Споры между руководством "Зенита" и "Спартака" продолжают набирать обороты. Президент "Спартака" Леонид Федун и гендиректор "Зенита" Александр Медведев оскорбляют друг друга в совершенно разных формах.
5 июля "Зенит" досрочно стал чемпионом России.
Во время празднования чемпионства и победы над "Краснодаром" (4:2) нападающий Артем Дзюба изобразил половой акт с иранским форвардом Сердаром Азмуном.
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Позже Азмун не стал комментировать ситуацию в раздевалке.
Дзюба прокомментировал празднование в раздевалке. По словам нападающего таким образом он налаживал международные отношения России и Ирана.
После этого "Зенит" готовился к полуфиналу кубка России со "Спартаком". Медведев намекнул, что видео в раздевалке — это то, что будет со "Спартаком" в матче.
После этого руководство "Спартака" отправило письмо в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС). В ответ Медведеву владелец "Спартака" заявил, что болельщики не оценят шутку.
В ходе заседания, состоявшегося 17 июля, Медведев получил замечание и был оштрафован на сумму в 200 тысяч рублей.
Во время розыгрыша полуфинала кубка болельщики "Зенита" сделали баннер с изображением Федуна и стоящими вокруг него фанатами "Спартака".
Как сообщает "Чемпионат", баннер не был согласован с РФС, поэтому "Зенит" может получить замечание или штраф. Новый гендиректор красно-белых Шамиль Газизов назвал баннер неуважением к сопернику, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газизов также прокомментировал появившийся после матча хештег в соцсетях #играйтекакЗенит. Гендиректор красно-белых заявил, что его эмоционально бьют такие вещи, но он сдерживается, поскольку уважает соперника.
Спортивный журналист, комментатор и блогер Василий Уткин отреагировал на хештег в соцсетях. Уткин сказал в своем YouTube-канале, что "Зенит" всегда судят по-особенному.
"Зенит" обыграл "Спартак" в полуфинале Кубка России (2:1) и начались громкие споры между Леонидом Федуном и Александром Медведевым.
Федун раскритиковал несколько моментов в матче: не назначенный пенальти и отмененный гол защитника "Спартака" Самуэля Жиго.
Федун привел статистику по Системе видеопомощи арбитрам (VAR).
По словам главы красно-белых, у "Спартака" было 11 ситуаций видеопомощи и 0 решений в пользу команды. У "Зенита" было 14 ситуаций из которых 10 — в пользу сине-бело-голубых.
Федун заявил, что "Зенит" не будут поддерживать арбитры в матчах Лиги чемпионов, сообщает Metaratings.
Медведев ответил Федуну сказав, что "жаловаться на судейство — это последнее дело".
Федун оценил результаты "Спартака" в текущем сезоне, сообщает "Спорт-Экспресс".
По словам главы красно-белых, все места ниже второго неудовлетворительны для команды.
Перед началом матча "Зенит" — "Спартак" стюарды петербургского стадиона отказались пускать болельщиков "Спартака", одетых в красно-белые цвета.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", фанаты "Спартака" расклеивали стикеры в качестве насмешки над "Зенитом".
Болельщики "Спартака" расклеили по всему Санкт-Петербургу стикеры, которыми высмеивают "Зенит" 😈 Некоторые уже оторвали pic.twitter.com/AJcJ1Q96w6— Спорт-Экспресс (@sportexpress) July 19, 2020
Позже объединение фанатов "Спартака" "Фратрия" опубликовало в Instagram заявление с предложениями по улучшению качества судейства в российском футболе.
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Несколько дней назад, после ряда спорных эпизодов, связанных с судейством игр "Спартака", "Фратрия" обратилась в открытом письме к главе РФС Александру Дюкову, где внесла свои предложения, касающиеся гласности и открытости работы футбольных арбитров в России. Ответа на наше письмо мы нигде не увидели. Хотя, возможно, судейство полуфинального матча кубка России между "Зенитом" и "Спартаком" и было ответом на наше предложение. Матч, который ждали миллионы футбольных болельщиков в России, завершился тем, что команду, игравшей в голубой форме, судейская бригада буквально за шиворот "выволокла" в финал, так как своими силами она, очевидно, не в состоянии была этого сделать. Те любители спорта, кто включил воскресным вечером в 18:30 футбол, ожидали увидеть футбольный матч, в котором одна из команд по общепринятым правилам игры в футбол, должна была пробиться в финал турнира, а увидели эталон коррумпированного спорта, коим стал наш футбол. В течение игры судейская бригада не назначила три(!) очевидных пенальти в ворота газпромовцев и не удалила игрока этой же команды за грубейший фол на игроке "Спартака". Весь футбольный мир видел в прямом эфире, как игрокам "Зенита" дозволялось в своей штрафной площади заваливать игроков "Спартака" на газон, отмахиваться руками в лицо соперника и толкать их в спину. И ни один из этих эпизодов даже не был рассмотрен судьями VAR. По итогам этого матча, хочется спросить — чем занимались во время этой игры судьи VAR Евгений Турбин и Андрей Болотенков? Почему система VAR на этом матче работала против одной из команд и в конечном счете предрешила исход матча? Для чего используется эта система видео-ассистента судьи? Во всех странах эта система позволяет подсказывать главному судье в сложных эпизодах игры, а у нас позволяет "замыливать" ответственность, и теперь никто не может сказать, что это судья Сергей Иванов отрабатывал заказ во время этой игры. На лицо уже командная работа, по предварительному сговору. Вылезет ли из своей берлоги после этого беспредела Виктор Кашшаи и объявит о своей отставке, или как обычно будет делать вид, что ничего не происходит? Продолжение в карусели 👉🏻
Фанаты заявили, что считают работу судейской бригады сговором.
Болельщики также призвали отстранить от работы главу РФС Александра Дюкова.
21 июля на сайте "Спартака" появилось обращение клуба к болельщикам.
В обращении "Спартак" призвал публику поддержать Дюкова и дать ему времени исправить ситуацию в судействе российского футбола.
Один из болельщиков "Спартака" пообщался с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой во время прямой трансляции в Instagram.
Фанат красно-белых заявил, что судей подкупили на что Дзюба, ответил — "Не согласен".
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи оценил решения арбитра Сергея Иванова на матче.
Главное о работе Иванова на матче кубка по мнению Кашшаи:
Главный спорный момент в матче — на 81-ой минуте во время падения защитника "Спартака" Айртона Дантаса от толчка защитника Юрия Жиркова арбитры не прибегли к VAR и не посчитали эпизод нарушением.
Кашшаи также прокомментировал спорные моменты матча.
На 81-ой минуте во время борьбы защитника Айртона и полузащитника Далера Кузяева не было нарушения.
На 89-ой минуте полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев попал в ногу Айртону и справедливо получил желтую карточку за попадания в ногу бразильца.
Болельщики ожидали, что Оздоев получит красную карточку за грубое нарушение.
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