время как раз появляется неожиданно?

— Конечно. Они уже знают об этих периодах. Это очень-очень интересно. Если с точки зрения медицины (я не медик), по крайней мере, у нас у депутатов много всяких людей, которые к нам приходят, мы с ними тоже работаем, сталкиваемся в наших приемных. Приходят одни и те же люди через определенное время с той же проблемой. И преподносят ее как реальный факт, а на самом деле его там нет. А у них в голове это есть. Поэтому можно, наверное, отследить. Я допускаю, если отследить, как часто это появляется, то, может быть, очень похоже на некое. Это я сейчас диагноз не ставлю, но допускаю. Потому что у него попытка самоубийства была. Поэтому какие-то диагнозы ставили человеку. Поэтому очень сложно здесь делать правильные выводы. Потому что молчит-молчит, потом раз — и появляется. Через какое-то время есть некая система и подтягивают под какие-то события. Нужна говорящая голова, которая это озвучит. А Родченков вроде здесь как эксперт выступает. Просто это уже столько лет — с 2014 года. Просто 6 лет уже одно и то же.

— И все это поддерживают с той стороны. Это выгодно кому-то, раз поддерживают эту волну?

— Конечно. Там на фоне всего. Оно идет вместе, идет каким-то комплексом: вмешательство в выборы, вмешательство в брекзит, вмешательство здесь. И везде примерно одно и то же. Какая-то есть определенная логика в этих всех наездах на нас. Они как-то системно выстроены.

— Со всех фронтов.

— Да, они повсеместно. Не одна, так вторая. Потом опять по кругу: Скрипали, выборы, брекзит, Родченков. И так по кругу, сменяя друг с другом. Я думаю, что, наверное, если какие-то специалисты-информационщики сделают системную оценку, увидят зависимость.