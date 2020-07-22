Споры "Спартака" и "Зенита": от конфликта Федуна и Медведева до фанатов

Споры между руководством "Зенита" и "Спартака" продолжают набирать обороты. Президент "Спартака" Леонид Федун и гендиректор "Зенита" Александр Медведев оскорбляют друг друга в совершенно разных формах.

История с Дзюбой и Азмуном

5 июля "Зенит" досрочно стал чемпионом России.

Во время празднования чемпионства и победы над "Краснодаром" (4:2) нападающий Артем Дзюба изобразил половой акт с иранским форвардом Сердаром Азмуном.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Дзюба + Азмун = 💙 Публикация от Sports. ru (@sportsru) 6 Июл 2020 в 1:44 PDT

Позже Азмун не стал комментировать ситуацию в раздевалке.

Дзюба прокомментировал празднование в раздевалке. По словам нападающего таким образом он налаживал международные отношения России и Ирана.

После этого "Зенит" готовился к полуфиналу кубка России со "Спартаком". Медведев намекнул, что видео в раздевалке — это то, что будет со "Спартаком" в матче.

После этого руководство "Спартака" отправило письмо в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС). В ответ Медведеву владелец "Спартака" заявил, что болельщики не оценят шутку.

В ходе заседания, состоявшегося 17 июля, Медведев получил замечание и был оштрафован на сумму в 200 тысяч рублей.

Баннер с Федуном

Во время розыгрыша полуфинала кубка болельщики "Зенита" сделали баннер с изображением Федуна и стоящими вокруг него фанатами "Спартака".

Как сообщает "Чемпионат", баннер не был согласован с РФС, поэтому "Зенит" может получить замечание или штраф. Новый гендиректор красно-белых Шамиль Газизов назвал баннер неуважением к сопернику, сообщает "Спорт-Экспресс".

Газизов также прокомментировал появившийся после матча хештег в соцсетях #играйтекакЗенит. Гендиректор красно-белых заявил, что его эмоционально бьют такие вещи, но он сдерживается, поскольку уважает соперника.

Спортивный журналист, комментатор и блогер Василий Уткин отреагировал на хештег в соцсетях. Уткин сказал в своем YouTube-канале, что "Зенит" всегда судят по-особенному.

Спорные моменты в матче "Зенит" — "Спартак"

"Зенит" обыграл "Спартак" в полуфинале Кубка России (2:1) и начались громкие споры между Леонидом Федуном и Александром Медведевым.

Федун раскритиковал несколько моментов в матче: не назначенный пенальти и отмененный гол защитника "Спартака" Самуэля Жиго.

Федун привел статистику по Системе видеопомощи арбитрам (VAR).

По словам главы красно-белых, у "Спартака" было 11 ситуаций видеопомощи и 0 решений в пользу команды. У "Зенита" было 14 ситуаций из которых 10 — в пользу сине-бело-голубых.

Федун заявил, что "Зенит" не будут поддерживать арбитры в матчах Лиги чемпионов, сообщает Metaratings.

Медведев ответил Федуну сказав, что "жаловаться на судейство — это последнее дело".

Федун оценил результаты "Спартака" в текущем сезоне, сообщает "Спорт-Экспресс".

По словам главы красно-белых, все места ниже второго неудовлетворительны для команды.

История с фанатами "Спартака"

Перед началом матча "Зенит" — "Спартак" стюарды петербургского стадиона отказались пускать болельщиков "Спартака", одетых в красно-белые цвета.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", фанаты "Спартака" расклеивали стикеры в качестве насмешки над "Зенитом".

Болельщики "Спартака" расклеили по всему Санкт-Петербургу стикеры, которыми высмеивают "Зенит" 😈 Некоторые уже оторвали pic.twitter.com/AJcJ1Q96w6 — Спорт-Экспресс (@sportexpress) July 19, 2020

Позже объединение фанатов "Спартака" "Фратрия" опубликовало в Instagram заявление с предложениями по улучшению качества судейства в российском футболе.

Фанаты заявили, что считают работу судейской бригады сговором.

Болельщики также призвали отстранить от работы главу РФС Александра Дюкова.

21 июля на сайте "Спартака" появилось обращение клуба к болельщикам.

В обращении "Спартак" призвал публику поддержать Дюкова и дать ему времени исправить ситуацию в судействе российского футбола.

Один из болельщиков "Спартака" пообщался с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой во время прямой трансляции в Instagram.

Фанат красно-белых заявил, что судей подкупили на что Дзюба, ответил — "Не согласен".

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи оценил решения арбитра Сергея Иванова на матче.

Главное о работе Иванова на матче кубка по мнению Кашшаи:

строгое судейство в целом (4 желтые карточки последовали сразу после нарушения без устных предупреждений);

VAR дважды помогла арбитру принять верные решения (отменить гол Жиго и назначить пенальти в ворота "Спартака").

Главный спорный момент в матче — на 81-ой минуте во время падения защитника "Спартака" Айртона Дантаса от толчка защитника Юрия Жиркова арбитры не прибегли к VAR и не посчитали эпизод нарушением.

Кашшаи также прокомментировал спорные моменты матча.

На 81-ой минуте во время борьбы защитника Айртона и полузащитника Далера Кузяева не было нарушения.

На 89-ой минуте полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев попал в ногу Айртону и справедливо получил желтую карточку за попадания в ногу бразильца.

Болельщики ожидали, что Оздоев получит красную карточку за грубое нарушение.